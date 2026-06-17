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Fildişi Sahili’nin yıldız oyuncusu, Ligue 1’de Nice’in yıldız oyuncusunun hâlâ Dünya Kupası’nda forma giydiği bir maçta kasıtlı sarı kart aldığı iddiasıyla gözaltına alındı
Ligue 1’deki şike soruşturması
The Athletic’in haberine göre, Wahi, şike suçlamasıyla gözaltına alındığına dair haberlerin ardından kendini bir hukuki fırtınanın ortasında buldu. Şu anda dünyanın en büyük sahnesinde ülkesini temsil eden 23 yaşındaki oyuncu, 17 Mayıs’ta Nice ile Metz arasında oynanan Ligue 1 maçı sırasındaki davranışlarıyla ilgili olarak devam eden bir soruşturmanın konusu.
Ligue de Football Professionnel (LFP), Wahi’nin Metz karşısında 35. dakikada gördüğü sarı kartla ilgili şüpheli bahis hareketlerini tespit ettikten sonra şike şüphesine yönelik bir soruşturma başlattı. Bu kart, Wahi’nin sezonun beşinci sarı kartıydı ve Nice’in küme düşme play-off’unun ilk ayağında cezalı kalmasına neden olmuştu. Sonuç olarak, 29 Mayıs’taki rövanş maçında iki gol atarak takıma geri döndükten birkaç saat sonra, 23 yaşındaki oyuncu Fransız yolsuzlukla mücadele polisi tarafından gözaltına alındı. Soruşturma, Wahi’nin maç sırasında kasıtlı olarak sarı kart alıp almadığının tespit edilmesini amaçlıyor.
- AFP
Polis gözaltı ve sorgulama
Olayların zaman çizelgesine göre, Wahi turnuvanın başlamasından iki haftadan az bir süre önce, 29 Mayıs’ta gözaltına alındı. Fransız polisi tarafından bir süre sorgulandıktan sonra, Nice’in forveti, soruşturma kapsamında delil toplama çalışmaları devam ederken serbest bırakıldı. Bu sayede, Fildişi Sahili milli takımıyla birleşerek takımın grup aşamasındaki kritik maçlarına katılabildi.
Operasyonun ayrıntılarını doğrulayan Marsilya savcılığı sözcüsü, şu ayrıntılı açıklamayı yaptı: “Fransa Ligue 1’de forma giyen 23 yaşındaki bir futbolcunun, Marsilya savcılığı tarafından organize dolandırıcılık, organize spor yolsuzluğu, suç gelirlerinin aklanması ve kara para aklama iddialarına ilişkin açılan soruşturma kapsamında 29 Mayıs’ta gözaltına alındığını teyit edebiliriz.”
Devam eden hukuki işlemler
Oyuncu sahalara geri dönmüş olsa da, Fransa’daki hukuki süreç henüz sona ermiş değil. Savcılık, oyuncunun sorgulanmasının ardından serbest bırakıldığını ancak davada şüpheli konumunda olduğunu açıkladı. Açıklamada ayrıca, söz konusu kişinin ülkedeki ikamet ve profesyonel yükümlülüklerine rağmen Fransa milli takımının bir üyesi olmadığına da değinildi; zira forvet oyuncusu, gençlik seviyesinde temsil ettiği Fransa’dan Batı Afrika ülkesine ancak Mart ayında geçiş yapmıştı.
Sözcü, “Polis gözetiminde sorgulandıktan sonra serbest bırakıldı. Soruşturmalar devam ediyor. Söz konusu futbolcu, Dünya Kupası’na katılan Fransa milli takımının bir üyesi değil” diye ekledi.
- AFP
Dünya Kupası hazırlıklarına etkisi
Fildişi Sahili’nin turnuvadaki performansı, bu haberden hiçbir şekilde etkilenmedi. Wahi, Pazar gecesi ülkesinin Ekvador'u 1-0 mağlup ettiği maçta ilk 11'de yer aldı ve Avrupa'da artan hukuki baskının dışa vuran hiçbir belirtisini göstermedi. Ekvador karşısında kazanılan maçta 55 dakika sahada kalan Wahi, oyundan çıkmadan hemen önce topu direğe çarptırdı. Futbol dünyası şimdi daha fazla netlik bekliyor. Fildişi Sahili'nin bir sonraki maçı Cumartesi gecesi Almanya ile olacak, ardından Perşembe günü E Grubu'ndaki son maçında Curacao ile karşılaşacak.