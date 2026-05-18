Fildişi Sahili'nin 2026 FIFA Dünya Kupası formaları: Ev sahibi, deplasman, çıkış tarihleri ve fiyatlar

Fildişi Sahili'nin iç saha forması tam bir kutlama niteliğinde. Canlı, hayvansal tonlardaki turuncu gövde, geleneksel Fildişi tekstil ürünlerinden ve sembollerinden esinlenen, her tarafını kaplayan desenle hayat buluyor; bu desen hareket, şenlik ve sıcaklık hissi yaratıyor. Yeşil vurgular denge sağlarken, genel tasarım gurur ve toplu bir sevinç yayıyor. Bu, ruhu olan bir futbol.