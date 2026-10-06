Taraflar arasında yapılan basit bir görüşme, İtalya Futbol Federasyonu’nun geleceği ve seçilmiş başkan Giovanni Malagò’nun aday olamayacağı yönündeki iddia etrafındaki tartışmayı kapatmaya yetti.
Bu sabah FIGC’nin 1 numarası, CONI’nin 1 numarası Luciano Buonfiglio ile yüz yüze görüştü ve ikili, seçimlerdeki usul eksikliğini tescil ederek Federasyonu komiser yönetimine bırakma konusunda anlaşmaya vardı,ancak federasyon bileşenlerinin seçimlerde ortaya koyduğu iradeye saygı göstermek amacıyla komiser olarak yine Malagò’nun seçilmesi konusunda da mutabık kaldı.