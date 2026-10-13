Milli ara, seviyesi düşen kulüpler için altın bir fırsat niteliğinde oluyor; çünkü bu dönem, teknik direktörün işleri yeniden düzene koyduğu bir hazırlık süreci anlamına geliyor.

Ancak iyi bir dönemden geçen takımlar için durum tam tersi. Maçların durması, takımın yükselen ritmini kaybetmesine yol açıyor ve bu da gelişimini bozabiliyor.

Geçtiğimiz milli ara, öncekilerden daha istisnai bir nitelik taşıdı. Zira Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), eylül ve ekim aylarındaki iki ara dönemini birleştirme kararı aldıktan sonra bu süre yaklaşık 3 haftaya uzadı.

Ritmin birden fazla kez bozulmaması açısından, iki kez yerine bir kez ara verilmesi daha iyi olsa da uzun süreli bir aranın toparlanma ve normal seviyeye dönüş sürecini zorlaştırması mümkün.

Geçtiğimiz milli aranın sona ermesinin ardından İttihad takımının ve Alman teknik direktörü Jens Wiesing'in yaşadığı sorunun tam olarak bu olduğu açıkça görülüyor. Zira takım, önceki halinden tamamen farklı bir görüntüyle döndü.