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Yan DiomandeGetty Images

Çeviri:

Fildişi Sahili'li forvet Diomandé'nin vefat eden kız kardeşine yazdığı dokunaklı mektup: "Herkes alay ederken, senin bir sonraki Cristiano Ronaldo olabileceğime her zaman inanan tek kişi sendin."

Fildişi Sahili
Y. Diomande
Dünya Kupası

The Players Tribune, Leipzig ve Fildişi Sahili milli takımında forma giyen forvet Yan Diomande’nin vefat eden kız kardeşine yazdığı dokunaklı mektubu yayınladı. İşte çevirisi.


Sevgili Roxane,


Birisi bana sahte bir Manchester United forması aldığında, ben de arkasına siyah keçeli kalemle “Ronaldo 7” yazmıştım, hatırlıyor musun? Zengin ya da fakir ne demek olduğunu bilmiyorduk. Tek bildiğimiz mutluluktu.


"Abidjan'da tek bir evde 25 kişinin uyuduğu günleri hatırlıyor musun? Annem pembe dizilerini izlemek isterdi. Herkes film izlemek isterdi. Her zaman uyuyormuş gibi yapıp gece yarısından sonra televizyon odasına gittiğimi hatırlıyor musun? Televizyonun sesini çok kısardım. Yani, ses seviyesi sadece iki çubuk kadar. Karanlıkta futbol maçı izler ve hayal kurardım.


Yetişkinler beni toprakta futbol oynarken gördüklerinde, vuruşlarımın gücü yüzünden bana “Roberto Carlos” lakabını taktıklarını hatırlıyor musun? Ve CR7 benim idolüm olduğu için bunun yüzünden içten içe ne kadar çok sinirlendiğimi hatırlıyor musun?


Evden çok uzaklara oynamaya gittiğim zamanı hatırlıyor musun? 9 yaşındaydım. Inter Foot Sud Comoé, Gana sınırına yakın bir yerdi. Tek başına bir çocuk. Bu hikayeyi sana anlatmış mıydım bilmiyorum ama ben ve diğer çocuklar köyün orasına gidip patates çalardık çünkü çok acıkırdık. “Banka soygunu” yapardık. İki çocuk dükkan sahibinin dikkatini dağıtır, diğer 18’i ise iki patatesle koşarak kaçardı. Patatesler pek de lezzetli değildi. Ama tadı inanılmazdı. Hahahah. Hâlâ bugün bile en sevdiğim yemek budur. Biraz yağlı haşlanmış patates. Bana o günleri hatırlatıyor.


İlk gerçek futbol ayakkabılarımı kazandığımda, onlarla uyuduğumu hatırlıyor musun? Büyürken hep o beyaz plastik parmak arası terliklerle oynardım. Şimdi eve döndüğümde bile hâlâ onlarla oynuyorum. Bu bizim geleneğimiz.


Eve döndüğümde, mahalledeki arkadaşlarıma “Neden antrenman yapmayı bıraktınız? Yan size araba almayacak. Çalışmaya devam etmelisiniz” dediğini hatırlıyor musun? 10 yaşındaydın ve çoktan menajerim olmuştun.


Oturup Fransa’ya taşınmayı hayal ettiğimizi hatırlıyor musun? Nasıl alışveriş yapacağımızı, kendi dairemize sahip olacağımızı, benim zengin bir futbolcu olacağımı, arabalarım ve büyük bir evim olacağını, senin de hiçbir şey için endişelenmene gerek kalmayacağını. Herkes gülerken, benim bir sonraki Cristiano olabileceğime her zaman inanan kişi sendin.


15 yaşında lise için Amerika’ya taşındığımda evimi çok özlediğimi hatırlıyor musun? Aylarca kimsenin ne dediğini anlamıyordum. Beni Fransız bir çocuğun yanına oturttular ve o, öğretmenin söylediği her şeyi çevirmeye çalışıyordu. Sana telefon edip “İnanmayacaksın ama, buradaki çocuklar öğretmenlerle tartışıyor” dediğimi hatırlıyor musun? Bizim evde, biliyorsun, büyüklerin önünde gözümüzü bile kırpmaya cesaret edemezdik.


Okuldan sonra çocukların sigara içtiğine inanamadığım zamanı hatırlıyor musun? Sen hep “Sanki bir Amerikan dizisindeyim gibi” derdin.”


  • "Beni Bournemouth’a seçmelere götürdükleri zamanı hatırlıyor musun? Chelsea’ye, Rangers’a, Olympiakos’a, Crystal Palace’a? Eze ve Olise bir antrenmandan sonra yanıma gelip şöyle dediler: “Hey, evlat, çok iyisin.”… ama beni almadılar.


    MLS’nin B takımları bile beni istemedi. Nedenini bile bilmiyordum. Bana hiçbir zaman bir neden söylemediler. Her şeyi yetişkinler hallediyordu. Beni sadece Avrupa’nın dört bir yanına götürüyorlardı ve herkes sürekli hayır diyordu.


    Vizem süresi dolmuştu. Hayalim sona ermişti. Beni Afrika’ya geri gönderdiler ve birlikte ağladık. Sen, bana inanmayı hiç bırakmayan tek kişiydin. Birkaç hafta sonra Leganés ile sözleşme imzaladım ve farklı gözyaşları döktük."


