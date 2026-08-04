"FIFA'nın istediği satın alınamaz": 2030 Dünya Kupası'nın kara faturası Fas'ı imkânsızla karşı karşıya bırakıyor

İspanya başlangıçta on bir stat önerirken, Fas ise ortak adaylık kapsamında kendi tesislerini hazırlamak için çalışıyordu; ancak gerçekler kısa sürede kendini dayattı. İspanya tarafında La Coruña ve Malaga gibi statlar hâlihazırda çekildi ve bazıları bunun son çekilme olmayacağı konusunda uyarıyor.

İspanya Futbol Federasyonu, FIFA'nın hem İspanya hem de Fas'taki stat sayısını azaltacağı görüşünde. Şu anda İspanya tarafında kalan dokuz statın en az iki veya üçünün elenmesi bekleniyor; bu mantık doğrudan Fas tarafı için de geçerli, zira önerilen tesisler listesi aynı kriterlere göre yeniden gözden geçirilebilir.

Görece kesin görünen İspanyol statları arasında Santiago Bernabéu, Camp Nou, Metropolitano ve San Mamés yer alıyor. Fas'ta ise ev sahibi şehirler, kapasite, teknik kriterler ve çevre altyapısıyla ilgili benzer zorluklarla karşı karşıya.

Örneğin İspanya'daki Anoeta Stadı, FIFA'nın şart koştuğu azami kapasite sınırında bulunuyor; bu durum, köklü güncellemelere ihtiyaç duyan bazı Fas tesislerinde de tekrarlanabilir.

İspanyol "Cadena SER" radyosunun gazetecisi Antón Meana, Vigo'nun şansının güçlü görünmediğine, buna karşılık Valencia'nın daha iyi bir konumda olduğuna dikkat çekiyor ve toplamda sekiz stada ulaşmanın bir başarı sayılacağını ekliyor.

Beklenen bu azaltma, Fas şehirlerinin de üzerine bel bağladıkları fırsatları kaybedebileceği anlamına geliyor; özellikle nihai garantiler olmadan ön planlamaya yatırım yapmış olanlar için.

Zorluk ortak: FIFA, ulaşım, oteller ve güvenlik bölgelerini kapsayan katı kriterler talep ediyor. Bu nedenle bu kriterleri hızla karşılayamayan şehirler, ister İspanya'da ister Fas'ta olsun, kendilerini çekilme seçeneği ya da eleme riskiyle karşı karşıya buluyor.

Bu gerçek, iki ülkeyi de herhangi bir tarafa gereksiz yükler bindirmeden ortak ev sahipliği ruhunu koruyan dengeli bir teklif sunmak için titiz bir koordinasyon yapma zorunluluğuyla karşı karşıya bırakıyor.