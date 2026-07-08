Milli takım teknik direktörü Hossam Hassan da öfkesini gizlemedi. Ardından düzenlenen basın toplantısında 59 yaşındaki teknik adam, sözlü bir saldırıya geçti ve şampiyonluk unvanını koruyan takımı yenilginin eşiğine getiren takımının kasıtlı olarak dezavantajlı duruma düşürüldüğünü açıkça dile getirdi.

"Dünya şampiyonundan daha iyiydik, ancak sonuç iç ve dış faktörlerden etkilendi," dedi teknik direktör hayal kırıklığıyla. Hassan, federasyona maçın başlamasından önce bile hakem atamasıyla ilgili endişelerini ilettiklerini belirtti: "Arjantinliler hakeme baskı uyguladı." "Hakemi önceden reddetmiştik."

Teknik direktör, sonucun FIFA’nın ekonomik çıkarlarıyla doğrudan bağlantılı olduğunu savundu. “Ne sonuç doğarsa doğsun, düşündüğümü söyleyeceğim. Bu açıkça manipüle edilmiş bir maçtı ve tüm dünya bunu gördü,” diye haykırdı Hassan.

Mısırlıların öfkesinin odak noktası, uzatma dakikalarında, 92. dakikada Arjantinli Enzo Fernandez’in attığı ve maçı 2-3’e getiren belirleyici golün hemen öncesinde verilmeyen bir penaltıydı. Golün öncesinde, Güney Amerikalıların ceza sahasında Hamdy Fathy’ye faul yapıldığı iddia ediliyor.

"Bizim lehimizde bir penaltı, VAR tarafından bile incelenmedi," diye eleştirdi Hassan. Ayrıca, 58. dakikada Mostafa Ziko'nun attığı bir gol de "her ne sebeple olursa olsun" Mısırlılara sayılmamıştı. Hassan’ın yorumu şöyle: “Eğer Arjantin’in kazanmasını bu kadar çok istiyorlarsa, neden turnuvaya diğer tüm takımları da katıyorlar ki? Messi’nin turnuvada kalmasını istiyorlar. Biz galibiyeti hak etmiştik, ancak bize ne saygı gösterildi ne de adil oyun ilkeleri uygulandı. Hayat adaletsiz, dünya adaletsiz, ama neden futbolda, sporda adalet yok? Bize haksızlık edildi.”