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  • "O zamanlar hâlâ duygularımı hissedebiliyordum. Artık hiçbir şey hissetmiyorum. Sanki insan bile değilmişim gibi. Sen öldüğünden beri içimde sadece bir boşluk var.


    Bana senin aramızdan ayrıldığını söyledikleri gün sanırım tek bir damla gözyaşı bile dökmemiştim. Sadece şoktaydım.


    Leganés’teki ilk maçımdan birkaç hafta sonraydı. Kim 18 yaşında Real Madrid’e karşı ilk maçına çıkar ki? Çılgınlıktı. Bir rüyaydı… ve sonra bir kabusa dönüştü. Evden biri durmadan beni arıyordu. Sinirlenmiştim. Neden ısrarla aradıklarını anlamıyordum.


    Telefonu açtım ve haberin etkisini hiç hafifletmediler. Bizim evde işler nasıldır bilirsin. Duygusuzca. Sadece…


    “Kız kardeşin öldü.”


    “Ne?”


    “Öldü.”


    “Neden bahsediyorsun?”


    "Bir partide biri içkisine bir şey kattı ve bir daha uyanamadı. Aramızdan ayrıldı."


    O zaman 15 yaşındaydın.


    Hiçbir zaman bir cevap alamadım. Nedenini bilmek istiyor muyum, bilmiyorum. Belki kıskançlıktı. Belki de bu, ülkemizde sıkça yaşanan bir şeydi. Belki de seni koruyabilirdim. Bilmiyorum.


    Tanrı’nın planına güvenmeye çalışıyorum. Yapabileceğim tek şey bu. Unutmaya çalışmıyorum, çünkü unutmayacağımı biliyorum. Yapabileceğim tek şey, bu acıyı daha çok çalışmak ve hayal ettiğimiz her şeyi gerçekleştirmek için kullanmak.


    Bunu yazdım çünkü bu konuyu konuşamıyorum. Bunu yazdım çünkü hayatta kalmanı sağlayacağımı bilmeni istiyorum. Herkesin adını bilmesini sağlayacağım. Bütün dünya.


    Futbol sahasında yaptığım her şey senin için.


    Seni en son gördüğümden beri o kadar çok şey oldu ki… İnanmazsın. Ben bile inanıyor muyum, bilmiyorum.


    Ne kadar çılgınca biliyor musun? Madrid’e karşı ilk maçımdan sonra, Mbappé ile gerçekten formalarımızı değiştirdik. Onu televizyonda izlerken, senin “Mbappé mi? Evet, iyi bir oyuncu. Ama kardeşim daha iyi.” dediğini hatırlıyor musun?



  • "Bir konuda yanılmışım. Zengin olmak istemiyorum. Bunun insanlara, hatta aileme bile ne yaptığını görüyorum. Leganés'teyken kazandığım her şeyi eve gönderirdim. Artık para istemediğim bir noktaya gelmiştim. Bu sadece bir yük olmuştu. Sürekli para istiyorlardı. Sanırım benim zaten milyoner olduğumu düşünüyorlardı. Bir dairem bile yoktu. Antrenman merkezinde, televizyonu olmayan bir odada yaşıyordum. Sadece futbol ve uyku, futbol ve uyku.


    Büyük bir ev istemiyordum. Araba istemiyordum. Her şeyi futbola adamak istiyordum. Her şeyi, dünyaya kız kardeşimin haklı olduğunu göstermek için…


    Ah… bunu komik bulacaksın.


    RB Leipzig’de oynamak için transfer olduğumda, hep geç kalıyordum. Şey, tam olarak geç kalmak sayılmazdı. Ama tam zamanında geliyordum, ki Almanya’da bu çok geç kaldığın anlamına gelir.


    O yüzden sonra ne yaptığımı zaten biliyorsun. Her şeye 90 dakika önceden gelmeye başladım. O kadar erken geliyordum ki, arkadaşlar bana “Alman” demeye başladılar.


    Her şeyde hep abartmam gerekiyor. Dengem yok. Sen de bunu hep söylerdin. Saha, hâlâ kendimi evimde hissettiğim tek yer. Orada sakinleşiyorum ve seninle konuşabiliyorum. Keşke hâlâ burada olsaydın da sana şunu söyleyebilseydim… Başardık.


    Söylediğin her şey gerçekleşti.


    Yarın Dünya Kupası’na gidiyoruz. Gerçekten. Kardeşin, Drogba, Yaya ve Gervinho gibi Fildişi Sahili için oynayacak.


    Bunu bir maç olarak bile görmüyorum. Bunu bir sahne olarak görüyorum. Bu, senin bende gördüklerini tüm dünyaya gösterme fırsatım. Her gol attığımda, herkesin senin adını bilmesini sağlayacağım. Seni unutmamalarını sağlayacağım.


    Her zaman Cristiano’dan daha iyi olabileceğimi söylerdin. Onu orada görürsem, sana selamımı ileteceğim.


    Söylediklerini gerçekleştireceğim, yemin ederim. Henüz gerçek kramponlarım bile yokken herkese şöyle derdin: “Kardeşim dünyanın en iyisi olacak.”


    Haklı olduğunu kanıtlayacağım, yoksa bu uğurda canımı vereceğim.”


    Kardeşin,


    Yan



Dünya Kupası
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Almanya
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Fildişi Sahili crest
Fildişi Sahili
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