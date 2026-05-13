Amad Diallo Ivory Coast
Gill Clark

Fildişi Sahili'nin 2026 Dünya Kupası kadrosu: Hangi oyuncular ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek bu büyük turnuvaya katılacak?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fildişi Sahili'nin kadrosu hakkında bilmeniz gereken her şey.

Fildişi Sahili, ABD, Meksika ve Kanada’da düzenlenecek turnuvada Gabon’u geride bırakarak eleme grubunu birinci sırada tamamladı ve 12 yıl aradan sonra ilk kez Dünya Kupası’na katılmaya hak kazandı.

Teknik direktör Emerse Fae, L'Elephants'ın ilk kez grup aşamasını geçmeyi hedeflediği turnuvada takımının Ekvador, Almanya ve Curacao ile karşılaşacağını biliyor.

Ancak Fildişi Sahili, Afrika şampiyonluğunu kaybettikten sonra turnuvaya katılıyor. Son şampiyon, Mısır'a yenilmeden önce AFCON 2025'te çeyrek finale yükselmişti.

Bununla birlikte, Fildişi Sahili kadrosunda hala bolca yetenek var ve Manchester United'dan Amad Diallo ve RB Leipzig'den Yan Diomande gibi heyecan verici genç oyuncular bu yaz başrol oynamayı umuyor. 

2026'daki büyük turnuva öncesinde GOAL, ABD, Kanada ve Meksika'ya gidebilecek olası kadroya bir göz atıyor.

    Kaleciler

    Yahia Fofana ve Alban Lafont, turnuva öncesinde Fildişi Sahili'nin 1 numaralı kaleciliği için rekabet ediyor. Çaykur Rizespor'un kalecisi Fofana şu anda bir adım önde görünüyor ve Türkiye Süper Ligi'nde etkileyici bir performans sergiliyor.

    Ancak Lafont da güvenilir bir seçenek ve teknik direktör Fae'ye 1 numara seçimi konusunda zor bir karar vermesi gerekecek. İki kaleci arasındaki sağlıklı rekabet Fildişi Sahili için sadece iyi haber anlamına geliyor ve Fae şüphesiz bunun her iki oyuncudan da en iyi performansı ortaya çıkarmasını umuyor. 

    Charleroi'den Mohamed Kone, Dünya Kupası'nda üçüncü kaleci olacak gibi görünüyor.

    OyuncuKulüp 
    Yahia Fofana Çaykur Rizespor
    Mohamed KoneCharleroi
    Alban LafontPanathinaikos
    Defans oyuncuları

    Fildişi Sahili savunmasında pek çok tanıdık isim yer alıyor; Premier Lig yıldızları Emmanuel Agbadou ve Willy Boly’nin yanı sıra Roma’nın yıldızı Evan Ndicka, PSG forveti Desire Doue’nin kardeşi Guela ve Sporting’den Ousmane Diomande’nin kadroda yer alması bekleniyor.

    Odilon Kossounou ve Ghislain Konan, her ikisi de bolca deneyime sahip ve kadroda yer almaları beklenirken, Wilfried Singo da takıma geri döndü ve Dünya Kupası kadrosuna girmeyi umuyor.

    Diğer yandan, İstanbul Başakşehir'in savunma oyuncusu Christopher Operi ve Iberia 1999'dan Armel Zohouri, Fildişi Sahili'nin Mart ayında Güney Kore ve İskoçya ile oynadığı hazırlık maçlarında kadroya alınmadıkları için kadroya girmek için mücadele etmek zorunda kalacak gibi görünüyor.

    OyuncuKulüp 
    Emmanuel Agbadou  Wolves
    Clement Akpa Auxerre
    Ousmane DiomandeSporting Lizbon
    Guela DouéStrasbourg
    Jean-Ghislain Konan Gil Vicente
    Odilon KossounouAtalanta
    Evan NdickaRoma
    Wilfred SingoGalatasaray
    Willy BolyNottingham Forest
    Orta saha oyuncuları

    Fildişi Sahili'nin orta sahasında İbrahim Sangare, Franck Kessie ve Seko Fofana gibi isimlerle bolca yetenek bulunuyor. Özellikle Nottingham Forest'tan Sangare, Premier Lig'de etkileyici bir sezon geçirdi; gösterdiği performanslar, Manchester United'ın kendisiyle ilgilendiği yönündeki spekülasyonları alevlendirdi.

    AFCON'dan sonra Kessie'nin milli takımdaki geleceği konusunda bazı şüpheler vardı ancak o takımı yönetmeye devam etmelidir. Tecrübeli orta saha oyuncusu Jean-Michael Seri, taraftarlar tarafından milli takımdaki geleceği sorgulanan bir başka oyuncudur ancak Mart ayındaki hazırlık maçları kadrosuna dahil edildi ve Dünya Kupası'na katılacaktır.

    Jean-Philippe Gbamin, Fildişi Sahili'nin son kadrosuna alınmadığı için kadroda yer almayabilir, ancak Parfait Guiagon kadroya dahil edildi ve Christ Inao Oula da teknik direktör Fae için bir başka yararlı seçenek.

    OyuncuKulüp 
    Seko FofanaStade Rennais
    Parfait GuiagonCharleroi
    Franck KessieAl Ahli
    Christ OulaiTrabzonspor
    Ibrahim SangaréNottingham Forest
    Jean-Michael SeriNK Maribor
    Saldırganlar

    Amad Diallo, Fildişi Sahili'nin hücum hattındaki yıldız ismi ve Manchester United'da geçirdiği başarılı bir sezonun ardından turnuvaya katılıyor. Forvet, Afrika Uluslar Kupası'nda ilk 11'de çıktığı üç maçta üç gol attı ve Dünya Kupası'nda da bu formunu sürdürmeyi çok istiyor.

