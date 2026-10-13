Gittiği yüzden farklı bir yüzle, İttihad kulübü, uluslararası ara dönemin bitiminden sonra Suudi Roshn Ligi ve AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te maçlara dönüş yaptı.
FIFA sanık sandalyesinde: Milli ara, Laurent Blanc'ın... Dur. FIFA sanık sandalyesinde: Milli ara, Fesing'in İttihad'daki taktiklerini mahvetti mi?
En kötü dönüş
İttihad, son milli ara dönüşü sonrasında iki maç oynadı; ilkinde Hilal'e 3-1 yenildi, ardından kendi sahasında BAE ekibi Şebab Ahli karşısında 2-1'lik bir yenilgi daha aldı.
Bu da İttihad'ın söz konusu iki maçta iki gol attığı, buna karşılık kalesinde 5 gol gördüğü anlamına geliyor; bu sayı, son beş maçta yediği gol sayısından daha fazla.
İşin tuhaf yanı, İttihad'ın kalesinin daha fazla gol görmesinin mümkün olmasıydı; ancak Hilal ve Şebab Ahli oyuncuları, Sırp kaleci Predrag Rajkovic'in önünde birçok tehlikeli fırsatı harcadı.
FIFA sanık sandalyesinde
Milli ara, seviyesi düşen kulüpler için altın bir fırsat niteliğinde oluyor; çünkü bu dönem, teknik direktörün işleri yeniden düzene koyduğu bir hazırlık süreci anlamına geliyor.
Ancak iyi bir dönemden geçen takımlar için durum tam tersi. Maçların durması, takımın yükselen ritmini kaybetmesine yol açıyor ve bu da gelişimini bozabiliyor.
Geçtiğimiz milli ara, öncekilerden daha istisnai bir nitelik taşıdı. Zira Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), eylül ve ekim aylarındaki iki ara dönemini birleştirme kararı aldıktan sonra bu süre yaklaşık 3 haftaya uzadı.
Ritmin birden fazla kez bozulmaması açısından, iki kez yerine bir kez ara verilmesi daha iyi olsa da uzun süreli bir aranın toparlanma ve normal seviyeye dönüş sürecini zorlaştırması mümkün.
Geçtiğimiz milli aranın sona ermesinin ardından İttihad takımının ve Alman teknik direktörü Jens Wiesing'in yaşadığı sorunun tam olarak bu olduğu açıkça görülüyor. Zira takım, önceki halinden tamamen farklı bir görüntüyle döndü.
Jens Wessing'in taktikleri: durum daha da zor
Alman teknik direktörün son derece agresif pres yapmaya dayanan uç noktadaki taktikleri nedeniyle Ittihad, bu aradan daha fazla etkilendi.
Yüksek pres uygulandığında, ister hücum ile orta saha hattı arasında, ister orta saha ile savunma arasında, ister savunma hattının arkasında olsun, boşluklar daha çok ortaya çıkıyor.
Vissing büyük ölçüde tüm hatlarla pres yapmaya ve geri hattın arkasında boşluk bırakmaya dayanıyor; bu da presin keskin olmasını ve hiçbir hataya yer verilmemesini gerektiriyor, çünkü bu hatalar kale için büyük tehlike oluşturuyor.
Ancak "El-Amid" için durum böyle değildi; özellikle Şebab El-Ahli maçında pres zayıftı ve bu da savunma hattının arkasına tehlikeli paslar atılmasına yol açarak iki golle sonuçlandı.
Vissing'in işleri hızlı bir şekilde düzeltmesi gerekecek; ya kendisine özgü bazı taktikleri değiştirerek ya da oyun anlayışını anında uygulayabilecek uygun oyuncuları yeniden hazırlayıp seçerek.
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