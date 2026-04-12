Fil ve Ağaç Sendromu... Bu durum, Arsenal, El Nasr ve Zamalek'in bu sezon oynanmayan ligdeki hayallerini suya mı düşürecek?

En değerli şampiyonluk unvanı, geri dönüş hayali kuranların elinden kaçıyor mu?

Görünüşe göre lig ağacı artık daha fazla fili taşıyamıyor; işte düşmeye başlayan ilk fil, Premier Lig'de beklenmedik bir yenilgiye uğrayan Arsenal.

Fil ve ağaç sendromu, geçtiğimiz yıllarda Arsenal'i takip eden bir durumdu. Takım ne kadar sıralamanın zirvesinde olursa, taraftarlar onun düşeceğini bekliyordu. Bu durum her sezonun son aşamalarında yaşanıyor ve görünüşe göre yine yaşanacak gibi görünüyor.

  • Arsenal'in düşüşü

    Arsenal, geçtiğimiz Cumartesi günü Emirates Stadyumu'nda oynanan ve İngiltere Premier Ligi'nin 32. haftasına ait maçta, konuk takım Bournemouth'a 1-2'lik skorla sürpriz bir yenilgiye uğradı.

    Bu sürpriz yenilgiyle Arsenal'in puanı 70'te kaldı ve takım, ikinci sıradaki Manchester City'nin 6 puan önünde liderliğini sürdürüyor, ancak Londra ekibi bir maç daha fazla oynadı.

    Böylece, Manchester City, Premier Lig'de kalan tüm maçlarını kazanması halinde Arsenal'in puanını yakalayabilir. Bu maçlar arasında önümüzdeki Pazar günü Arsenal ile oynanacak maç da bulunuyor.

    Arsenal, son üç sezondaki senaryonun tekrarlanmasıyla karşı karşıya kaldı. O sezonlarda da ligin zirvesinde yer almasına rağmen, geçen sezon Liverpool'a, önceki iki sezonda ise Manchester City'ye karşı şampiyonluk yarışını kaybetmişti.

    Tahminler doğru çıkarsa, Arsenal, 2003-2004 sezonunda yenilgisiz olarak şampiyon olduğu günden bu yana, 22. sezon üst üste Premier Lig şampiyonluğundan mahrum kalacak.

  • İki maç ve üç derbi

    Arsenal'in durumunu daha da zorlaştıran şey, Premier Lig'in son altı haftasında onu bekleyen zorlu maçlar; bu süreçte iki büyük derbi ve başkentteki komşularıyla oynayacağı 3 derbi maçı var.

    "Gunners", önümüzdeki haftada doğrudan rakibi Manchester City ile karşılaşacak, ardından Newcastle United ile zorlu bir mücadeleye girecek ve son 4 haftada Fulham, West Ham, Crystal Palace ve Burnley ile 3 Londra derbisi oynayacak.

    Buna ek olarak, Londra ekibi City'den daha yoğun görünüyor. Çeyrek finalin ilk ayağında deplasmanda Sporting Lizbon'u 1-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselmeye çok yaklaştı.

    Buna karşılık, Şampiyonlar Ligi'nden çeyrek finalde elenen City, tamamen yerel şampiyonluğa odaklanmış görünüyor ve son maçları Arsenal'inkinden daha az zorlu.

    İspanyol teknik direktör Pep Guardiola'nın takımı, Arsenal ile karşılaşmadan önce Burnley, Everton, Brentford, Bournemouth ve Aston Villa gibi 5 daha kolay rakiple karşılaşacak.

    City'nin, yarı finale yükseldiği FA Cup gibi başka bir turnuvada da mücadele ettiği doğru, ancak çakışma durumunda ligi bu turnuva uğruna riske atmayacaktır. Bu durum, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk şampiyonluğunu arayan Arsenal'in aksine bir durumdur.

  • Zafer Fili düşecek mi?

