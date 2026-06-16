Fildişi Sahili’nin 2026 formalarının teması, “Toplumsal Sevinç” ve “Kültürel Doku” üzerine odaklanıyor. Tasarımlar, Fildişi Sahili’ndeki yaşamın canlılığını ve ülkenin zengin tekstil tarihini öne çıkarmak amacıyla düz renklerden uzaklaşıyor.
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