    Dünya Kupası'nda Yan Diomande de dikkatleri üzerine çekecek. RB Leipzig'de forma giyen oyuncu, Bundesliga'daki performansıyla dikkatleri üzerine çekerek çok aranan bir isim haline geldi ve heyecan verici performansları, yaz aylarında yüksek bedelli bir transfer olacağına dair spekülasyonları alevlendirdi.

    Sebastien Haller, 2026'da sakatlıklarla boğuştu ancak formunu kanıtlayabilirse kadroda yer alması bekleniyor. Kanat oyuncusu Simon Adingra ise AFCON kadrosunda sürpriz bir şekilde yer almamış olsa da Fildişi Sahili kadrosuna geri dönmeye hazır görünüyor.

    Nicolas Pepe de kadroya çağrılmayı umuyor ancak bunun için çalışması gerekiyor. Eski Arsenal oyuncusu, Mart ayındaki hazırlık maçları kadrosuna ilk başta alınmamıştı ancak Diomande'nin sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmasının ardından son anda kadroya çağrıldı.

    Genç oyuncular Elye Wahi ve Martial Godo da Dünya Kupası kadrosuna girmek için çaba gösteriyor. Wahi, milli takımını değiştirdikten sonra turnuva öncesinde Fildişi Sahili pasaportunu aldı ve hala kadroya girebilir.

    OyuncuKulüp 
    Simon AdingraMonaco
    Amad DialloMan Utd
    Yan DiomandeRB Leipzig
    Martial GodoStrasbourg
    Evann GuessandAston Villa
    Bazoumana ToureHoffenheim
    Benie TraoreBasel
    Elye WahiNice
    Nicolas PepeVillarreal
    Sebastien Haller Utrecht
    Fildişi Sahili'nin yıldız oyuncuları

    Amad Diallo, Afrika Uluslar Kupası'nda göz kamaştırıcı bir performans sergiledi ve Fildişi Sahili, bu forvetten 2026 Dünya Kupası'nda da benzer bir performans bekliyor. 22 yaşındaki oyuncu, bu sezon Manchester United için de kilit bir isim oldu; kanattaki hünerleri ve kale önündeki yeteneği, onu Kırmızı Şeytanlar'ın hücum hattının tehlikeli bir parçası haline getirdi.

    Bu yaz yüksek bedelli bir transferin konuşulduğu 2026 Dünya Kupası'nda Yan Diomande de dikkatleri üzerine çekecek. Premier Lig devi Liverpool, Diomande'yi kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasında yer alıyor ve ABD, Meksika ve Kanada'da göstereceği güçlü performans, yeni sezon başlamadan önce transfer edilmesini sağlayabilir.

    Fildişi Sahili'nin forveti Sebastien Haller de dikkat edilmesi gereken bir başka oyuncu ve sakatlığı nedeniyle AFCON'u kaçırdıktan sonra kendini kanıtlamak isteyebilir. Haller, kanser tedavisinden sonra iyileşerek 2024 Afrika Uluslar Kupası finalinde galibiyet golünü attı, ancak henüz bir Dünya Kupası'nda forma giymedi. 31 yaşındaki oyuncu, sakatlık nedeniyle zor bir sezon geçirdi ve en iyi formuna ulaşmakta zorlandı. Ancak, fiziksel sorunlarını atlatabilirse, Fildişi Sahili için güçlü bir hücum gücü olmaya devam edecektir.

    2026 Dünya Kupası için Tahmin Edilen Fildişi Sahili İlk 11'i

    Teknik direktör Emerse Fae, Dünya Kupası öncesinde kaleci pozisyonunda Alban Lafont yerine Yahia Fofana'ya güvenmeye kararlı görünüyor. İki üst düzey kaleciye sahip olmak takım için büyük bir güç kaynağı ve bu pozisyonun turnuva boyunca emin ellerde olduğu anlamına geliyor.

    Fildişi Sahili genellikle dörtlü bir savunma hattı oynuyor. Bu hattın iki bek pozisyonunda Guela Doue ve Ghislain Konan yer alırken, Atalanta'dan Odilon Kossounou ile Roma'nın savunma oyuncusu Evan Ndicka savunmanın merkezinde eşleşiyor.

    Nottingham Forest'ın orta saha oyuncusu Ibrahim Sangare, orta sahada forma giymesi bekleniyor ve turnuvada kesinlikle izlenmesi gereken bir oyuncu olacak. Tecrübeli kaptan Franck Kessie bir kez daha takımı yönetecek ve Porto'dan Seko Fofana da üçlü orta sahayı tamamlayacak gibi görünüyor.

    Forvette, seçim yapabileceği çok sayıda yetenekli oyuncu bulunan Fildişi Sahili'ni izlemek keyifli olacak. Kanatlarda Amad Diallo ve Yann Diomande'yi, ortada ise Sebastien Haller'i görmeyi bekleyebilirsiniz.

    2026 Dünya Kupası için Fildişi Sahili'nin tahmini ilk 11'i (4-3-3): Yahia Fofana; Guela Doue, Odilon Kossounou, Evan Ndicka, Ghislain Konan; Ibrahim Sangare, Franck Kessie, Seko Fofana; Amad Diallo, Sebastien Haller, Yan Diomande.