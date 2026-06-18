The Players Tribune, Leipzig ve Fildişi Sahili milli takımında forma giyen forvet Yan Diomande’nin vefat eden kız kardeşine yazdığı dokunaklı mektubu yayınladı. İşte çevirisi.





Sevgili Roxane,





Birisi bana sahte bir Manchester United forması aldığında, ben de arkasına siyah keçeli kalemle “Ronaldo 7” yazmıştım, hatırlıyor musun? Zengin ya da fakir ne demek olduğunu bilmiyorduk. Tek bildiğimiz mutluluktu.





"Abidjan'da tek bir evde 25 kişinin uyuduğu günleri hatırlıyor musun? Annem pembe dizilerini izlemek isterdi. Herkes film izlemek isterdi. Her zaman uyuyormuş gibi yapıp gece yarısından sonra televizyon odasına gittiğimi hatırlıyor musun? Televizyonun sesini çok kısardım. Yani, ses seviyesi sadece iki çubuk kadar. Karanlıkta futbol maçı izler ve hayal kurardım.





Yetişkinler beni toprakta futbol oynarken gördüklerinde, vuruşlarımın gücü yüzünden bana “Roberto Carlos” lakabını taktıklarını hatırlıyor musun? Ve CR7 benim idolüm olduğu için bunun yüzünden içten içe ne kadar çok sinirlendiğimi hatırlıyor musun?





Evden çok uzaklara oynamaya gittiğim zamanı hatırlıyor musun? 9 yaşındaydım. Inter Foot Sud Comoé, Gana sınırına yakın bir yerdi. Tek başına bir çocuk. Bu hikayeyi sana anlatmış mıydım bilmiyorum ama ben ve diğer çocuklar köyün orasına gidip patates çalardık çünkü çok acıkırdık. “Banka soygunu” yapardık. İki çocuk dükkan sahibinin dikkatini dağıtır, diğer 18’i ise iki patatesle koşarak kaçardı. Patatesler pek de lezzetli değildi. Ama tadı inanılmazdı. Hahahah. Hâlâ bugün bile en sevdiğim yemek budur. Biraz yağlı haşlanmış patates. Bana o günleri hatırlatıyor.





İlk gerçek futbol ayakkabılarımı kazandığımda, onlarla uyuduğumu hatırlıyor musun? Büyürken hep o beyaz plastik parmak arası terliklerle oynardım. Şimdi eve döndüğümde bile hâlâ onlarla oynuyorum. Bu bizim geleneğimiz.





Eve döndüğümde, mahalledeki arkadaşlarıma “Neden antrenman yapmayı bıraktınız? Yan size araba almayacak. Çalışmaya devam etmelisiniz” dediğini hatırlıyor musun? 10 yaşındaydın ve çoktan menajerim olmuştun.





Oturup Fransa’ya taşınmayı hayal ettiğimizi hatırlıyor musun? Nasıl alışveriş yapacağımızı, kendi dairemize sahip olacağımızı, benim zengin bir futbolcu olacağımı, arabalarım ve büyük bir evim olacağını, senin de hiçbir şey için endişelenmene gerek kalmayacağını. Herkes gülerken, benim bir sonraki Cristiano olabileceğime her zaman inanan kişi sendin.





15 yaşında lise için Amerika’ya taşındığımda evimi çok özlediğimi hatırlıyor musun? Aylarca kimsenin ne dediğini anlamıyordum. Beni Fransız bir çocuğun yanına oturttular ve o, öğretmenin söylediği her şeyi çevirmeye çalışıyordu. Sana telefon edip “İnanmayacaksın ama, buradaki çocuklar öğretmenlerle tartışıyor” dediğimi hatırlıyor musun? Bizim evde, biliyorsun, büyüklerin önünde gözümüzü bile kırpmaya cesaret edemezdik.





Okuldan sonra çocukların sigara içtiğine inanamadığım zamanı hatırlıyor musun? Sen hep “Sanki bir Amerikan dizisindeyim gibi” derdin.”



