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Fildişi Sahili yıldızı Seko Fofana, 31 yaşında milli takımı bıraktığını açıkladı
Orta saha oyuncusu millî takım kariyerini noktaladı
Tecrübeli orta saha oyuncusu, pazartesi günü kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımla milli takım kariyerini noktalama kararını doğruladı. Fofana, Kasım 2017'de Fas'a karşı A milli takımda ilk maçına çıkmasından bu yana 34 kez forma giyip yedi gol attıktan sonra uluslararası kariyerine noktayı koydu. Son büyük turnuva deneyimini 2026 Dünya Kupası'nda yaşayan Fildişi Sahili, burada son 32 turuna yükselmeyi başardı.
- ANP
Fofana'dan yürekten veda
Destekçilere duygusal bir veda mesajı veren 31 yaşındaki oyuncu, kendi evinde 2024 Afrika Uluslar Kupası kupasını kaldırdığı en büyük başarısını değerlendirdi.
Fofana, resmî Instagram hesabından şu ifadeleri kullandı: "Sevgili Fildişi Sahilli taraftarlar, benim için sayfayı çevirme zamanı geldi. Ülkem için mücadele etme ayrıcalığını yaşamış olmaktan büyük bir gurur ve derin bir minnettarlık duyuyorum. Kıtanın en büyük kupasını kazanmak benim için çocukluk hayalinin gerçekleşmesiydi ve bu anılar milyonlarca Fildişi Sahillinin kalbinde sonsuza kadar kazınacak.
"Takım arkadaşlarıma, ekibe ve bana güç veren, destek olan hepinize teşekkür ederim. Ben her zaman Fildişi Sahili'nin bir numaralı destekçisi olmaya devam edeceğim ve bu yeni neslin kendi tarihini yazmasını görmek için sabırsızlanıyorum. Ülkemizde yetenek sıkıntısı yok."
Köklü yolculuk mirası şekillendiriyor
Paris'te doğan ve 18 yaş altı seviyesine kadar Fransa'yı alt yaş kategorilerinde temsil eden Fofana, Marc Wilmots yönetiminde Fildişi Sahili'nden ilk kez A Milli Takım daveti aldı.
Kulüp kariyerinde birçok üst düzey organizasyonda dikkat çeken dönemler geçiren Fofana; Manchester City altyapısı, Fulham ve Al-Nassr'da Cristiano Ronaldo ile birlikte oynadığı süreçlerde forma giydi. Fofana şu anda Fransa ekibi Rennes'ten kiralık olarak Portekiz'in güçlü kulüplerinden FC Porto'da oynuyor ve geçen sezon Azuis e Brancos'un lig şampiyonluğunu kazanmasına belirleyici katkı sağladı.
- Icon Sportswire
Fildişi Sahili eleme kampanyasına başlıyor
Herve Renard'ın ekibi artık orta sahanın merkezinde oyunu yönlendiren tecrübeli dayanağı olmadan merkez orta sahada yeni bir döneme hazırlanmak zorunda. Fildişi Sahili, 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerindeki serüvenine 24 Eylül'de Gana'yı ağırlayarak başlayacak, ardından beş gün sonra Somali deplasmanına gidecek. Fildişi Sahili daha sonra yaklaşan milli maç takvimini 3 Ekim'de Abidjan'da Kamerun'a karşı oynayacağı dikkat çekici bir hazırlık maçıyla tamamlayacak.
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