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cm grafica malago italia 2026 27Calciomercato
Emanuele Tramacere
Çeviri:

FIGC, resmen açıklandı: Malagò başkanken komiser oldu. “Yeni seçimler 31 Ocak 2027’ye kadar yapılacak”

İtalya
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İki başkan arasındaki görüşme, futbola iyi gelmeyen bu konuda dönüm noktasını işaret etmiş olabilir.

Taraflar arasında yapılan basit bir görüşme, İtalya Futbol Federasyonu’nun geleceği ve seçilmiş başkan Giovanni Malagò’nun aday olamayacağı yönündeki iddia etrafındaki tartışmayı kapatmaya yetti.

Bu sabah FIGC’nin 1 numarası, CONI’nin 1 numarası Luciano Buonfiglio ile yüz yüze görüştü ve ikili, seçimlerdeki usul eksikliğini tescil ederek Federasyonu komiser yönetimine bırakma konusunda anlaşmaya vardı,ancak federasyon bileşenlerinin seçimlerde ortaya koyduğu iradeye saygı göstermek amacıyla komiser olarak yine Malagò’nun seçilmesi konusunda da mutabık kaldı.


  • GÖRÜŞME

    Saat 12.00'de Başkan Malagò, Coni'nin bir numarasıyla görüşmek ve Coni Yönetim Kurulu içinde kullanılacak oylamadan önce nasıl ilerlenmesi gerektiğini anlamak için Palazzo H'ye geldi.

    Kısa süre sonra gerçekleşen görüşme, İtalyan futbol hareketinin siyasi ve sportif dengelerini, ama her şeyden önce özerkliğini korumak adına en basit çözümü ortaya koydu.

    Buonfiglio, Malagò'ya bu geçiş döneminde komiserlik görevini kendisinin üstlenmesini önerdi; bu süreç yeni ve her şeyden önce usule uygun seçimlere götürmek zorunda olacak.

  • Oybirliğiyle seçildi

    Ardından teklif Yürütme Kurulu’na sunuldu ve Gazzetta dello Sport’un aktardığına göre kurul, Malagò’nun yeni FIGC komiseri olmasına ilişkin teklifi birkaç dakika içinde oy birliğiyle onayladı. Resmiyet kazanması için saat 14.00’te toplanacak CONI Konseyi’nin onayı kaldı, ancak bunun basit bir formalite olması bekleniyor.

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