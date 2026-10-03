Carnevali, modern piyasada üst düzey İtalyan yetenekleri kadroya katmanın zorluğunu kabul etti, ancak transfer çalışmaları için şimdiden harekete geçildiğini doğruladı. Juventus, Vinovo'daki akademi gelişimini Kayode ve Romano gibi kendini kanıtlamış genç profesyonellere yönelik hedefli transferlerle dengelemeyi planlıyor.

Frosinone ikilisi Lorenzo Palmisani ve Antonio Raimondo'nun da aralarında bulunduğu diğer hedefler izlenmeye devam ediyor.

Juventus, yaklaşan transfer dönemleri öncesinde hedef listesini netleştirmeyi amaçlıyor.