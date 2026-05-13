Fildişi Sahili, ABD, Meksika ve Kanada’da düzenlenecek turnuvada Gabon’u geride bırakarak eleme grubunu birinci sırada tamamladı ve 12 yıl aradan sonra ilk kez Dünya Kupası’na katılmaya hak kazandı.
Teknik direktör Emerse Fae, L'Elephants'ın ilk kez grup aşamasını geçmeyi hedeflediği turnuvada takımının Ekvador, Almanya ve Curacao ile karşılaşacağını biliyor.
Ancak Fildişi Sahili, Afrika şampiyonluğunu kaybettikten sonra turnuvaya katılıyor. Son şampiyon, Mısır'a yenilmeden önce AFCON 2025'te çeyrek finale yükselmişti.
Bununla birlikte, Fildişi Sahili kadrosunda hala bolca yetenek var ve Manchester United'dan Amad Diallo ve RB Leipzig'den Yan Diomande gibi heyecan verici genç oyuncular bu yaz başrol oynamayı umuyor.
2026'daki büyük turnuva öncesinde GOAL, ABD, Kanada ve Meksika'ya gidebilecek olası kadroya bir göz atıyor.