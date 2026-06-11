FIFA, oyuncular sendikasıyla varılan anlaşma uyarınca transfer sisteminde devrim niteliğinde bir değişiklik yaparak zorunlu serbest kalma maddelerini getiriyor ve transfer ücretlerini düşürüyor

FIFA, satın alma maddelerinin tüm profesyonel oyuncu sözleşmelerinde zorunlu bir şart haline geleceğini duyurdu. On yıllardır İspanyol futbolunun vazgeçilmez bir parçası olan bu sistem, artık oyuncuların serbest dolaşımını sağlamak ve kulüplerin aşırı yüksek, pazarlık edilemez bedellerle yetenekli oyuncuları iradeleri dışında elinde tutmasını önlemek amacıyla küresel çapta uygulanacak.

Bu karar, önceki Oyuncu Statüsü ve Transferi Yönetmeliği'ndeki (RSTP) köklü kusurları ortaya çıkaran, dönüm noktası niteliğindeki Lassana Diarra davasının ardından alındı. Başkan Gianni Infantino liderliğindeki yönetim organı, hem kulüpleri hem de oyuncuları sözleşmenin başlangıcından itibaren sabit bir serbest kalma bedeli üzerinde anlaşmaya zorlayarak, uzun süren transfer süreçlerini ve değerleme konusundaki hukuki anlaşmazlıkları azaltmayı hedefliyor. Bu değişikliklerin 1 Ocak 2027'de resmi olarak yürürlüğe girmesi planlanıyor.