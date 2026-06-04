FIFA, turnuva başlamadan birkaç gün önce kararını değiştirince Dünya Kupası taraftarlarının stadyuma belirli bir eşyayı getirmeleri yasaklandı

Bilet sahiplerini şaşkına çeviren bir adımla FIFA, taraftarların maçlara yeniden kullanılabilir su şişeleri getirmesini yasaklamak üzere resmi Stadyum Davranış Kuralları'nı güncelledi. Sadece üç hafta önce, yönetmelikte "Şüpheye yer bırakmamak için, kapasitesi (1 litreye kadar) olan boş, şeffaf, yeniden kullanılabilir plastik şişeler stadyuma getirilebilir" ifadesi açıkça yer alıyordu. Bu madde artık silinmiş ve yerine "Şüpheye yer bırakmamak için, yeniden kullanılabilir su şişeleri stadyuma getirilemez" şeklinde katı bir yeni yönerge konulmuştur.

The Athletic'in haberine göre, bu ani değişiklik, taraftarlara doğrudan gönderilen e-postalarla duyuruldu ve önceki yönergenin 2 Haziran itibarıyla geçersiz hale geldiği bildirildi. Bu değişiklik, turnuvanın Kuzey Amerika yazının en sıcak döneminde düzenlenmesine rağmen, taraftarların kendi kaplarını doldurmak için stadyumdaki su çeşmelerini kullanma imkânını ortadan kaldırıyor. Eleştirenler, bu kararın taraftarların refahından çok ticari çıkarları ön planda tuttuğunu savunuyor.