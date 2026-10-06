Saat 12.00'de Başkan Malagò, Coni'nin bir numarasıyla görüşmek ve Coni Yönetim Kurulu içinde kullanılacak oylamadan önce nasıl ilerlenmesi gerektiğini anlamak için Palazzo H'ye geldi.

Kısa süre sonra gerçekleşen görüşme, İtalyan futbol hareketinin siyasi ve sportif dengelerini, ama her şeyden önce özerkliğini korumak adına en basit çözümü ortaya koydu.

Buonfiglio, Malagò'ya bu geçiş döneminde komiserlik görevini kendisinin üstlenmesini önerdi; bu süreç yeni ve her şeyden önce usule uygun seçimlere götürmek zorunda olacak.