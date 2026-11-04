Adriano Galliani bir temsilcisi aracılığıyla İtalya Futbol Federasyonu başkanlığı için adaylık başvurusunu sundu. Bu bilgiyi ANSA edindi. Dün ise FIGC'nin mevcut komiseri Giovanni Malagò, federasyon başkanlığına aday olmak için gerekli belgeleri sunmuştu. Seçimli genel kurul 14 Aralık'ta yapılacak.
Getty Images Sport
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FIGC başkanlığı: Galliani adaylık başvurusunu yaptı. Lotito, federasyon konseyi üyeliğine aday oluyor
Gelecek maçlar
Bu arada, yine ANSA'nın haberine göre Lazio Başkanı Claudio Lotito, FIGC Federal Konseyi üyeliği için adaylık başvurusunda bulundu. Şubat 2025'e kadar konseyde görev yapan Lazio Başkanı, 14 Aralık'ta yapılacak seçimli genel kurul öncesinde belgelerini teslim etmek için Via Allegri'deki merkeze gitti. Genel kurulda federasyonu oluşturan kesimler, Serie A'nın aday gösterdiği Giovanni Malagò ile AIC ve AIAC'ın desteklediği Adriano Galliani arasından FIGC başkanını seçecek.
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