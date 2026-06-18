AFP
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Fildişi Sahili’nin yıldız oyuncusu, şike iddiaları nedeniyle tutuklanmasının ardından Almanya maçı öncesinde Kanada’ya giriş izni alamadı
Wahi, Amerika Birleşik Devletleri’nde kalmaya devam ediyor
Fildişi Sahili Futbol Federasyonu (FIF), Wahi’nin Cumartesi günü Almanya ile oynanacak Dünya Kupası maçı için takımla birlikte Toronto’ya gitmeyeceğini doğruladı. BBC’nin haberine göre, forvet oyuncusu Kanada’ya giriş için gerekli idari izni alamadı ve bunun yerine ABD’de kalacak. Bu karar, Wahi’nin Mayıs ayı sonlarında tutuklanmasının ardından devam eden hukuki süreçler kapsamında alındı. Fildişi Sahili turnuvadaki mücadelesine devam ederken, 23 yaşındaki oyuncu, takımın Ekvador’u 1-0 yendiği açılış maçında forma giymesine rağmen kadroda yer almadı.
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FIF, belirsizlik ortamında forveti destekliyor
FIF, Wahi’nin milli takım kadrosunun bir parçası olmaya devam ettiğini ve gelişmelerin izlenmesi sırasında takım programına dahil kalmasının beklendiğini vurguladı. FIF, resmi bir açıklamada şunları söyledi: “Fildişi Sahili Futbol Federasyonu, 17 Haziran 2026 Çarşamba günü Fildişi Sahili milli futbolcusu Elye Wahi ile ilgili olarak yayınlanan çeşitli haberleri ve bilgileri dikkatle incelemiştir.
"Bugüne kadar, FIF'e kendisiyle ilgili herhangi bir adli veya idari işlem hakkında resmi bir bildirimde bulunulmamıştır. Bu son derece hassas dönemde, FIF oyuncuya tüm desteğini sunmakta ve ona olan güvenini yeniden teyit etmektedir. Elye Wahi, Fildişi Sahili milli takımının önemli bir parçası olmaya devam etmektedir.
"FIF ayrıca, oyuncunun heyetin Kanada gezisine katılamayacağını bildirir. Nitekim, şu aşamada oyuncunun Kanada topraklarına girişi için gerekli idari izinler alınamamıştır. Elye Wahi, bu nedenle takımın dönüşüne kadar Amerika Birleşik Devletleri’nde kalacaktır."
Soruşturma, şüpheli bir rezervasyona odaklanıyor
Soruşturma, 17 Mayıs’ta Nice ile Metz arasında oynanan Ligue 1 maçıyla ilgilidir. Yetkililer, Ligue de Football Professionnel (LFP) tarafından şüpheli bahis faaliyetleri olarak işaretlendiği bildirilen olayla bağlantılı olarak, Wahi’nin 35. dakikada kasıtlı olarak sarı kart alıp almadığını inceliyor. Bu kart, oyuncunun sezonun beşinci sarı kartıydı ve önemli bir küme düşme play-off maçı için cezaya yol açtı. Soruşturmacılar, bu olayın daha geniş kapsamlı bir bahis planının parçası olup olmadığını araştırıyor.
LFP henüz disiplin işlemi başlatmadı ve cezai soruşturma devam ettiği sürece konuyla ilgili daha fazla yorum yapmayacağını belirtti. Ancak lig, müsabakalarının dürüstlüğünü korumaya yönelik kararlılığını yineledi ve davanın sonucuna bağlı olarak harekete geçme hakkını saklı tuttu.
- Getty Images Sport
Fildişi Sahili, kilit forvetinin yokluğuna uyum sağlıyor
Fildişi Sahili, artık hücum seçeneklerinden birini kaybetmiş olarak Almanya ile oynayacağı zorlu maça hazırlanmak zorunda. Wahi, Ekvador’a karşı kazanılan maçta ilk 11’de yer almıştı ve onun yokluğu, turnuvanın kritik bir aşamasında takımın hücum derinliğini azaltıyor. Forvetin, Fildişi Sahili milli takımı’nın Curacao ile oynayacağı bir sonraki maç için Philadelphia’ya döndüğünde kadroya yeniden katılması bekleniyor. Bu arada Fransa’daki soruşturma devam ediyor; yetkililer, iddialar hakkında henüz bir sonuca varmış değil.