Napoli'de Foqus Vakfı'nın "Kültür ve Demokrasi" etkinliği sırasında Malagò, bu kararı şöyle değerlendirdi: "Bu noktada, yaşananların ardından bu kararı almamak saçma olurdu. Hepsi bu. Seçimler mi? Adaylığımı koyuyorum. Elbette yalnızca beni değil, herkesi ilgilendiren ve destek için bir çoğunluğun ortaya çıkmasını gerektiren resmî bir süreç de var."



