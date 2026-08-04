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"FIFA'nın istediği satın alınamaz": 2030 Dünya Kupası'nın kara faturası Fas'ı imkânsızla karşı karşıya bırakıyor

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Milyonlarca dolarlık ücretler ve vergi muafiyetleri ev sahibi şehirleri kızdırıyor

İspanya Millî Takımı'nın dünya şampiyonu olmasının ardından, tüm gözler hızla İspanya, Fas ve Portekiz topraklarında ortaklaşa düzenlenecek olan 2030 Dünya Kupası'na çevrildi. Bu büyük futbol coşkusu, müsabakalara ev sahipliği yapacak şehirlerin karşı karşıya olduğu ağır organizasyonel ve ekonomik zorlukları gizleyemedi.

Kıtasal bir kutlama olması istenen bu etkinlik, karmaşık bir mali denkleme dönüşüyor. Öyle ki gizli maliyetler, boğazın her iki yakasında öfke ve şüphe uyandıran ortak bir etken olarak öne çıkıyor. Bu durumları analiz etmek mümkün; zira İspanyol şehirleri için geçerli olan, doğal olarak Fas ve Portekiz şehirleri için de geçerli. Bu ister stadyumlar, ister harçlar, ister vergi muafiyetleri, isterse de küçülme ve çekilme ihtimalleri meselesinde olsun.

  • <h1>Stadyumların durumu: İspanya ile Fas arasında benzer teyitler ve riskler</h1>

    İspanya başlangıçta on bir stat önerirken, Fas ise ortak adaylık kapsamında kendi tesislerini hazırlamak için çalışıyordu; ancak gerçekler kısa sürede kendini dayattı. İspanya tarafında La Coruña ve Malaga gibi statlar hâlihazırda çekildi ve bazıları bunun son çekilme olmayacağı konusunda uyarıyor.

    İspanya Futbol Federasyonu, FIFA'nın hem İspanya hem de Fas'taki stat sayısını azaltacağı görüşünde. Şu anda İspanya tarafında kalan dokuz statın en az iki veya üçünün elenmesi bekleniyor; bu mantık doğrudan Fas tarafı için de geçerli, zira önerilen tesisler listesi aynı kriterlere göre yeniden gözden geçirilebilir.

    Görece kesin görünen İspanyol statları arasında Santiago Bernabéu, Camp Nou, Metropolitano ve San Mamés yer alıyor. Fas'ta ise ev sahibi şehirler, kapasite, teknik kriterler ve çevre altyapısıyla ilgili benzer zorluklarla karşı karşıya.

    Örneğin İspanya'daki Anoeta Stadı, FIFA'nın şart koştuğu azami kapasite sınırında bulunuyor; bu durum, köklü güncellemelere ihtiyaç duyan bazı Fas tesislerinde de tekrarlanabilir.

    İspanyol "Cadena SER" radyosunun gazetecisi Antón Meana, Vigo'nun şansının güçlü görünmediğine, buna karşılık Valencia'nın daha iyi bir konumda olduğuna dikkat çekiyor ve toplamda sekiz stada ulaşmanın bir başarı sayılacağını ekliyor.

    Beklenen bu azaltma, Fas şehirlerinin de üzerine bel bağladıkları fırsatları kaybedebileceği anlamına geliyor; özellikle nihai garantiler olmadan ön planlamaya yatırım yapmış olanlar için.

    Zorluk ortak: FIFA, ulaşım, oteller ve güvenlik bölgelerini kapsayan katı kriterler talep ediyor. Bu nedenle bu kriterleri hızla karşılayamayan şehirler, ister İspanya'da ister Fas'ta olsun, kendilerini çekilme seçeneği ya da eleme riskiyle karşı karşıya buluyor.

    Bu gerçek, iki ülkeyi de herhangi bir tarafa gereksiz yükler bindirmeden ortak ev sahipliği ruhunu koruyan dengeli bir teklif sunmak için titiz bir koordinasyon yapma zorunluluğuyla karşı karşıya bırakıyor.

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  • Erken çekilmeler ve Fas şehirlerini de kapsayan anlamlar

    Erken çekilen ilk İspanyol şehri Gijón oldu. Şehrin belediye başkanı Carmen Moriyón, FIFA'nın istediği her şeyin satın alınamayacağını ve sözleşme imzalamanın şehri neredeyse ömür boyu ipotek altına aldığını belirten net bir tutum sergiledi.

