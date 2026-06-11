FIFA tartışmalı tasarımı yasakladı: Haiti, Dünya Kupası'nın başlamasından önce formasını değiştirmek zorunda

Haiti, 52 yıl aradan sonra ilk Dünya Kupası macerasına Pazar günü (03.00 CEST) Boston'da İskoçya karşısında başlayacak. Karayipler'den gelen bu sürpriz takım, C Grubu'nda ayrıca beş kez dünya şampiyonu Brezilya ve Afrika şampiyonu Fas ile karşılaşacak.

Orta saha oyuncusu Jean-Ricner Bellegarde, turnuva başlamadan önce AFP'ye verdiği demeçte, "İnsanların ülkemiz hakkında belki de kötü bir imajı olduğunu, birçok sorunu olduğunu biliyoruz, ancak bu turnuva ülkeye, insanlara ve aileme çok iyi gelecek" dedi. Haiti'nin 26 kişilik kadrosunda, Oberliga takımlarından FC Cosmos Koblenz'in kalecisi Josué Duverger de yer alıyor.