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Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Fildişi Sahili-Norveç, CM’nin oyuncu değerlendirmeleri: Bonny kötüydü, Haaland durdurulamazdı, Diallo olağanüstüydü

Norveç
Fildişi Sahili
Fildişi Sahili - Norveç
Dünya Kupası

Solbakken’in İskandinav takımı ile Fae’nin Fildişi Sahili takımı arasındaki son 16 turu maçının puanları.

FİL DİŞİ KİYISI-NORVEÇ


FİL DİŞİ SAHİLİ


Fofana 6: Nusa'nın sağ ayağıyla attığı şut ve Haaland'ın tamamlamasında elinden bir şey gelmedi.


Doue 5,5: Kendini pek gösteremedi ve bu garip, çünkü bu onun en iyi özelliği.


Kossounou 5,5: Haaland zorlu bir rakip ve Kossounou ona pek zorluk çıkarmadı, ta ki son pozisyonda topun peşine düşüp onu ceza sahasında unutana kadar.


Agbadou 5: Norveç'in ikinci golünde en büyük suçlu; Haaland'ı tamamen gözden kaçırdı ve böyle bir oyuncuya karşı böyle bir hata yapılamaz.


Konan 5,5: Sol kanatta bir anahtar oyuncu ve hücumda çok etkili bir bek; ancak belirleyici pozisyonda Berg'in arkasından geçmesine izin verdi. (90'+3'te Tourè oyuna girdi)


Kessie 6: Hücumda aktifti, gerçek bir metronom gibi takımın dengesini korudu ancak etkili olamadı.


Sangare 6: Takımını Haaland’ın ikinci golünden kurtardı, ardından savunmada boşlukları kapatmaya özen gösterdi)


Oulai 5: Defansda koşmaya ve hücumda destek vermeye çalıştı, ancak genellikle her iki fazda da nerede hareket edeceği konusunda kararsız kaldı ve hiçbirine aktif olarak katılmadı. (61'den itibaren Diallo 7,5: Heggem'in ikinci golünü çizgide mucizevi bir şekilde kurtardı; bu, oyuna girme amacına tam olarak uymuyordu, ancak aslında hemen ardından görevini yerine getirdi: bir driplingle savunmanın yarısını geçip Fildişi Sahili'nin beraberlik golünü attı. Eski Atalanta oyuncusu, Dünya Kupası'ndaki ikinci golünü attı ve takımının en değerli oyuncusu oldu. Neden kadro dışında kaldı?)


Y Diomande 6: Teknik ve hızıyla rakipler için sürekli bir tehdit oluşturan Diomande, bu Dünya Kupası’nın en sevindirici sürprizlerinden biri, ancak performansında inişler ve çıkışlar yaşıyor. (90'+3'ten itibaren Guessand -)


Bonny 5: Hücumun uç noktası olması gerekirken ortadan kayboluyor; gerçi takım arkadaşları tarafından sık sık yalnız bırakılıyor. Neredeyse hiç göze çarpmıyor; Inter’in forveti, çok hayal kırıklığı yaratan bir Dünya Kupası geçiriyor. (61. dakikadan itibaren Wahi 5,5: Gerginlik ve enerji dolu, ancak ceza sahasında fark edilmiyor)


Pepe 6,5: Teknik olarak Lille'deki seviyesine geri dönmüş gibi görünüyor; Fildişi Sahili hücumuna dripling, yaratıcılık ve öngörülemezlik katıyor, ancak son vuruş aşamasında Bonny'ye pek destek olamıyor ve Nyland'a şut atarak beraberlik golünü kaçırıyor. Diallo oyuna girdiğinde daha fazla destek buluyor ve beraberlik golüne ilham veriyor. (87'den itibaren Diakite -)


Teknik Direktör Faé 6: Takımı oyun kurmaya çalıştı ancak ilk şutta cezalandırıldı. İkinci yarıda performansı düşmüş gibi görünse de, sahadan kesinlikle eksik kalmaması gereken Diallo’nun hamlesi sayesinde beraberliği yakaladı. Evet, neden ilk 11’de başlamadı? Yine de büyük bir başarıya çok yaklaştığı için yeterli notu hak ediyor.