    Arsenal'in Premier Lig'deki durumu, uzun bir aradan sonra ilk şampiyonluğunu arayan bazı Arap kulüpleri için endişe verici görünüyor; bunların başında, 2018-2019 sezonunda kazandığı şampiyonluktan bu yana 7 yıldır Suudi Arabistan Ligi'nde şampiyonluğa ulaşamayan Al-Nassr geliyor.

    Al-Nassr, 73 puanla Suudi Arabistan Ligi'nde lider durumda. İkinci sıradaki Al-Hilal'e 5 puan, üçüncü sıradaki Al-Ahli'ye ise 7 puan fark atmış durumda.

    "El-Alamy" için fark büyük görünüyor olsa da, Roshen Ligi'ndeki sonraki maçları daha zorlu görünüyor, özellikle de önümüzdeki dört turda ilk turda puan kaybettiği tüm takımlarla karşılaşacak olması nedeniyle.

    Al-Nassr, sırasıyla Al-Ittifaq, Al-Ahli, Al-Qadisiyah ve Al-Hilal ile karşılaşacak. Bu takımlardan ilk yarıda sadece bir puan toplayabilen Al-Nassr, Al-Ittifaq ile berabere kalmış, ardından ise üst üste 3 mağlubiyet almıştı.

    İkinci yarıda aynı sonuçlar tekrarlanırsa, Al-Nassr liderliği kaçınılmaz olarak kaybedecek, özellikle de doğrudan rakipleri Al-Hilal ve Al-Ahli ile karşılaşacakken, bu iki takımın maçları daha az zorlu geçecek.

    Al-Hilal, Al-Khaleej, Damak, Al-Hazm, Neom ve Al-Fayha ile karşılaşacak; Al-Ahli ise Al-Fateh, Al-Akhdoud, Al-Taawoun, Al-Khaleej ve Al-Khaloud ile oynayacak, ayrıca her iki takım da Al-Nassr ile karşılaşacak.

    Bu gerçekleşirse, Nasr'ın kritik aşamalarda rekabeti kaybetmesi ilk kez olmayacak. 2022-2023 sezonunda da aynı durum, "Al-Ittihad" lehine tekrarlanmıştı. Bu sezon, "Al-Ittihad" ile ilk şampiyonluğunu arayan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun ilk sezonu.

  • Zamalek'in fili tehlikede

    Mısır'da da Zamalek taraftarları, takımlarının 2021-2022 sezonunda üst üste ikinci kez şampiyon olduktan sonra son üç sezonda başaramadıkları lig şampiyonluğunu kazanmasını hayal ediyor.

    Son üç sezonda ikinci sırayı bile alamayan Zamalek, şu anda 46 puanla ligin zirvesinde yer alıyor ve Pyramids ile Al Ahly'nin iki puan önünde bulunuyor, ancak "Kırmızı Dev" bir maç daha fazla oynadı.

    Ancak "Beyaz Şövalye"nin kayıp şampiyonluğu geri kazanma yolunda dikenlerle dolu bir yol bekliyor, çünkü doğrudan rakipleri Al Ahly ve Pyramids ile karşılaşacak ve bunların arasında ilk turda mağlup ettiği ENPPI ile de karşılaşacak.

    Sezonun son maçı, Zamalek'i Mısır Kupası çeyrek finalinde eleyen ve geçen sezon kazandığı unvanı korumasını engelleyen Seramica Cleopatra ile oynanacak.

    Buna ek olarak, Zamalek Afrika turnuvalarında mücadele eden tek Mısır takımıdır ve yarı final ilk maçında deplasmanda Şabab Belouizdad'ı 1-0 yenerek Konfederasyon Kupası finaline yükselmeye çok yaklaştı.

    Buna karşılık, Al Ahly ve Pyramids, sırasıyla Tunuslu Taraji ve Faslı Royal Army'ye karşı çeyrek finalde elendikten sonra, yerel şampiyonluğa daha fazla odaklanmış görünüyor.

