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Ivory Coast 2026 kitsPUMA
Renuka Odedra

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Fildişi Sahili’nin 2026 FIFA Dünya Kupası formaları: Ev sahibi, deplasman, satış tarihleri ve fiyatlar

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Dünya Kupası
Fildişi Sahili

Fildişi Sahili’nin 2026 formaları açıklandı – Fildişi Sahili’nin şenlik havasından ince tonlu desenlere.

Fildişi Sahili’nin 2026 formalarının teması, “Toplumsal Sevinç” ve “Kültürel Doku” üzerine odaklanıyor. Tasarımlar, Fildişi Sahili’ndeki yaşamın canlılığını ve ülkenin zengin tekstil tarihini öne çıkarmak amacıyla düz renklerden uzaklaşıyor.

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Mağaza: Fildişi Sahili'nin 2026 FIFA Dünya Kupası formaları

  • Ivory Coast WC 26 home kitPUMA

    Fildişi Sahili Ev Forması

    Fildişi Sahili'nin iç saha forması tam bir kutlama niteliğinde. Canlı, hayvansal bir havası olan turuncu gövde, geleneksel Fildişi tekstil ürünlerinden ve sembollerinden esinlenen, her yerine yayılan bir desenle canlanıyor; bu da hareket, şenlik ve sıcaklık hissi yaratıyor. Yeşil vurgular denge sağlarken, genel tasarım gurur ve toplu bir sevinç yayıyor. Bu, ruh dolu bir futbol.

  • Ivory Coast WC 26 away kitPUMA

    Fildişi Sahili Deplasman Forması

    Away forması, yaprakların arasından süzülen güneş ışığını ve Fildişi Sahili manzarasının doğal dokularını çağrıştıran ince tonlu desenlerle süslenmiş, temiz ve beyaz bir zemin üzerine şekillenmiştir. Turuncu ve yeşil renkler, ulusal renk ile birlikte tasarımı çerçeveleyerek, sade zanaatkarlığın ön plana çıkmasını sağlar.