Renuka Odedra

Çeviri:

Fildişi Sahili'nin 2026 FIFA Dünya Kupası formaları: Ev sahibi, deplasman, çıkış tarihleri ve fiyatlar

Fildişi Sahili'nin 2026 formaları açıklandı: Fildişi Sahili'nin şenlik havasından ince tonlu desenlere.

Fildişi Sahili'nin 2026 formalarının teması, "Toplumsal Sevinç" ve "Kültürel Doku" üzerine odaklanıyor. Tasarımlar, Fildişi Sahili'ndeki yaşamın canlılığını ve ülkenin zengin tekstil tarihini yansıtmak amacıyla düz renklerden uzaklaşıyor.

Mağaza: Fildişi Sahili 2026 FIFA Dünya Kupası formaları

    Fildişi Sahili Ev Forması

    Fildişi Sahili'nin iç saha forması tam bir kutlama niteliğinde. Canlı, hayvansal tonlardaki turuncu gövde, geleneksel Fildişi tekstil ürünlerinden ve sembollerinden esinlenen, her tarafını kaplayan desenle hayat buluyor; bu desen hareket, şenlik ve sıcaklık hissi yaratıyor. Yeşil vurgular denge sağlarken, genel tasarım gurur ve toplu bir sevinç yayıyor. Bu, ruhu olan bir futbol.

    Fildişi Sahili Deplasman Forması

    Temiz ve beyaz bir zemin, Away forması için temel oluştururken, yaprakların arasından süzülen güneş ışığını ve Fildişi Sahili manzarasının doğal dokularını çağrıştıran ince tonlu desenlerle zenginleştirilmiştir. Turuncu ve yeşil renkler, ulusal renklerle birlikte tasarımı çerçeveleyerek, sade işçiliğin ön plana çıkmasını sağlar.