Fildişi Sahili'nin iç saha forması tam bir kutlama niteliğinde. Canlı, hayvansal bir havası olan turuncu gövde, geleneksel Fildişi tekstil ürünlerinden ve sembollerinden esinlenen, her yerine yayılan bir desenle canlanıyor; bu da hareket, şenlik ve sıcaklık hissi yaratıyor. Yeşil vurgular denge sağlarken, genel tasarım gurur ve toplu bir sevinç yayıyor. Bu, ruh dolu bir futbol.