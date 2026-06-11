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FIFA, oyuncular sendikasıyla varılan anlaşma uyarınca transfer sisteminde devrim niteliğinde bir değişiklik yaparak zorunlu serbest kalma maddelerini getiriyor ve transfer ücretlerini düşürüyor
Zorunlu serbest bırakma hükümleri dünya çapında yaygınlaşıyor
FIFA, satın alma maddelerinin tüm profesyonel oyuncu sözleşmelerinde zorunlu bir şart haline geleceğini duyurdu. On yıllardır İspanyol futbolunun vazgeçilmez bir parçası olan bu sistem, artık oyuncuların serbest dolaşımını sağlamak ve kulüplerin aşırı yüksek, pazarlık edilemez bedellerle yetenekli oyuncuları iradeleri dışında elinde tutmasını önlemek amacıyla küresel çapta uygulanacak.
Bu karar, önceki Oyuncu Statüsü ve Transferi Yönetmeliği'ndeki (RSTP) köklü kusurları ortaya çıkaran, dönüm noktası niteliğindeki Lassana Diarra davasının ardından alındı. Başkan Gianni Infantino liderliğindeki yönetim organı, hem kulüpleri hem de oyuncuları sözleşmenin başlangıcından itibaren sabit bir serbest kalma bedeli üzerinde anlaşmaya zorlayarak, uzun süren transfer süreçlerini ve değerleme konusundaki hukuki anlaşmazlıkları azaltmayı hedefliyor. Bu değişikliklerin 1 Ocak 2027'de resmi olarak yürürlüğe girmesi planlanıyor.
- AFP
Diarra Davası
Eski Fransız orta saha oyuncusu Diarra, 2014 yılında Lokomotiv Moskova ile yaşadığı sözleşme anlaşmazlığının ardından FIFA’nın transfer kurallarına itiraz etmişti. Rus kulübü, Diarra'yı sözleşme yükümlülüklerini ihlal etmekle suçlayarak sözleşmesini feshetti; FIFA Uyuşmazlık Çözüm Odası ise oyuncuya yaklaşık 10,5 milyon avro tazminat ödemesine hükmetti. Aynı dönemde, Belçika ekibi Royal Charleroi Sporting Club, Diarra'yı kadrosuna katmak istedi ancak Lokomotiv'e ödenmesi gereken tazminat için müşterek sorumluluk üstlenmeyeceklerine dair garanti verilmeden transferi gerçekleştirmek istemedi.
O dönemde geçerli olan FIFA kuralları uyarınca bu tür bir garanti verilemedi ve transfer gerçekleşmedi. Diarra daha sonra, kuralların oyuncuların Avrupa Birliği içindeki hareket özgürlüğünü ve istihdam fırsatlarını hukuka aykırı bir şekilde kısıtladığını ileri sürerek FIFA ve Belçika Futbol Federasyonu aleyhine dava açtı.
Ekim 2024'te, Avrupa Birliği Adalet Divanı, sözleşme ihlalleri ve oyuncu transferleriyle ilgili bazı FIFA düzenlemelerinin Avrupa Birliği hukukuyla uyumsuz olduğuna hükmetti ve bunların işçilerin serbest dolaşımını engelleyebileceği ve rekabeti kısıtlayabileceği sonucuna vardı. Bu karar, FIFA'yı transfer çerçevesini gözden geçirmeye ve reform yapmaya sevk etti ve 2027'de yürürlüğe girecek yeni bir düzenleme sisteminin getirilmesine yol açtı.
Oyuncular transfer ücretlerinden pay alacak
Bu devrim, transfer anlaşmalarının mali dağılımına da uzanıyor; artık oyuncular, kendi transfer bedellerinden doğrudan bir pay alma hakkına sahip. Yeni kurallara göre, oyuncular toplam transfer bedelinin yüzde beşini alarak transfer işlemlerine ortak olacak. Yıllık sabit maaşı 150.000 avronun altında olanlar için, sabit transfer bedelinin bu yüzde beşlik payını almak zorunlu olacak.
Bu mali hakla ilgili belirli koruma önlemleri bulunmaktadır; bir oyuncu bu haktan kısmen feragat edebilir, ancak bu yüzde, iki değerden yüksek olanın altına asla düşemez: oyuncunun sözleşmesinin son yılı için sabit ücreti veya toplam sabit transfer ücretinin %2,5'i. Uyumluluğu sağlamak için, Futbol Mahkemesi tarafından ele alınan tüm ödeme gecikmelerine artık %8 faiz uygulanacaktır.
- AFP
FIFPro ile tarihi barış anlaşması
Reformlar, genç yetenekler açısından da önemli bir değişiklik getiriyor; kulüplerin 18 yaşın altındaki oyuncularla önceki üç yıllık sınırdan vazgeçilerek beş yıllık sözleşmeler imzalamasına olanak tanıyor. Ancak bu, katı koşullara tabidir: oyuncunun sözleşme imzalanmadan önce belirli bir süre kulüpte kayıtlı olması gerekir, sözleşme belirli maaş şartlarını karşılamalıdır ve kulüpler her sezon bu tür uzun vadeli gençlik sözleşmelerinden belirli bir sayı ile sınırlıdır.
Futbolun sağlığını denetlemek amacıyla FIFA, FIFPro, Dünya Ligler Birliği (WLA) ve Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) arasında yeni bir Küresel Sosyal Diyalog Platformu kurulmuştur. Bu organ, iş sağlığı ve güvenliği standartları ile hamilelik, evlat edinme ve aile izni için özel hükümler dahil olmak üzere oyuncuların refahına odaklanacaktır. Bu platformdaki kararların, FIFA'nın düzenleyici çerçevesine uygulanmadan önce oybirliği ile alınması amaçlanmaktadır.
Önemli bir nokta olarak, bu düzenleme revizyonu, yönetim organı ile oyuncular sendikası arasındaki hukuki savaş döneminin sonunu işaret etmektedir. Anlaşmanın bir parçası olarak, FIFPro ve üye federasyonları, transfer sistemi ile ilgili FIFA aleyhine açılmış tüm davaları ve hukuki işlemlerini geri çekmeyi kabul etmiştir. Bu, tüm tarafların artık FIFA’nın küresel yönetim otoritesi rolünü saygı duyan tek bir yapı altında çalışmasını sağlamaktadır.