İtalya Futbol Federasyonu'na geçici komiser atanmasına yol açan tartışmalar ve hukuki meselelerin ardından, Giovanni Malagò, Circolo Canottieri Aniene'nin salon futbolu takımının idarecisi olarak FIGC'ye kaydını yaptırdı. Bu bilgiyi ANSA edindi. Serie A Birliği, 14 Aralık'taki genel kurulda Malagò'yu federasyon başkanlığına yeniden aday gösterme konusunda tam desteğini yineledi.
Calciomercato
Çeviri:
FIGC: Malagò, Aniene futsal takımında kafile sorumlusu olarak lisans aldı: "Şimdi lisans almamak saçma olurdu. Seçimler mi? Elbette aday oluyorum"
Malagò'nun onursal başkanı olduğu Canottieri Aniene, bu sezon yeniden İtalya Futbol Federasyonu'na üye oldu ve futsalda Serie D'de mücadele ediyor.
Napoli'de Foqus Vakfı'nın "Kültür ve Demokrasi" etkinliği sırasında Malagò, bu kararı şöyle değerlendirdi: "Bu noktada, yaşananların ardından bu kararı almamak saçma olurdu. Hepsi bu. Seçimler mi? Adaylığımı koyuyorum. Elbette yalnızca beni değil, herkesi ilgilendiren ve destek için bir çoğunluğun ortaya çıkmasını gerektiren resmî bir süreç de var."
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