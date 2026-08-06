Getty
Çeviri:
FIFA Süper Ligi mi? Sızdırılan belgeler, Gianni Infantino'nun Avrupa'daki ayrılıkçı projeyi yeniden markalama planını ortaya koyuyor
'FIFA Süper Ligi' markalaşması
Sızdırılan çarpıcı belgeler, Infantino ile FIFA'nın ilk Süper Lig görüşmelerinde daha fazla rol oynadığını ortaya koydu. The Guardian'ın aktardığına göre sızdırılan belgelere göre, dünya futbolunun yönetim organı Ekim 2020 gibi erken bir tarihte turnuva için bir "term sheet" hazırlamıştı. Bu belge, ayrılıkçı organizasyonun "FIFA Süper Ligi" olarak yeniden markalanacağı bir vizyon ortaya koyuyordu.
Önerilen anlaşma, FIFA'nın ligin tüm ticari operasyonunu devralacağı 12 yıllık bir ortaklığı içeriyordu. Belgelerin öne sürdüğüne göre, belki de en tartışmalı unsur Infantino'nun ayrılıkçı yapıda bir "altın hisse" istemesiydi. Bu, FIFA başkanına Premier League'in "Büyük Altılı"sı da dahil olmak üzere dünya futbolunun en büyük kulüpleri üzerinde eşi benzeri görülmemiş kişisel ve kurumsal güç verecek, aynı zamanda yeni ligin başarısını FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın genişlemesiyle potansiyel olarak ilişkilendirecekti.
- Getty Images
Kamuoyu önündeki kınama ile özeldeki planlar
Bu ifşalar, Super League'in Nisan 2021'de resmen başlatılıp ardından çökmesi sırasında Infantino'nun kamuoyu önünde benimsediği tavırla keskin bir tezat oluşturuyor. O dönemde İsviçreli yönetici, 45. Olağan UEFA Kongresi'nin karşısına çıkarak FIFA'nın, "mevcut kurumlardan bir kopuş" niteliğindeki bir projeyi ancak "şiddetle tasvip etmediğini" söyleyebileceğini öne sürmüştü.
Infantino, projenin taraftarlar, oyuncular ve hükümetler nezdinde tarihi bir tepkiyi tetiklediği netleşince onaylamadığını dile getirdi. İlk planın, FIFA'nın üye federasyonlarını bu durumdan tamamen habersiz bırakmayı içerdiği bildirildi; bu taktik, daha yakın dönemdeki Dünya Kupası'ndaki hisselerin özel sermaye yatırımcılarına satılmasına yönelik başarısız girişimde kullanılan yönteme benziyordu.
Infantino'nun liderliği üzerindeki baskı artıyor
Bu sızıntıların zamanlaması, zaten iktidar üzerindeki hakimiyetini korumak için mücadele eden Infantino için daha kötü olamazdı. Dünya Kupası’nın bazı unsurlarını özelleştirmeye yönelik, Avrupa ülkelerinden birleşik bir isyana yol açan feci girişimin ardından başkan geri adım atmak zorunda kaldı. UEFA ve müttefiklerinin, mart ayında yapılacak bir sonraki FIFA başkanlık seçimi öncesinde üye federasyonları Infantino’ya verdikleri desteği çekmeye ikna etmek için perde arkasında çalıştığı belirtiliyor.
- (C)Getty Images
FIFA'nın gelecekteki bütünlüğü için mücadele
Mevcut fırtınaya rağmen FIFA masumiyetini savunmayı sürdürüyor; sözcü, bu konudaki nihai söz olarak Infantino'nun 2021'deki konuşmalarına işaret ediyor. Infantino ve genel sekreter Mattias Grafstrom'un ortak imzasını taşıyan yakın tarihli bir mektupta, yönetim organının "dürüstlüğüne veya iyi yönetişimine yönelik hiçbir saldırıya artık müsamaha göstermeyeceği" belirtildi.
Ancak FIFA'nın başarısız ayrılık projesine dahil olduğu iddiasının gölgesi önemli bir tartışma konusu olmaya devam ediyor. Yönetim organı şimdi kamuoyundan ve kendi üyelerinden gelen yoğun şüphecilik dönemini yönetmek zorunda.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun