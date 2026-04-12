Fil ve Ağaç Sendromu... Bu durum, Arsenal, El Nasr ve Zamalek'in bu sezon oynanmayan ligdeki hayallerini suya mı düşürecek?

Arsenal'in Premier Lig'deki durumu, uzun bir aradan sonra ilk şampiyonluğunu arayan bazı Arap kulüpleri için endişe verici görünüyor; bunların başında, 2018-2019 sezonunda kazandığı şampiyonluktan bu yana 7 yıldır Suudi Arabistan Ligi'nde şampiyonluğa ulaşamayan Al-Nassr geliyor.
Al-Nassr, 73 puanla Suudi Arabistan Ligi'nde lider durumda. İkinci sıradaki Al-Hilal'e 5 puan, üçüncü sıradaki Al-Ahli'ye ise 7 puan fark atmış durumda.
"El-Alamy" için fark büyük görünüyor olsa da, Roshen Ligi'ndeki sonraki maçları daha zorlu görünüyor, özellikle de önümüzdeki dört turda ilk turda puan kaybettiği tüm takımlarla karşılaşacak olması nedeniyle.
Al-Nassr, sırasıyla Al-Ittifaq, Al-Ahli, Al-Qadisiyah ve Al-Hilal ile karşılaşacak. Bu takımlardan ilk yarıda sadece bir puan toplayabilen Al-Nassr, Al-Ittifaq ile berabere kalmış, ardından ise üst üste 3 mağlubiyet almıştı.
İkinci yarıda aynı sonuçlar tekrarlanırsa, Al-Nassr liderliği kaçınılmaz olarak kaybedecek, özellikle de doğrudan rakipleri Al-Hilal ve Al-Ahli ile karşılaşacakken, bu iki takımın maçları daha az zorlu geçecek.
Al-Hilal, Al-Khaleej, Damak, Al-Hazm, Neom ve Al-Fayha ile karşılaşacak; Al-Ahli ise Al-Fateh, Al-Akhdoud, Al-Taawoun, Al-Khaleej ve Al-Khaloud ile oynayacak, ayrıca her iki takım da Al-Nassr ile karşılaşacak.
Bu gerçekleşirse, Nasr'ın kritik aşamalarda rekabeti kaybetmesi ilk kez olmayacak. 2022-2023 sezonunda da aynı durum, "Al-Ittihad" lehine tekrarlanmıştı. Bu sezon, "Al-Ittihad" ile ilk şampiyonluğunu arayan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun ilk sezonu.