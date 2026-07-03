FIFA, Portekiz’in tur atlamasının ardından Hırvatistan’ın uzatma dakikalarında attığı beraberlik golünü “saç sallama” hareketi nedeniyle geçersiz sayan VAR kararını savundu

Maçın ardından FIFA, X platformunda golün neden iptal edildiğini açıklayan bir bildiri yayınladı. Futbolun yönetim organı, resmi Adidas Trionda maç topunun içindeki sensör tarafından toplanan verilerin, Matanovic’in belirleyici dokunuşunu doğruladığını ve saha içi incelemeyi desteklediğini belirtti.

FIFA şu açıklamayı yaptı: “@FIFAWorldCup’un resmi maç topu olan @adidasfootball Trionda’nın içinde bulunan Connected Ball Technology tarafından sağlanan verilere göre, Portekiz’e karşı atılan golün hazırlık aşamasında Hırvatistan’ın #20 numaralı oyuncusu Igor Matanović’in topa dokunduğu kanıtlandı; bu da hakemin ofsayt kararını doğru bir şekilde vermesini ve golü geçersiz saymasını sağladı.”



