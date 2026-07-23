AFP
Çeviri:
FIGC aceleci bir karar almayı reddedirken, Paolo Maldini İtalya milli takım teknik direktörlüğü konusunda “dünyanın en iyileri” olarak nitelendirilen Pep Guardiola ve Carlo Ancelotti ile yaptığı görüşmeleri açıkladı
Maldini, en iyileri hedefliyor
Futbol krizi yaşayan bir ulusun kaderini yeniden canlandırmak amacıyla atılan cesur bir adımda Maldini, İtalya’nın teknik direktörlük hiyerarşisinin en tepesini hedeflediğini açıkladı. Kısa süre önce İtalya Futbol Federasyonu’nun (FIGC) teknik direktörlüğüne atanan AC Milan efsanesi, eski Manchester City teknik direktörü Guardiola ve şu anki Brezilya milli takım teknik direktörü Ancelotti ile görüşmeler yapıldığını doğruladı.
The Guardian’ın öne çıkardığı açıklamalarda, Serie A kulüpleriyle yapılan üst düzey toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Maldini, federasyonun iddialı aday listesi konusunda açık sözlü davrandı. “Dürüst olmak gerekirse, bugün neler olup bittiği konusunda bir haber veremeyiz. Hedeflerimizden birini tespit etmişsiniz,” dedi Maldini, Guardiola ile ilgili iddialar sorulduğunda. “Pep ile görüşmeden önce Carlo Ancelotti ile de konuştuğumuzu saklayamayız. Dürüst olmak gerekirse, dünyanın en iyileriyle başlayıp genel olarak müsait olup olmadıklarını görmek doğru bir adım gibi göründü.”
- Getty Images
Efsanevi şampiyonların peşinde
Guardiola’ya yönelik girişim, 55 yaşındaki teknik adamın Manchester City’deki on yıllık, kupa dolu görev süresini tamamlayarak serbest statüye geçtiği bir dönemde gerçekleşiyor. Barcelona ve Bayern Münih’teki görev süreleri boyunca modern futbolu yeniden tanımlamış olan Guardiola’nın başarı geçmişi tartışılmaz. Öte yandan Ancelotti, beş Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve Avrupa’nın en üst düzey beş liginden lig şampiyonlukları ile tarihin en çok kupa kazanan teknik direktörlerinden biri olmaya devam ediyor.
Maldini’nin, İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Giovanni Malago ve danışman Leonardo ile birlikte, Guardiola’nın projeye olan ilgisini ölçmek için Barselona’da birkaç gün geçirdiği bildiriliyor. Teknik direktörlük pozisyonunun acil olarak doldurulması gerekse de Maldini, sırf pozisyonu çabucak doldurmak için ikinci tercihlerden biriyle yetinmeyeceklerini vurguladı. Maldini, “En iyisi bu hafta yeni teknik direktörü açıklamak olurdu, ancak asıl istediğimiz kişiyi beklemek daha da önemli,” diye açıkladı.
Ancelotti’nin Brezilya’daki durumu
Ancelotti rüya gibi bir aday olsa da, Brezilya milli takımındaki mevcut durumu FIGC için önemli bir engel teşkil ediyor. Tecrübeli teknik direktör, Mayıs ayında 2030’a kadar geçerli bir sözleşme uzatması imzalamıştı; ancak hayal kırıklığı yaratan Dünya Kupası performansı sonrasında konumu mercek altına alındı.
Azzurri’nin istikrarlı bir liderliğe olan ihtiyacı, Bosna-Hersek’e karşı oynadıkları son play-off maçındaki yenilginin ardından her zamankinden daha belirgin hale geldi. Bu yenilgi, hem başkan Gabriele Gravina’nın hem de teknik direktör Gennaro Gattuso’nun görevden ayrılmasına neden oldu. Gattuso, zorlu bir eleme dönemi sırasında Luciano Spalletti’nin yerine geçerek göreve gelmiş ve bu görevde kısa bir süre kalmıştı.
- Getty Images Sport
Azzurri için daha geniş seçenekler
Guardiola veya Ancelotti gibi yüksek profilli isimlerin transferi gerçekleşmezse, İtalya Futbol Federasyonu’nun (FIGC) alternatifleri bol; zaten gündemde olan birkaç tanıdık isim bulunuyor. 2021’de Avrupa Şampiyonası zaferini kazandıran Roberto Mancini, federasyonun eski bir teknik direktörü geri getirmeyi düşünmesi halinde, Antonio Conte ile birlikte önde gelen adaylardan biri olarak öne çıkıyor.
Andrea Pirlo’nun adı da gündeme geldi. Oyuncu olarak İtalya’nın 2006 Dünya Kupası zaferinde kilit bir rol oynayan Pirlo, listedeki daha deneyimli seçeneklere kıyasla federasyona daha taze, ancak henüz denenmemiş bir yön verebilir.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun