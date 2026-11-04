Bu arada, yine ANSA'nın haberine göre Lazio Başkanı Claudio Lotito, FIGC Federal Konseyi üyeliği için adaylık başvurusunda bulundu. Şubat 2025'e kadar konseyde görev yapan Lazio Başkanı, 14 Aralık'ta yapılacak seçimli genel kurul öncesinde belgelerini teslim etmek için Via Allegri'deki merkeze gitti. Genel kurulda federasyonu oluşturan kesimler, Serie A'nın aday gösterdiği Giovanni Malagò ile AIC ve AIAC'ın desteklediği Adriano Galliani arasından FIGC başkanını seçecek.