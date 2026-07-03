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FIFA, Portekiz’in tur atlamasının ardından Hırvatistan’ın uzatma dakikalarında attığı beraberlik golünü “saç sallama” hareketi nedeniyle geçersiz sayan VAR kararını savundu
Hırvatistan’ın son anda attığı gol geçersiz sayıldı
Portekiz, Hırvatistan’ın uzatma dakikalarında attığı beraberlik golünün VAR incelemesi sonucunda geçersiz sayılmasıyla turu garantiledi. Goncalo Ramos, uzatma dakikalarının dördüncü dakikasında kafayla Portekiz’i 2-1 öne geçirerek maçı kazanmış gibi görünüyordu; ancak dokuz dakika sonra Josko Gvardiol’un golü Hırvat taraftarları coşturdu.
Gol, ilk başta geçerli sayılmıştı çünkü Matanovic'in, Mario Pasalic'in atağa dahil olmadan önce Ivan Perisic'in ortasına dokunmadığı görülüyordu. Ancak, Connected Ball Technology'nin Matanovic'in muhtemelen saçından hafif bir temas tespit etmesinin ardından hakem Espen Eskas saha kenarındaki monitöre yönlendirildi.
Televizyon tekrarlarında görülmeyen bu temas, Pasalic'in Gvardiol'a asist yapmadan önce ofsayt durumda olduğu anlamına geliyordu. Gol bunun üzerine geçersiz sayıldı, Portekiz'in üstünlüğü korundu ve Hırvatistan'ın umutları sona erdi.
FIFA, bu karar hakkında resmi bir açıklama yayınladı
Maçın ardından FIFA, X platformunda golün neden iptal edildiğini açıklayan bir bildiri yayınladı. Futbolun yönetim organı, resmi Adidas Trionda maç topunun içindeki sensör tarafından toplanan verilerin, Matanovic’in belirleyici dokunuşunu doğruladığını ve saha içi incelemeyi desteklediğini belirtti.
FIFA şu açıklamayı yaptı: “@FIFAWorldCup’un resmi maç topu olan @adidasfootball Trionda’nın içinde bulunan Connected Ball Technology tarafından sağlanan verilere göre, Portekiz’e karşı atılan golün hazırlık aşamasında Hırvatistan’ın #20 numaralı oyuncusu Igor Matanović’in topa dokunduğu kanıtlandı; bu da hakemin ofsayt kararını doğru bir şekilde vermesini ve golü geçersiz saymasını sağladı.”
Bağlantılı Top Teknolojisi belirleyici rol oynadı
Karar, “Connected Ball” teknolojisine dayanılarak verildi. Temas, çıplak gözle veya geleneksel tekrar görüntüleriyle görülemeyecek kadar hafif olsa da, topun içindeki sensör, VAR’ın ofsayt ihlalini teyit etmesini sağlayan veriler üretti.
Açıklamada şöyle devam edildi: "Trionda topunun içinde bulunan IMU sensörleri, en ufak bir teması bile tespit edebiliyor. Bu veriler, yayın sırasında izleyicilere 'kalp atışı grafiği' olarak gösteriliyor ve hakemlere hızlı ve doğru kararlar alabilmeleri için benzeri görülmemiş düzeyde veri sağlıyor."
- AFP
Portekiz yoluna devam ederken Hırvatistan turnuvadan elendi
Bu galibiyet, Portekiz’in son 16 turuna yükselmesini garantiledi; Portekiz, Pazartesi günü Dallas Stadyumu’nda İspanya ile karşılaşacak. Hırvatistan’ın serüveni ise sona erdi. Bu yenilgi, Luka Modrić ve takımının acı bir şekilde turnuvadan elenmesine neden oldu; zira teknoloji nihayetinde maçın sonucunu belirlemeden önce, farklı bir sonuca ulaşmaya çok az kalmıştı.
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