Fildişi Sahili’nin yıldız oyuncusu, şike iddiaları nedeniyle tutuklanmasının ardından Almanya maçı öncesinde Kanada’ya giriş izni alamadı

FIF, Wahi’nin milli takım kadrosunun bir parçası olmaya devam ettiğini ve gelişmelerin izlenmesi sırasında takım programına dahil kalmasının beklendiğini vurguladı. FIF, resmi bir açıklamada şunları söyledi: “Fildişi Sahili Futbol Federasyonu, 17 Haziran 2026 Çarşamba günü Fildişi Sahili milli futbolcusu Elye Wahi ile ilgili olarak yayınlanan çeşitli haberleri ve bilgileri dikkatle incelemiştir.

"Bugüne kadar, FIF'e kendisiyle ilgili herhangi bir adli veya idari işlem hakkında resmi bir bildirimde bulunulmamıştır. Bu son derece hassas dönemde, FIF oyuncuya tüm desteğini sunmakta ve ona olan güvenini yeniden teyit etmektedir. Elye Wahi, Fildişi Sahili milli takımının önemli bir parçası olmaya devam etmektedir.

"FIF ayrıca, oyuncunun heyetin Kanada gezisine katılamayacağını bildirir. Nitekim, şu aşamada oyuncunun Kanada topraklarına girişi için gerekli idari izinler alınamamıştır. Elye Wahi, bu nedenle takımın dönüşüne kadar Amerika Birleşik Devletleri’nde kalacaktır."