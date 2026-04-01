FIFA Sıralaması: Mısır ile berabere kalan Fransa, İspanya'yı geçerek ilk 10'daki yerini korurken Fas da ilk 10'daki konumunu sürdürdü

FIFA, Çarşamba günü dünya sıralamalarına ilişkin resmi güncellemesini yayınladı; geçen Mart ayındaki milli maç aralığının sonuçlarının ardından zirvede önemli bir değişiklik yaşandı.

Fransa, son iki hazırlık maçında hem Brezilya'yı hem de Kolombiya'yı mağlup ederek etkileyici bir performans sergiledi ve dünya sıralamasında zirveye yükseldi.

Buna karşılık İspanya, Salı akşamı evinde Mısır ile oynadığı ve Firavunlar'a yönelik ırkçı tacizlerin gölgesinde geçen üzücü maçta golsüz berabere kalarak ikinci sıraya geriledi.

Arjantin bir basamak gerileyerek üçüncü sıraya düşerken, İngiltere dördüncü sıradaki yerini korudu. Onu bir basamak yükselen Portekiz izlerken, Brezilya altıncı sıraya geriledi.

Hollanda yedinci sırayı alırken, FIFA sıralamasında ilk on içinde yer alan tek Arap ve Afrika takımı olan Fas sekizinci sıradaki yerini korudu. Fas'ı Belçika ve Almanya izledi.

Üst üste üçüncü kez Dünya Kupası elemelerini kaçırmanın yarattığı büyük şoka rağmen, İtalya milli takımı bir sıra yükselerek 12. sıraya yerleşti.