    Bu sözler giderek daha fazla önem kazandı ve ev sahipliğinin ne kadar mantıklı olduğunu sorgulayan diğer şehirlerin çevrelerinde de dile getirilir oldu. Ortak adaylıkta tüm ev sahibi şehirlere aynı şartlar dayatıldığı için, Faslı şehirler de kendilerini aynı denklemin karşısında buluyor: "Mali ve organizasyonel kapasitelerini aşabilecek uzun vadeli yükümlülükler."

    Çekilme duygusal bir karar değil, titiz hesapların sonucuydu. Şehirler, yükümlülüklerin stadyum yenilemenin ötesine geçtiğini; mali garantileri, hukuki düzenlemeleri ve FIFA'nın taleplerini yıllar boyunca karşılamaya hazır olmayı da kapsadığını keşfediyor.

    Bu tereddüt her iki tarafa da yansıyor; İspanya'da Valencia güçlü bir konumda görünürken, bazı Faslı şehirler Vigo'nun karşılaştığına benzer zorluklarla yüzleşebilir.

    Üzerinde durulabilecek nokta şudur: Gerek İspanyol gerek Faslı şehirler, etkinliğin kendisini reddetmiyor; kendilerini net ve garantili bir getiri olmaksızın uzun süreler boyunca ipotek altına sokan şartları reddediyor.

    Bu olası çekilmeler, ortak ev sahipliği modeli etrafında daha geniş sorular doğuruyor. Kimileri Dünya Kupası'nı iki ülke için turistik ve ekonomik bir tanıtım fırsatı olarak görürken, kimileri de bunu telafi edilemeyebilecek fedakârlıklar gerektiren ağır bir yük olarak görüyor.

    Temel bir ortak olarak Fas, bu hesaplarla doğrudan ilgili buluyor kendini; zira stadyum sayısındaki herhangi bir azalma ya da ek bir çekilme, maçların dağılımını ve beklenen ekonomik fırsatları etkileyecek.

  • imago-sport-1065392829.jpgPRESSE SPORTS

    50 milyon euroya ulaşan yükümlülükler: Ev sahibi şehirler üzerinde ortak yük

    Öfke uyandıran en dikkat çekici noktalardan biri, ev sahibi şehirlere dayatılan mali yükümlülükler. Bu şehirlerden bir kısmına göre söz konusu yükümlülükler yaklaşık 50 milyon euroya ulaşabilir. Rakam tam olarak kesin olmasa da, defalarca görüşülen şehirler bu meblağ civarında olduğunu belirtiyor.

    Koşullar standart olduğu için Faslı şehirler de aynı ihtimalle karşı karşıya; bu yükümlülükler ev sahipliği hakları ve etkinliğe bağlı hizmetler karşılığında ödeniyor ve özellikle üç ülkedeki bütçesi sınırlı belediyeler üzerinde ciddi bir mali yük oluşturuyor.

    Mali yükümlülükler yalnızca bir rakamdan ibaret değil, aksine daha geniş bir gizli maliyetler bütününün parçası. Temel meblağın yanı sıra altyapı, güvenlik, ulaşım ve yerel pazarlama için de harcamalar söz konusu.

    Çekilen ya da çekilmeyi düşünen şehirler, bu maliyetleri turizmden beklenen gelirle karşılaştırıyor. Birçok durumda hesaplar, gelirin diğer yükümlülükleri karşılamayabileceğini gösteriyor. Bu durum, elbette, İspanyol muadillerini kaygılandıran aynı rakamlar ışığında katılımın uygunluğunu gözden geçirmeye başlayan Faslı şehirler için de geçerli.

    Bu meblağların, ev sahipliğini görünürde olduğundan daha az cazip hale getirdiğine işaret edilebilir. Küresel etkinlik ışıkları üzerine çekiyor, ancak ister İspanya'da ister Fas'ta olsun, şehirlerin bütçelerini yıllarca ipotek altına alabilecek mali yükümlülükler dayatıyor.

    İspanya, Fas ve Portekiz arasında paylaşılan bu gerçeklik, bu ülkelerdeki yetkilileri sportif hırs ile ekonomik kapasite arasındaki dengeyi yeniden düşünmeye itiyor.

