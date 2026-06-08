FIFA, transfer hakları davasını kaybettikten sonra eski Real Madrid ve Chelsea oyuncusuyla uzlaşmaya vardı

Bu hukuki serüvenin kökleri, Diarra’nın dört yıllık sözleşmesinin henüz ilk yılında Rus kulübü Lokomotiv Moskova’dan ayrıldığı 2014 yılına kadar uzanıyor. Ayrılışının ardından FIFA, sözleşmenin “haklı bir neden” olmaksızın feshedildiğini öne sürerek orta saha oyuncusuna 10 milyon avroluk devasa bir para cezası kesti.

Bu karar, oyuncuyu zor bir duruma düşürdü ve potansiyel kulüpler, para cezasından sorumlu tutulmaktan korktukları için Diarra'nın yeni bir kulüp bulmasını engelledi.

Diarra'nın hukuk ekibi, bu düzenlemelerin oyuncunun hareket özgürlüğünü kısıtladığını ve temelde yasadışı olduğunu savundu. Pazartesi günü yayınlanan bir açıklamada, küresel futbol kuruluşu şunları söyledi: "Ulaşılan küresel anlaşmanın ardından, Lassana Diarra ve FIFA aralarındaki tüm hukuki işlemleri çözüme kavuşturdu."