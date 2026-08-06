Sızdırılan çarpıcı belgeler, Infantino ile FIFA'nın ilk Süper Lig görüşmelerinde daha fazla rol oynadığını ortaya koydu. The Guardian'ın aktardığına göre sızdırılan belgelere göre, dünya futbolunun yönetim organı Ekim 2020 gibi erken bir tarihte turnuva için bir "term sheet" hazırlamıştı. Bu belge, ayrılıkçı organizasyonun "FIFA Süper Ligi" olarak yeniden markalanacağı bir vizyon ortaya koyuyordu.

Önerilen anlaşma, FIFA'nın ligin tüm ticari operasyonunu devralacağı 12 yıllık bir ortaklığı içeriyordu. Belgelerin öne sürdüğüne göre, belki de en tartışmalı unsur Infantino'nun ayrılıkçı yapıda bir "altın hisse" istemesiydi. Bu, FIFA başkanına Premier League'in "Büyük Altılı"sı da dahil olmak üzere dünya futbolunun en büyük kulüpleri üzerinde eşi benzeri görülmemiş kişisel ve kurumsal güç verecek, aynı zamanda yeni ligin başarısını FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın genişlemesiyle potansiyel olarak ilişkilendirecekti.







