Fil ve Ağaç Sendromu... Bu durum, Arsenal, El Nasr ve Zamalek'in bu sezon oynanmayan ligdeki hayallerini suya mı düşürecek?

Arsenal'in durumunu daha da zorlaştıran şey, Premier Lig'in son altı haftasında onu bekleyen zorlu maçlar; bu süreçte iki büyük derbi ve başkentteki komşularıyla oynayacağı 3 derbi maçı var.

"Gunners", önümüzdeki haftada doğrudan rakibi Manchester City ile karşılaşacak, ardından Newcastle United ile zorlu bir mücadeleye girecek ve son 4 haftada Fulham, West Ham, Crystal Palace ve Burnley ile 3 Londra derbisi oynayacak.

Buna ek olarak, Londra ekibi City'den daha yoğun görünüyor. Çeyrek finalin ilk ayağında deplasmanda Sporting Lizbon'u 1-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselmeye çok yaklaştı.

Buna karşılık, Şampiyonlar Ligi'nden çeyrek finalde elenen City, tamamen yerel şampiyonluğa odaklanmış görünüyor ve son maçları Arsenal'inkinden daha az zorlu.

İspanyol teknik direktör Pep Guardiola'nın takımı, Arsenal ile karşılaşmadan önce Burnley, Everton, Brentford, Bournemouth ve Aston Villa gibi 5 daha kolay rakiple karşılaşacak.

City'nin, yarı finale yükseldiği FA Cup gibi başka bir turnuvada da mücadele ettiği doğru, ancak çakışma durumunda ligi bu turnuva uğruna riske atmayacaktır. Bu durum, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk şampiyonluğunu arayan Arsenal'in aksine bir durumdur.