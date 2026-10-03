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'Fikrim biraz daha fazla İtalyan kimliği yaratmak!' Juventus'un Michael Kayode ve Alessandro Romano'yu transfer etme planının içinde
Juventus, Kayode ve Romano hedefleriyle yurt içi yeniden yapılanma planlıyor
La Gazzetta dello Sport'a göre, Juventus CEO'su Giovanni Carnevali, kulübün Continassa'daki tarihî İtalyan çekirdeğini yeniden inşa etmek için net bir talimat belirledi. Trento Spor Festivali'nde konuşan yönetici, Juventus'un kulübün uzun vadeli kimliğini temsil edebilecek üst düzey yerli yetenekleri kadrosuna katma niyetini doğruladı.
Juventus'un kısa listesinin başında Brentford bek oyuncusu Michael Kayode ile Cagliari orta saha oyuncusu Alessandro Romano yer alıyor.
Direktör Frederic Massara, iki oyuncuyu da kadroya katmak için Carnevali ile birlikte yetenek arayışını yürütüyor.
- AFLOSPORT
Carnevali, Juventus Kayode ile yeniden buluşmayı takip ederken İtalyan kimliği misyonunu doğruladı
Carnevali, üst düzey yerli oyuncuları kadroya katmanın Juventus'un geleceği açısından hâlâ kritik önem taşıdığını vurguladı. Eski altyapı oyuncusu Kayode, Fiorentina'daki gelişiminin ve Ocak 2025'te Premier League ekibi Brentford'a transferinin ardından savunma için birincil hedeflerden biri olarak öne çıktı.
Bir Premier League kulübüyle pazarlık yapmak, Kayode'nin giderek artan bonservis değeri nedeniyle mali engeller yaratsa da Juventus yeniden bir araya gelmeye istekli olmaya devam ediyor.
Carnevali, "Benim fikrim biraz daha fazla İtalyan kimliği oluşturmak ve daha fazla İtalyan oyuncu getirmek" dedi. "Bence bugün, güçlü İtalyan oyunculara sahip olmak, çünkü biz Juve'yiz ve Juve'nin güçlü oyunculara ihtiyacı var, o kadar basit değil ama onları getirme arzusu var. Ben ayrıca genç oyuncular transfer etmek isterim, dolayısıyla amaç potansiyelli gençleri kadroya katmak."
Massara, Cagliari'nin orta sahadaki keşfi Romano için hamle yapıyor
Orta sahada Juventus, Cagliari'nin 20 yaşındaki yeteneği Alessandro Romano'yu takip etme konusunda Serie A'daki rakibi Inter'e katıldı. Massara, geçen ocak ayında gelişimi için La Spezia'ya kiralık gitmesini sağlamadan önce Roma'da birlikte geçirdikleri dönemden orta sahayı iyi tanıyor.
Romano'nun İtalya milli takımıyla kısa süre önce yaptığı ilk maç, yarımada genelindeki üst düzey kulüplerin ilgisini hızlandırdı.
Juventus, Romano'yu gelecekteki orta saha hattını toparlayacak ideal aday olarak görüyor.
- Buzzi
Juventus yönetimi, gelecekteki transfer dönemleri için zemin hazırlıyor
Carnevali, modern piyasada üst düzey İtalyan yetenekleri kadroya katmanın zorluğunu kabul etti, ancak transfer çalışmaları için şimdiden harekete geçildiğini doğruladı. Juventus, Vinovo'daki akademi gelişimini Kayode ve Romano gibi kendini kanıtlamış genç profesyonellere yönelik hedefli transferlerle dengelemeyi planlıyor.
Frosinone ikilisi Lorenzo Palmisani ve Antonio Raimondo'nun da aralarında bulunduğu diğer hedefler izlenmeye devam ediyor.
Juventus, yaklaşan transfer dönemleri öncesinde hedef listesini netleştirmeyi amaçlıyor.
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