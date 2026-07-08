Kuzey Afrikalıların kampındaki öfke, özellikle sporun adil oyun ilkesini hiçe sayarak ticari çıkar peşinde olduğu iddiasıyla suçlanan FIFA’ya yöneliyor. Mısır Futbol Federasyonu yetkilileri, maçın bitiş düdüğünün çalınmasının ardından hiç vakit kaybetmeden, olayların kapsamlı bir şekilde soruşturulmasını sağlamak amacıyla Dünya Futbol Federasyonu’na resmi bir şikayette bulundu.
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FIFA’ya yönelik ağır suçlamalar! Mısır, Arjantin’e karşı yaşadığı dramatik yenilginin ardından hakemin görevden alınmasını talep ediyor ve “ayrımcılık”tan söz ediyor
Bu skandalın tetikleyicisi, Lionel Messi’nin başını çektiği yıldız kadrosunu turnuvadan erken elenmekten kurtaran, sekizinci finalin son dakikalarında yaşanan birkaç tartışmalı kilit an oldu. Mısır basınının alıntı yaptığı resmi bir açıklamada, federasyon Fransız hakemin performansına ilişkin sert ifadeler kullandı.
Açıklamada, “Fransız hakem ciddi hakem hataları yaptı ve çifte standart uyguladı; bu da Mısır takımının maçı kaybetmesine ve Dünya Kupası’ndan elenmesine yol açtı” denildi.
Federasyon Başkanı Hany Abu Raida, bu konuda tüm hakem ekibini açıkça hedef aldı: “Abu Raida, bu hataların soruşturulması ve hakem ile ekibinin Mısır takımına ayrımcılık yaptığı, dolayısıyla takımın yenilgisine ve turnuvadan elenmesine neden olduğu kanıtlandığında, hakem ve ekibinin Dünya Kupası’ndan tamamen men edilmesini talep etti.”
- AFP
Mısır'ın suçlamaları: "Messi'nin turnuvada kalmasını istiyorlar"
Milli takım teknik direktörü Hossam Hassan da öfkesini gizlemedi. Ardından düzenlenen basın toplantısında 59 yaşındaki teknik adam, sözlü bir saldırıya geçti ve şampiyonluk unvanını koruyan takımı yenilginin eşiğine getiren takımının kasıtlı olarak dezavantajlı duruma düşürüldüğünü açıkça dile getirdi.
"Dünya şampiyonundan daha iyiydik, ancak sonuç iç ve dış faktörlerden etkilendi," dedi teknik direktör hayal kırıklığıyla. Hassan, federasyona maçın başlamasından önce bile hakem atamasıyla ilgili endişelerini ilettiklerini belirtti: "Arjantinliler hakeme baskı uyguladı." "Hakemi önceden reddetmiştik."
Teknik direktör, sonucun FIFA’nın ekonomik çıkarlarıyla doğrudan bağlantılı olduğunu savundu. “Ne sonuç doğarsa doğsun, düşündüğümü söyleyeceğim. Bu açıkça manipüle edilmiş bir maçtı ve tüm dünya bunu gördü,” diye haykırdı Hassan.
Mısırlıların öfkesinin odak noktası, uzatma dakikalarında, 92. dakikada Arjantinli Enzo Fernandez’in attığı ve maçı 2-3’e getiren belirleyici golün hemen öncesinde verilmeyen bir penaltıydı. Golün öncesinde, Güney Amerikalıların ceza sahasında Hamdy Fathy’ye faul yapıldığı iddia ediliyor.
"Bizim lehimizde bir penaltı, VAR tarafından bile incelenmedi," diye eleştirdi Hassan. Ayrıca, 58. dakikada Mostafa Ziko'nun attığı bir gol de "her ne sebeple olursa olsun" Mısırlılara sayılmamıştı. Hassan’ın yorumu şöyle: “Eğer Arjantin’in kazanmasını bu kadar çok istiyorlarsa, neden turnuvaya diğer tüm takımları da katıyorlar ki? Messi’nin turnuvada kalmasını istiyorlar. Biz galibiyeti hak etmiştik, ancak bize ne saygı gösterildi ne de adil oyun ilkeleri uygulandı. Hayat adaletsiz, dünya adaletsiz, ama neden futbolda, sporda adalet yok? Bize haksızlık edildi.”
- AFP
Mısır aleyhine alınan kararlar doğru muydu? Uzmanlar şöyle diyor
Mısır tarafının sert eleştirileri, Almanya’da uzmanlar tarafından onay gördü. MagentaTV uzmanı Patrick Ittrich, 58. dakikada Ziko'nun golünün iptal edilmesini kurallara uygun bulsa da, Arjantin'in galibiyet golünden önceki maçı belirleyen sahneyi hakem ekibinden tamamen farklı bir şekilde değerlendirdi. Eski Bundesliga hakemi, "Benim için, ve bu konuda oldukça netim, bu aslında bir penaltıdır" dedi.
Eski FIFA hakemi Manuel Gräfe ise daha sert ifadeler kullandı. 52 yaşındaki hakem, sosyal medya hesaplarını kullanarak Dünya Kupası hakemlerinin performansını sert bir dille eleştirdi. “Hiç mantıklı değil. Bu Dünya Kupası’nda yine aynı şey. Bıktım artık,” diye haykıran Gräfe, büyük Güney Amerika federasyonlarına sistematik bir şekilde öncelik verildiğini düşündüğünü belirtti. "FIFA’daki bazıları, bize istediklerini yapabileceklerini, bizim çok aptal olduğumuzu düşünüyor ya da ‘umursamıyoruz, yine de yapacağız’ diye düşünüyorlar." Eski hakeme göre, dışlanmış tarafın öfkesi son derece anlaşılabilir: “Tüm Mısır haklı olarak öfkeli.”
Mısır milli takım teknik direktörü öfkeden kendinden geçmiş durumda
Hassan, yanlış kararların yanı sıra, son olarak organizasyonel koşulları da eleştirdi. Son 16 turu maçı öğle saatlerinde başlamıştı ve bu durum Kuzey Afrikalılar tarafından anlayışsızlıkla karşılandı.
"Bir maçı saat 12’ye ayarlayan kişi, hiç futbol oynamamış demektir. Oyuncular saat 7.30’da öğle yemeği mi yemeliler?" diye eleştirdi teknik direktör. Tüm bu olaylar, Hassan’a göre tüm spor dalı için kalıcı bir imaj kaybına yol açıyor: "Saha içinde ve dışında pek çok şey sorgulanabilir. Bu, güvenilirliğe zarar veriyor."
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