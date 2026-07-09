FIGC, 2006 Almanya Dünya Kupası’nın yirminci yıl dönümünü kutluyor. Malagò: “Geçmişteki başarılar, gelecek için bir ilham kaynağıdır”

9 Temmuz 2006’da Milli Takım’ın kazandığı dördüncü dünya şampiyonluğunun yirminci yıldönümünde, FIGC, Berlin’deki zaferi, Vivo Azzurro TV dijital platformunda ve kendi sosyal medya kanallarında yayınlanan “Biz, 2006 Şampiyonları” başlıklı özel bir programla kutluyor. Bu program, eski teknik direktör Marcello Lippi’den Gigi Buffon’a, Alessandro Del Piero’dan Francesco Totti’ye kadar o Dünya Kupası’nın en önemli isimlerinin sözleriyle Azzurri’nin başardığı bu büyük başarıya bir övgü niteliğinde. Ayrıca Marco Materazzi, Fabio Grosso, Filippo Inzaghi, Gianluca Zambrotta, Gennaro Gattuso ve Angelo Peruzzi’nin tanıklıkları ile unutulmaz şampiyon ve Azzurri takım menajeri Gigi Riva’nın oğlu Nicola Riva’nın dokunaklı anıları da yer alıyor.