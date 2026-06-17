Fildişi Sahili’nin yıldız oyuncusu, Ligue 1’de Nice’in yıldız oyuncusunun hâlâ Dünya Kupası’nda forma giydiği bir maçta kasıtlı sarı kart aldığı iddiasıyla gözaltına alındı

The Athletic’in haberine göre, Wahi, şike suçlamasıyla gözaltına alındığına dair haberlerin ardından kendini bir hukuki fırtınanın ortasında buldu. Şu anda dünyanın en büyük sahnesinde ülkesini temsil eden 23 yaşındaki oyuncu, 17 Mayıs’ta Nice ile Metz arasında oynanan Ligue 1 maçı sırasındaki davranışlarıyla ilgili olarak devam eden bir soruşturmanın konusu.

Ligue de Football Professionnel (LFP), Wahi’nin Metz karşısında 35. dakikada gördüğü sarı kartla ilgili şüpheli bahis hareketlerini tespit ettikten sonra şike şüphesine yönelik bir soruşturma başlattı. Bu kart, Wahi’nin sezonun beşinci sarı kartıydı ve Nice’in küme düşme play-off’unun ilk ayağında cezalı kalmasına neden olmuştu. Sonuç olarak, 29 Mayıs’taki rövanş maçında iki gol atarak takıma geri döndükten birkaç saat sonra, 23 yaşındaki oyuncu Fransız yolsuzlukla mücadele polisi tarafından gözaltına alındı. Soruşturma, Wahi’nin maç sırasında kasıtlı olarak sarı kart alıp almadığının tespit edilmesini amaçlıyor.