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FIFA raporu, küresel yaz transfer döneminde rekor 9,89 milyar dolar harcandığını ortaya koydu
Rekor kıran yaz transfer harcamaları
FIFA, yıl ortası döneme ilişkin Uluslararası Transfer Özeti'ni yayımladı ve hem erkek hem de kadın futbolunda eşi benzeri görülmemiş harcamaları doğruladı. 1 Haziran ile 2 Eylül arasında erkek futbolundaki uluslararası transferler için dudak uçuklatan 9,89 milyar dolar harcandı ve dünya genelinde 12.500'den fazla transferin tamamlanmasıyla tüm zamanların yeni rekoru kırıldı.
Kadın profesyonel futbolu da patlama niteliğinde, rekor düzeyde bir büyüme yaşadı ve 1.406 uluslararası transfer kaydedildi. Kadın futbolundaki harcamalar 2025'e kıyasla iki kattan fazla artarak benzeri görülmemiş 28,6 milyon dolara ulaştı ve sporun küresel ölçekteki hızlı büyümesini gözler önüne serdi.
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2026 Dünya Kupası etkisi
2026 FIFA Dünya Kupası, bu yazki transfer hareketliliği için dev bir katalizör görevi gördü ve oyunculara büyük transferler yapabilmeleri adına küresel bir vitrin sundu. FIFA'nın verilerine göre Kuzey Amerika'daki turnuvada forma giyen, 47 farklı milliyeti temsil eden 267 oyuncu yıl ortası transfer döneminde kulüp değiştirdi.
Bu Dünya Kupası yıldızları, yalnızca bonservis bedelleri toplamında 3,3 milyar doların üzerinde bir rakama ulaştı. Vitrin niteliğindeki bu organizasyon, en üst düzeydeki statüsünü pekiştiren yıldızlar ile en büyük sahnede iz bırakıp kazançlı transferler elde eden yükselen yetenekler için açık şekilde bir sıçrama tahtası sağladı.
İngiliz kulüpleri küresel pazara öncülük ediyor
İngiliz kulüpleri, erkek transfer ücretlerine toplam 3,02 milyar dolar gibi devasa bir yatırım yaparak ve en yüksek sayıda gelen transferi tamamlayarak küresel pazara damga vurdu. İtalya, 1,1 milyar dolarla en fazla harcama yapan bir sonraki ülke olurken, Fransız kulüpleri 1,7 milyar dolarla giden transfer ücretlerinde en yüksek toplam geliri elde etti.
Kadın futbolunda, İngiliz kulüpleri de 8,0 milyon dolarla küresel harcama tablosunun zirvesinde yer aldı ve İspanya ile Almanya'yı geride bıraktı. İsveç kulüpleri ise transfer piyasasının satış tarafında en büyük kazanan oldu; İngiliz ve Fransız ekiplerinin önünde, 4,2 milyon dolarla en yüksek transfer geliri elde etti.
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Küresel transfer sisteminin geliştirilmesi
Bu çarpıcı rakamlar, uluslararası transfer pazarının süregelen büyüklüğünü ve küresel erişimini güçlü biçimde ortaya koyuyor. Dünya Kupası, üst düzey uluslararası performansları düzenli olarak kulüpler için heyecan verici yeni fırsatlara dönüştürürken, spordaki mali riskler hem oyuncular hem de kulüpler için hiç olmadığı kadar yüksek seviyeye ulaştı.
Paydaşların giderek daha karmaşık hâle gelen bu finansal ortamda yolunu bulmasına yardımcı olmak için FIFA, TMS Yardım Merkezi'ne kamuya açık erişim sağladı. Yeniden tasarlanan bu çevrimiçi kaynak, gelecek transfer dönemleri öncesinde daha geniş futbol camiasına FIFA Takas Odası süreçleriyle ilgili temel rehberlik, düzenleyici güncellemeler ve şeffaf bilgiler sunacak.
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