FIGC aceleci bir karar almayı reddedirken, Paolo Maldini İtalya milli takım teknik direktörlüğü konusunda “dünyanın en iyileri” olarak nitelendirilen Pep Guardiola ve Carlo Ancelotti ile yaptığı görüşmeleri açıkladı

Futbol krizi yaşayan bir ulusun kaderini yeniden canlandırmak amacıyla atılan cesur bir adımda Maldini, İtalya’nın teknik direktörlük hiyerarşisinin en tepesini hedeflediğini açıkladı. Kısa süre önce İtalya Futbol Federasyonu’nun (FIGC) teknik direktörlüğüne atanan AC Milan efsanesi, eski Manchester City teknik direktörü Guardiola ve şu anki Brezilya milli takım teknik direktörü Ancelotti ile görüşmeler yapıldığını doğruladı.

The Guardian’ın öne çıkardığı açıklamalarda, Serie A kulüpleriyle yapılan üst düzey toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Maldini, federasyonun iddialı aday listesi konusunda açık sözlü davrandı. “Dürüst olmak gerekirse, bugün neler olup bittiği konusunda bir haber veremeyiz. Hedeflerimizden birini tespit etmişsiniz,” dedi Maldini, Guardiola ile ilgili iddialar sorulduğunda. “Pep ile görüşmeden önce Carlo Ancelotti ile de konuştuğumuzu saklayamayız. Dürüst olmak gerekirse, dünyanın en iyileriyle başlayıp genel olarak müsait olup olmadıklarını görmek doğru bir adım gibi göründü.”