Goal.com
Canlı
FBL-FRIENDLY-MAR-PARAFP

Çeviri:

FIFA Sıralaması: Mısır ile berabere kalan Fransa, İspanya'yı geçerek ilk 10'daki yerini korurken Fas da ilk 10'daki konumunu sürdürdü

Fas - Paraguay
Fas
Paraguay
Hazırlık Maçları
İspanya - Mısır
İspanya
Mısır
Sırbistan - Suudi Arabistan
Sırbistan
Suudi Arabistan
Cezayir - Uruguay
Cezayir
Uruguay
Kanada - Tunus
Kanada
Tunus
Irak - Bolivya
Irak
Bolivya
Dünya Kupası Elemeleri Playoff Maçları
Fas
Paraguay
İspanya
Mısır
Sırbistan
Suudi Arabistan
Cezayir
Uruguay
Kanada
Tunus
Irak
Bolivya

Fas, küresel konumunu koruyor... Tunus ise önemli bir sıçrama yapıyor

FIFA, Çarşamba günü dünya sıralamalarına ilişkin resmi güncellemesini yayınladı; geçen Mart ayındaki milli maç aralığının sonuçlarının ardından zirvede önemli bir değişiklik yaşandı.

Fransa, son iki hazırlık maçında hem Brezilya'yı hem de Kolombiya'yı mağlup ederek etkileyici bir performans sergiledi ve dünya sıralamasında zirveye yükseldi.

Buna karşılık İspanya, Salı akşamı evinde Mısır ile oynadığı ve Firavunlar'a yönelik ırkçı tacizlerin gölgesinde geçen üzücü maçta golsüz berabere kalarak ikinci sıraya geriledi.

Arjantin bir basamak gerileyerek üçüncü sıraya düşerken, İngiltere dördüncü sıradaki yerini korudu. Onu bir basamak yükselen Portekiz izlerken, Brezilya altıncı sıraya geriledi.

Hollanda yedinci sırayı alırken, FIFA sıralamasında ilk on içinde yer alan tek Arap ve Afrika takımı olan Fas sekizinci sıradaki yerini korudu. Fas'ı Belçika ve Almanya izledi.

Üst üste üçüncü kez Dünya Kupası elemelerini kaçırmanın yarattığı büyük şoka rağmen, İtalya milli takımı bir sıra yükselerek 12. sıraya yerleşti.

  • Fas her zamanki gibi lider konumunda... Mısır ve Tunus ise ilerleme kaydediyor

    "Atlas Aslanları", Ekvador ile berabere kaldıkları maçın ardından yeni teknik direktör Mohamed Wahbi yönetimindeki ilk galibiyetini Paraguay karşısında alarak, Afrika ve Arap takımları sıralamasında zirveye oturdu.

    Sıralamada Fas'ın ardından en yakın Afrika takımı, iki sıra gerileyerek 14. sıraya düşen Senegal oldu.

    Cezayir, Fas'ın ardından ikinci sırada yer alırken, Les Verts 28. sırada kaldı. Onu, iki sıra yükselerek 29. sıraya yerleşen Mısır ve üç sıra yükselerek 44. sıraya çıkan Tunus izliyor.

    Katar bir sıra yükselerek 55. sıraya yerleşti, onu Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen ve bir sıra yükselerek 57. sıraya yerleşen Irak izledi.

    Suudi Arabistan milli takımı 61. sırada kalırken, Ürdün bir basamak yükselerek 63. sıraya, BAE 68. sıraya, bir basamak düşerek 79. sıraya gerileyen Umman, Suriye 84. sıraya, bir basamak düşerek 91. sıraya gerileyen Bahreyn ve Filistin ise 95. sıraya yerleşti.

    • Reklam

  • Eski bir lanet Fransa'yı tehdit ediyor

    İspanyol gazetesi *Marca* ise bugünkü sıralamalarla ilgili olarak şu yorumu yaptı: “İspanya milli takımı, RCD Espanyol stadyumunda Mısır ile 0-0 berabere kalmasının ardından FIFA sıralamasındaki liderliğini kaybetti.”

    Gazete şöyle devam etti: “Bu beraberlik, Fransa’nın Mart 2026 uluslararası maçlar döneminde elde ettiği etkileyici galibiyet serisiyle birleşince, dünya futbolunun görünümünü yeniden şekillendirdi.”

    O şöyle devam etti: “Dünya Kupası kadrosu açıklanmadan önce, Luis de la Fuente’nin takımı, kaleci Juan García’nın La Roja formasıyla ilk kez kaleye geçtiği bir hazırlık maçında Mısır’ın güçlü savunmasını aşamadı.”

    Fransa'nın sıralamada zirveye yükselmesiyle ilgili olarak, henüz kırılamayan eski bir laneti vurgulayarak şunları söyledi: “Bu olumsuz sonuç çarpıcı bir gerçeği ortaya koyuyor: Dünya Kupası öncesinde dünya sıralamasında zirvede yer alan hiçbir takım şampiyonluğu kazanamadı.”

    Son olarak şunları söyledi: “İkinci sıraya gerilemek, Haziran ayında yapılacak Dünya Kupası öncesinde İspanya milli takımı üzerindeki baskıyı hafifletebilir. Bu arada, Fas ilk on içinde yer alan tek Afrika takımı olmaya devam ediyor.”