Destekçilere duygusal bir veda mesajı veren 31 yaşındaki oyuncu, kendi evinde 2024 Afrika Uluslar Kupası kupasını kaldırdığı en büyük başarısını değerlendirdi.

Fofana, resmî Instagram hesabından şu ifadeleri kullandı: "Sevgili Fildişi Sahilli taraftarlar, benim için sayfayı çevirme zamanı geldi. Ülkem için mücadele etme ayrıcalığını yaşamış olmaktan büyük bir gurur ve derin bir minnettarlık duyuyorum. Kıtanın en büyük kupasını kazanmak benim için çocukluk hayalinin gerçekleşmesiydi ve bu anılar milyonlarca Fildişi Sahillinin kalbinde sonsuza kadar kazınacak.

"Takım arkadaşlarıma, ekibe ve bana güç veren, destek olan hepinize teşekkür ederim. Ben her zaman Fildişi Sahili'nin bir numaralı destekçisi olmaya devam edeceğim ve bu yeni neslin kendi tarihini yazmasını görmek için sabırsızlanıyorum. Ülkemizde yetenek sıkıntısı yok."