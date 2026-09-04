FIFA, yıl ortası döneme ilişkin Uluslararası Transfer Özeti'ni yayımladı ve hem erkek hem de kadın futbolunda eşi benzeri görülmemiş harcamaları doğruladı. 1 Haziran ile 2 Eylül arasında erkek futbolundaki uluslararası transferler için dudak uçuklatan 9,89 milyar dolar harcandı ve dünya genelinde 12.500'den fazla transferin tamamlanmasıyla tüm zamanların yeni rekoru kırıldı.

Kadın profesyonel futbolu da patlama niteliğinde, rekor düzeyde bir büyüme yaşadı ve 1.406 uluslararası transfer kaydedildi. Kadın futbolundaki harcamalar 2025'e kıyasla iki kattan fazla artarak benzeri görülmemiş 28,6 milyon dolara ulaştı ve sporun küresel ölçekteki hızlı büyümesini gözler önüne serdi.