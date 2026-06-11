Formada, Haiti'nin bağımsızlığını garantileyen 1803 tarihli Vertières Savaşı'nın bir illüstrasyonu yer alıyordu. Takım, FIFA müdahale etmeden önce Florida'da oynadığı iki hazırlık maçında da bu formayı giymişti.
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FIFA tartışmalı tasarımı yasakladı: Haiti, Dünya Kupası'nın başlamasından önce formasını değiştirmek zorunda
Kolombiyalı üretici Saeta, kurallara uymak için formayı yeniden tasarladığını açıkladı. Ancak şirket, orijinal formanın da "siyasi bir mesaj" olarak değil, yalnızca "Haiti'nin geleceği için her gün mücadele eden erkek ve kadınlara bir saygı duruşu" olarak tasarlandığını belirtti.
"İnsanların ülkemiz hakkında belki de olumsuz bir izlenime sahip olabileceğini bilmek"
Haiti, 52 yıl aradan sonra ilk Dünya Kupası macerasına Pazar günü (03.00 CEST) Boston'da İskoçya karşısında başlayacak. Karayipler'den gelen bu sürpriz takım, C Grubu'nda ayrıca beş kez dünya şampiyonu Brezilya ve Afrika şampiyonu Fas ile karşılaşacak.
Orta saha oyuncusu Jean-Ricner Bellegarde, turnuva başlamadan önce AFP'ye verdiği demeçte, "İnsanların ülkemiz hakkında belki de kötü bir imajı olduğunu, birçok sorunu olduğunu biliyoruz, ancak bu turnuva ülkeye, insanlara ve aileme çok iyi gelecek" dedi. Haiti'nin 26 kişilik kadrosunda, Oberliga takımlarından FC Cosmos Koblenz'in kalecisi Josué Duverger de yer alıyor.