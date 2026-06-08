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FIFA, transfer hakları davasını kaybettikten sonra eski Real Madrid ve Chelsea oyuncusuyla uzlaşmaya vardı
Dönüm noktası niteliğindeki davada hukuki mücadele sona erdi
FIFA, Pazartesi günü eski Arsenal, Chelsea ve Real Madrid orta saha oyuncusu Diarra ile kesin bir uzlaşmaya vardığını doğrulayarak, oyuncu transfer haklarına ilişkin büyük yankı uyandıran hukuki anlaşmazlığı çözdü.
Avrupa Birliği Adalet Divanı (CJEU) geçen yıl yönetim organının düzenlemelerine karşı önemli bir karar verdiğinden beri, bu dava futbol dünyasının gündemindeydi.
Anlaşma, Diarra'nın önemli miktarda maddi tazminat talep ettiği sürecin sonunu işaret ediyor. Fransız oyuncu, AB'nin en yüksek mahkemesinin Ekim ayında dünya futbolunun yönetim organının iş kanunlarını ve birlik içindeki hareket özgürlüğünü ihlal eden kurallara sahip olduğuna karar vermesinin ardından, FIFA ve Belçika Futbol Federasyonu'ndan 65 milyon avro tazminat talep etmişti.
- AFP
Diarra anlaşmazlığının kökenleri
Bu hukuki serüvenin kökleri, Diarra’nın dört yıllık sözleşmesinin henüz ilk yılında Rus kulübü Lokomotiv Moskova’dan ayrıldığı 2014 yılına kadar uzanıyor. Ayrılışının ardından FIFA, sözleşmenin “haklı bir neden” olmaksızın feshedildiğini öne sürerek orta saha oyuncusuna 10 milyon avroluk devasa bir para cezası kesti.
Bu karar, oyuncuyu zor bir duruma düşürdü ve potansiyel kulüpler, para cezasından sorumlu tutulmaktan korktukları için Diarra'nın yeni bir kulüp bulmasını engelledi.
Diarra'nın hukuk ekibi, bu düzenlemelerin oyuncunun hareket özgürlüğünü kısıtladığını ve temelde yasadışı olduğunu savundu. Pazartesi günü yayınlanan bir açıklamada, küresel futbol kuruluşu şunları söyledi: "Ulaşılan küresel anlaşmanın ardından, Lassana Diarra ve FIFA aralarındaki tüm hukuki işlemleri çözüme kavuşturdu."
FIFA sorumluluk konusundaki tutumunu sürdürüyor
Yasal işlemlerin sonlandırılmasına yönelik anlaşmaya rağmen FIFA, bu uzlaşmanın kendi adına bir hata kabulü anlamına gelmediğini hemen açıklığa kavuşturdu. Yönetim organı, bu davada oluşturulan emsallere dayanarak benzer tazminat talep edebilecek diğer oyuncuların yol açabileceği olası hukuki sonuçları sınırlamak konusunda açıkça kararlı görünüyor.
Kuruluşun resmi açıklaması şöyle devam etti: "FIFA, herhangi bir sorumluluk kabulünde bulunmamış veya tazminat ödemesi yapmamıştır. FIFA şu anda başka bir yorumda bulunmayacaktır." Bu "yorum yok" politikası, bireysel dava çözülmüş olsa da, "Diarra kararı"nın daha geniş kapsamlı etkilerinin hala perde arkasında yönetildiğini göstermektedir.
Başka hukuki sorunlar mı?
FIFA ile varılan anlaşmanın, Lüksemburg'daki Avrupa davasından kaynaklanan ve Diarra'nın avukatlarının FIFA aleyhine açtığı davaya herhangi bir etkisi olup olmayacağı hâlâ belirsizliğini koruyor.