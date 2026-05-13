Yahia Fofana ve Alban Lafont, turnuva öncesinde Fildişi Sahili'nin 1 numaralı kaleciliği için rekabet ediyor. Çaykur Rizespor'un kalecisi Fofana şu anda bir adım önde görünüyor ve Türkiye Süper Ligi'nde etkileyici bir performans sergiliyor.

Ancak Lafont da güvenilir bir seçenek ve teknik direktör Fae'ye 1 numara seçimi konusunda zor bir karar vermesi gerekecek. İki kaleci arasındaki sağlıklı rekabet Fildişi Sahili için sadece iyi haber anlamına geliyor ve Fae şüphesiz bunun her iki oyuncudan da en iyi performansı ortaya çıkarmasını umuyor.

Charleroi'den Mohamed Kone, Dünya Kupası'nda üçüncü kaleci olacak gibi görünüyor.