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Venezia v Monza - Serie AGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti
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FIGC başkanlığı: Galliani adaylık başvurusunu yaptı. Lotito, federasyon konseyi üyeliğine aday oluyor

Serie A
İtalya

Seçim aralık ayında yapılacak.

Gelecek maçlar
ITA

ITA

UEFA Nations League A

12 Kas 2026

FRA

FRA

Adriano Galliani bir temsilcisi aracılığıyla İtalya Futbol Federasyonu başkanlığı için adaylık başvurusunu sundu. Bu bilgiyi ANSA edindi. Dün ise FIGC'nin mevcut komiseri Giovanni Malagò, federasyon başkanlığına aday olmak için gerekli belgeleri sunmuştu. Seçimli genel kurul 14 Aralık'ta yapılacak.

  • Bu arada, yine ANSA'nın haberine göre Lazio Başkanı Claudio Lotito, FIGC Federal Konseyi üyeliği için adaylık başvurusunda bulundu. Şubat 2025'e kadar konseyde görev yapan Lazio Başkanı, 14 Aralık'ta yapılacak seçimli genel kurul öncesinde belgelerini teslim etmek için Via Allegri'deki merkeze gitti. Genel kurulda federasyonu oluşturan kesimler, Serie A'nın aday gösterdiği Giovanni Malagò ile AIC ve AIAC'ın desteklediği Adriano Galliani arasından FIGC başkanını seçecek.

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Gelecek maçlar
ITA

ITA

UEFA Nations League A

12 Kas 2026

FRA

FRA