  • NORVEÇ

    Nyland 7: Pepe’ye karşı çok iyi bir performans sergiledi, Diallo’ya karşı sadece kıl payı kaçırdı, ancak maçın son dakikalarında eski Atalanta oyuncusunun serbest vuruşunda her şeyi kurtardı.


    Pedersen 5,5: Fildişi Sahili'nin beraberlik golündeki hatada payı vardı; Diallo'nun tuzağına düştü ve ardından geçildi. (83'ten itibaren Aursnes oyuna girdi)


    Ajer 5,5: Diomandé karşısında sarı kart tehlikesi yaşadı, Fildişi Sahili forvetlerine karşı zorlandı ve Diallo’nun golünde hata yaptı.


    Heggem 6: Hücum bölgesinde tehlikeli oldu, Pepe ve Diallo'nun hızına ayak uyduramadı. Kornerden ikinci golü az farkla kaçırdı; genel olarak savunmada olduğundan daha çok hücumda güven verdi.


    Moller Wolfe 6,5: Savunma yaptı ve hücuma çıktı; maçın sonlarında, Fildişi Sahili'nin beraberliği sağlayabilecek bir topu ceza sahası içinde etkili bir şekilde uzaklaştırdı.


    Odegaard 6: Norveç’i öne geçiren pası Nusa’ya verdi; bunun dışında gergin görünüyordu ve özellikle sahip olduğu kaliteye göre beklenenin altında bir performans sergiledi.


    Berg 7: 87. dakikaya kadar neredeyse hiç göze çarpmadı, ancak Norveç'in son 16'ya kalması büyük ölçüde onun sayesinde oldu; Haaland'ın golüne yol açan ortası ve pozisyon alışıyla öne çıktı.


    Berge 6: Orta sahada sağlamlık ve mücadeleci bir oyun sergiledi; Solbakken’in ondan beklediği de buydu.


    Sorloth 5: Etkili olabilmek için kanatlara açılmak zorunda kaldı; birkaç ilginç kafa pası verdi ancak bunlar golle sonuçlanmadı. Maça pek etki edemedi. (71. dakikadan itibaren Bobb 6,5: Berg’in ortasına ve Haaland’ın galibiyet golüne yol açan atağı başlattı. Çok değerliydi)


    Haaland 7,5: Marş sırasında, kaderinde bu olan bir oyuncu gibi gülümsüyor; belki de maçın nasıl biteceğini şimdiden biliyor. İlk yarıda sahada varlığını hissettirdi ve tehlikeli oldu; sürekli bir tehdit oluşturdu, Nusa’nın golünden hemen sonra skoru ikiye çıkarmaya çok yaklaştı; ikinci yarıda ise tamamen ortadan kayboldu ve hiç görünmedi. Ta ki 87. dakikaya kadar… O anda, açıklanamaz bir şekilde ceza sahasının ortasında tek başına bırakıldığında, Fildişi Sahili’ni Dünya Kupası’ndaki beşinci golüyle cezalandırdı ve Brezilya’ya galibiyeti hediye etti. Bu kaçınılmazdır; er ya da geç gol atacağını bilirsiniz.


    Nusa 7: Maçı değiştiren kavisli şutu kendi başına icat etti; bu, sadece büyük oyuncuların yapabileceği bir gol. Ardından aptalca bir sarı kart gördü ve belki de erken bir şekilde oyundan çıktı. (71. dakikadan itibaren Schjelderup 6: Oyuna girdi ve son dakikalardaki baskıya aktif olarak katıldı, büyük bir enerji sergiledi).


    Teknik Direktör Solbakken 6,5: Nusa’nın golüne kadar takımının ilk yarı performansı beklentilerin altında kaldı; ikinci yarıda işler daha iyiye gitti ancak Fildişi Sahili beraberliği yakaladı. Maçın sonlarında her zamanki gibi kaderin kendisine bahşettiği yıldız oyuncuya şükranlarını sundu, ancak 28 yıl aradan sonra Dünya Kupası’nda son 16’ya geri dönen Norveç’in başarısında onun da payı var.

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