FİL DİŞİ KİYISI-NORVEÇ





FİL DİŞİ SAHİLİ





Fofana 6: Nusa'nın sağ ayağıyla attığı şut ve Haaland'ın tamamlamasında elinden bir şey gelmedi.





Doue 5,5: Kendini pek gösteremedi ve bu garip, çünkü bu onun en iyi özelliği.





Kossounou 5,5: Haaland zorlu bir rakip ve Kossounou ona pek zorluk çıkarmadı, ta ki son pozisyonda topun peşine düşüp onu ceza sahasında unutana kadar.





Agbadou 5: Norveç'in ikinci golünde en büyük suçlu; Haaland'ı tamamen gözden kaçırdı ve böyle bir oyuncuya karşı böyle bir hata yapılamaz.





Konan 5,5: Sol kanatta bir anahtar oyuncu ve hücumda çok etkili bir bek; ancak belirleyici pozisyonda Berg'in arkasından geçmesine izin verdi. (90'+3'te Tourè oyuna girdi)





Kessie 6: Hücumda aktifti, gerçek bir metronom gibi takımın dengesini korudu ancak etkili olamadı.





Sangare 6: Takımını Haaland’ın ikinci golünden kurtardı, ardından savunmada boşlukları kapatmaya özen gösterdi)





Oulai 5: Defansda koşmaya ve hücumda destek vermeye çalıştı, ancak genellikle her iki fazda da nerede hareket edeceği konusunda kararsız kaldı ve hiçbirine aktif olarak katılmadı. (61'den itibaren Diallo 7,5: Heggem'in ikinci golünü çizgide mucizevi bir şekilde kurtardı; bu, oyuna girme amacına tam olarak uymuyordu, ancak aslında hemen ardından görevini yerine getirdi: bir driplingle savunmanın yarısını geçip Fildişi Sahili'nin beraberlik golünü attı. Eski Atalanta oyuncusu, Dünya Kupası'ndaki ikinci golünü attı ve takımının en değerli oyuncusu oldu. Neden kadro dışında kaldı?)





Y Diomande 6: Teknik ve hızıyla rakipler için sürekli bir tehdit oluşturan Diomande, bu Dünya Kupası’nın en sevindirici sürprizlerinden biri, ancak performansında inişler ve çıkışlar yaşıyor. (90'+3'ten itibaren Guessand -)





Bonny 5: Hücumun uç noktası olması gerekirken ortadan kayboluyor; gerçi takım arkadaşları tarafından sık sık yalnız bırakılıyor. Neredeyse hiç göze çarpmıyor; Inter’in forveti, çok hayal kırıklığı yaratan bir Dünya Kupası geçiriyor. (61. dakikadan itibaren Wahi 5,5: Gerginlik ve enerji dolu, ancak ceza sahasında fark edilmiyor)





Pepe 6,5: Teknik olarak Lille'deki seviyesine geri dönmüş gibi görünüyor; Fildişi Sahili hücumuna dripling, yaratıcılık ve öngörülemezlik katıyor, ancak son vuruş aşamasında Bonny'ye pek destek olamıyor ve Nyland'a şut atarak beraberlik golünü kaçırıyor. Diallo oyuna girdiğinde daha fazla destek buluyor ve beraberlik golüne ilham veriyor. (87'den itibaren Diakite -)





Teknik Direktör Faé 6: Takımı oyun kurmaya çalıştı ancak ilk şutta cezalandırıldı. İkinci yarıda performansı düşmüş gibi görünse de, sahadan kesinlikle eksik kalmaması gereken Diallo’nun hamlesi sayesinde beraberliği yakaladı. Evet, neden ilk 11’de başlamadı? Yine de büyük bir başarıya çok yaklaştığı için yeterli notu hak ediyor.







