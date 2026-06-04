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FIFA, turnuva başlamadan birkaç gün önce kararını değiştirince Dünya Kupası taraftarlarının stadyuma belirli bir eşyayı getirmeleri yasaklandı
Son anda yapılan politika değişikliği tartışmalara yol açtı
Bilet sahiplerini şaşkına çeviren bir adımla FIFA, taraftarların maçlara yeniden kullanılabilir su şişeleri getirmesini yasaklamak üzere resmi Stadyum Davranış Kuralları'nı güncelledi. Sadece üç hafta önce, yönetmelikte "Şüpheye yer bırakmamak için, kapasitesi (1 litreye kadar) olan boş, şeffaf, yeniden kullanılabilir plastik şişeler stadyuma getirilebilir" ifadesi açıkça yer alıyordu. Bu madde artık silinmiş ve yerine "Şüpheye yer bırakmamak için, yeniden kullanılabilir su şişeleri stadyuma getirilemez" şeklinde katı bir yeni yönerge konulmuştur.
The Athletic'in haberine göre, bu ani değişiklik, taraftarlara doğrudan gönderilen e-postalarla duyuruldu ve önceki yönergenin 2 Haziran itibarıyla geçersiz hale geldiği bildirildi. Bu değişiklik, turnuvanın Kuzey Amerika yazının en sıcak döneminde düzenlenmesine rağmen, taraftarların kendi kaplarını doldurmak için stadyumdaki su çeşmelerini kullanma imkânını ortadan kaldırıyor. Eleştirenler, bu kararın taraftarların refahından çok ticari çıkarları ön planda tuttuğunu savunuyor.
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FIFA şişe yasağını açıklıyor
Bu kararı savunurken, dünya futbolunun yönetim organı, değişikliğin ardındaki temel neden olarak güvenliği gösterdi. FIFA yaptığı açıklamada, “oyuncuların ve seyircilerin maruz kalabileceği riskleri ve yaralanmaları önlemek amacıyla şişe kullanımını yasaklama” kararı aldıklarını belirtti. Ayrıca, “Bu stadyumların birçoğunda güvenlik gerekçesiyle dışarıdan getirilen şişeler zaten yasaklanmış durumda ve FIFA bu uygulamayı turnuvadaki tüm stadyumlara genişletiyor” diyerek genel yasağı gerekçelendirdi.
Yönetim organı ayrıca, taraftarların oturma alanı dışındaki sıcağa dayanmalarına yardımcı olacak önlemlerin alındığını vurgulayarak şunları ekledi: “FIFA, stadyuma gelen taraftarlar için sıcaklığı azaltmaya yönelik faktörler konusunda her bir Ev Sahibi Şehir Komitesi ve yerel yetkililerle yakın işbirliği içindedir. Bu önlemler arasında stadyum çevresinde sisleme istasyonları, vantilatörler, su istasyonları, serinletme çadırları ve daha fazlası yer alabilir. Stadyum alanı içinde, 2026 FIFA Dünya Kupası için su şişelerinin fiyatları, her stadyumda düzenlenen diğer etkinliklerle tutarlı kalacaktır.”
Taraftar grupları "para hırsı"na sert tepki gösterdi
Taraftar gruplarının tepkisi hızlı ve sert oldu; birçoğu, turnuvanın başlamasına bu kadar az bir süre kala yapılan duyurunun zamanlamasını sorguladı. Futbol Taraftarları Derneği’nden bir sözcü The Athletic’e şunları söyledi: “Bu Dünya Kupası’nda da yine taraftarlar en son sırada yer alıyor, ilk sırada değil. Sıcaklık ve nem, taraftarların refahı açısından gerçek bir endişe kaynağıdır; FIFA'nın asıl odak noktası bu olmalı, şişirilmiş fiyatlarla daha fazla şişe su satma imkanı değil.”
Free Lions İngiltere taraftar elçiliği de şeffaflık eksikliği konusundaki hayal kırıklığını dile getirmek için sosyal medyaya başvurdu. X'te yayınlanan bir gönderide grup şöyle dedi: “Sırada ne var? Güneş kremi yasaklanacak ve taraftarlar stadyumlarda satın almaya zorlanacak mı? Oyuncular için 'içecek molaları' konusunda gösterdikleri tüm çabaya rağmen, bu çok garip ve geç bir değişiklik. Tüm görüşmelerimizde, stadyumlarda ücretsiz su temini kilit bir konuydu ve FIFA bize bunun sağlanacağına ve taraftarların kendi su şişelerini getirebileceklerine dair güvence vermişti... Doğal olarak, taraftarların aklına gelen ilk düşünce, bunun sadece en son para sızdırma girişimi olduğu. Umarız stadyumlardaki su çeşmeleri hala ücretsiz olur, umarım kuyrukta sizden para almazlar!”
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Aşırı sıcaklık, hâlâ büyük bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor
Bilimsel veriler, ABD, Meksika ve Kanada’daki maçlara katılanlar için sıcağın sadece bir rahatsızlıktan ibaret olmayacağını gösteriyor. World Weather Attribution (WWA) tarafından yayınlanan bir raporda, 104 maçın yaklaşık 26'sının, ev sahibi şehrin Islak Termometre Küresel Sıcaklığı (WBGT) 26 santigrat derecenin üzerine çıktığında oynanacağı tahmin ediliyor. Tıp camiasında, su erişiminin kısıtlanmasının binlerce seyahat eden taraftar arasında sıcağa bağlı hastalıkların artmasına yol açabileceğinden endişe ediliyor.
Oyuncular, her devrede üç dakikalık zorunlu su molalarından ve iklim kontrollü yedek kulübelerinden yararlanacak olsa da, taraftarlar için çok az istisna bulunuyor. Yeni kurallara göre stadyumlara sokulmasına izin verilen tek sıvılar, “kaplarda bebek sütü ve steril su” ya da doğrulanmış tıbbi nedenlerle gerekli olan sıvılar. Turnuva yaklaşırken, FIFA’nın politikasının taraftarların güneş altında güvenli kalmasını engellememesini sağlamak için baskı artıyor.