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  • Vergi muafiyetleri: İspanya ve Fas'ta ortak hayal kırıklığı kaynağı

    Vergi muafiyetleri meselesi en belirgin anlaşmazlık noktasını oluşturuyor; zira "FIFA" 2030 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan her şehirde tam vergi muafiyetinden yararlanıyor ve bu durum büyük hayal kırıklığına yol açan sorunlardan biri olarak görülüyor.

    Bu durum, ev sahibi birçok şehri ve belediyeyi ciddi biçimde endişelendiriyor; çünkü rakamları hesapladıklarında, bunun Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmayı haklı çıkarmadığını görüyorlar. Muafiyet ortak adaylıktaki tüm ev sahibi şehirlere uygulandığından, Faslı şehirler de aynı hayal kırıklığını yaşıyor.

    Bu muafiyet, FIFA'nın bu şehirlerdeki bilet, sponsorluk ve yayın gelirleri üzerinden vergi ödemeyeceği anlamına geliyor; buna karşılık şehirler, doğrudan bir vergi payı elde etmeksizin etkinlikle bağlantılı kamu hizmetlerinin maliyetlerini üstleniyor.

    Belediyelerin yaptığı hesaplamalar, maliyetler ile getiriler arasında olası bir açık ortaya koydu; bu da bazı durumlarda ev sahipliğini ekonomik açıdan gereksiz kılıyor. Şehirler bu durumu, yerel vergiler ve getiriler üzerine müzakerelerin yapıldığı geçmiş deneyimlerle karşılaştırdığında hayal kırıklığı daha da artıyor.

    Bu durumda ise tam muafiyet, pazarlığa açık olmayan bir şart gibi görünüyor; bu da hem İspanya'daki hem de Fas'taki yetkilileri kârların dağılımının adilliğini sorgulamaya itiyor.

  • world cup 2026 opening ceremony(C)Getty images

    2030 Dünya Kupası'nın toplam kârlılığı ve ortak ev sahipliğinin geleceği

    Uluslararası Futbol Federasyonu'nun her turnuva sonrası hazırladığı raporlar, Dünya Kupası'nın genel olarak kârlı olduğunu doğruluyor; ancak televizyon ağları, ev sahibi ülkelerden daha fazla kazanç elde ediyor. Bu eşitsizlik, FIFA'nın kesin stadyumlar için yeşil ışık yakmasından önce neden birçok şehrin devam etmeyi ya da çekilmeyi düşündüğünü açıklıyor.

    Buradaki denklemin özü şu: Gerçek kârlılık, yayın hakları ve küresel sponsorluklarda yoğunlaşırken, İspanya, Fas ve Portekiz'deki ev sahibi şehirler lojistik ve vergi maliyetlerine katlanıyor.

    2030 turnuvası, ortak ve karmaşık bir tablo ortaya koyuyor: Bir yandan ev sahibi şehirlere yakışır bir organizasyon sunma isteği var, diğer yandan bazı şehirleri tereddüde düşüren mali hesaplar mevcut.

    Stadyum sayısında olası azaltmalar, erken çekilmeler, fahiş ücretler ve vergi muafiyetleri; bunların tümü iki tarafta da fizibilitenin yeniden değerlendirilmesine yol açan etkenler. Ortak ev sahipliği yeterli sayıda stadyumu elde tutmayı başarırsa, bu bir başarı olacaktır. Ancak çekilmeler ya da azaltmalar sürerse, etkinliğin görünümü kayda değer ölçüde değişebilir; bu da hem Fas'ın hem de İspanya'nın hedeflerini etkiler.

    Sonuç olarak, 2030 Dünya Kupası Faslılar için tarihi bir fırsat olmaya devam ediyor; ancak aynı zamanda sportif hırs ile ekonomik gerçeklik arasındaki gerilimleri de gözler önüne seriyor. İster İspanya'da, ister Fas'ta, ister Portekiz'de olsun, ev sahibi şehirler artık koşulları titiz hesaplar yapmadan kabul etmiyor. İşte bu, önümüzdeki dönemde gizli maliyeti ana tartışma konusu haline getiren ve bir tarafa geçerli olanın zorunlu olarak diğerine de geçerli olduğunu ortaya koyan asıl unsur.