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Canada v Bosnia and Herzegovina: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Donny Afroni

Çeviri:

FIFA’nın, Fransa ile Fas arasında oynanacak Dünya Kupası çeyrek final maçı için tamamı Arjantinli bir hakem ekibi seçmesi büyük tartışma yarattı

Fransa
Fas
Dünya Kupası
D. Upamecano
R. Risser
Arjantin

FIFA, Dünya Kupası çeyrek finalleri öncesinde, Fransa ile Fas arasındaki maç için tamamen Arjantinli bir hakem ekibi atayarak büyük bir tartışma başlattı. Bu karar, Les Bleus ile Albiceleste arasındaki son dönemdeki gergin geçmiş ve kızışan rekabetin yanı sıra, Arjantin’in Fransa’nın turnuvayı kazanmasının önündeki başlıca rakiplerinden biri olması nedeniyle futbol dünyasında şaşkınlık yarattı.

  • Eşi benzeri görülmemiş bir hakem ataması

    Yönetim kurulu, 44 yaşındaki hakem Facundo Tello ve ekibinin Boston Stadyumu’ndaki maçı yöneteceğini doğruladı; bu, 2026 turnuvasında ilk kez bir maçın tamamen tek bir ülkeden gelen hakemler tarafından yönetileceği anlamına geliyor. Tello’ya yardımcı hakemler Juan Pablo Belatti ve Gabriel Chade eşlik edecek; dördüncü hakem olarak ise Dario Herrera görevlendirildi.

    Bu “tamamen Arjantinli” yaklaşım teknik alanlara da uzanıyor; yedek yardımcı hakem olarak ise Cristian Navarro görev yapacak. FIFA, atanan tüm hakemlerin liyakat esasına göre futbolun zirvesine ulaştıklarını savunsa da, turnuvada doğrudan rakip olan bir ülkenin hakemlerinden oluşan bir ekibin görevlendirilmesi kararı, büyük yankı uyandırdı.

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  • Les Bleus yıldızları habere tepki gösterdi

    Fransız tarafı, bu atamayla ilgili endişeleri kamuoyu önünde önemsiz göstermeye çalıştı. Takım, profesyonel tavrını korumaya kararlı görünüyor ve düdüğü çalan hakemin uyruğundan ziyade Atlas Aslanları’nın oluşturduğu taktiksel zorluğa odaklanıyor. Bayern Münih’in savunma oyuncusu Dayot Upamecano, hakem ekibiyle ilgili tartışmaları hemen bir kenara itti. “Hakemin kim olacağına odaklanmayacağım,” dedi stoper kararlı bir şekilde. "Bunu daha önce hiç yapmadık, Fas'a odaklanacağız."

    Fransa’nın üçüncü kalecisi Robin Risser de tartışmaya katılarak, takım arkadaşlarını Boston’daki maçın başlangıcından önce herhangi bir paranoya duygusundan kaçınmaya çağırdı. Risser, “Son finalden bu yana birkaç yıldır belli bir acı var, ama bu oyunun bir parçası. Bu hakemler oradaysa, bunun nedeni turnuvanın seviyesine uygun olmalarıdır,” diye ekledi.


  • Hayranlar sosyal medyada şaşkınlıklarını dile getiriyor

    Oyuncular sakinliğini korurken, daha geniş futbol camiasından gelen tepkiler çok daha sesli oldu. Taraftarlar, bu atamanın ardındaki mantığı sorgulamak için sosyal medyaya akın etti.

    Bir taraftar, “Tüm yetkililerin aynı ülkeden olması normal mi?” diye sordu; bir diğeri ise “FIFA’nın bunu iyi bir fikir olarak görmesine ne sebep oldu?” diyerek genel şaşkınlık havasını yansıttı. Bazı taraftarlar durumu daha dramatik bir şekilde değerlendirdi; bir tanesi “Dalga mı geçiyorsunuz?” yazarken, bir diğeri “Bu ciddi olamaz” diye ekledi. Hatta bir taraftar, bu atama karşısında “gözyaşlarına boğulduğunu” iddia etti.


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    2022’den kalan acı

    Bu seçim, Arjantin’in Fransa’yı dramatik bir penaltı atışları serisinde mağlup ederek galip geldiği Katar’daki 2022 Dünya Kupası finali göz önüne alındığında özellikle hassas bir konu. O zamandan beri, iki ülke uluslararası sahnede soğuk bir ilişki içinde.

    Hakemler etrafında dönen tartışmalara rağmen, Didier Deschamps ve takımı önlerindeki göreve odaklanmaya devam etmelidir. Fas, 2022’de ve şimdi de 2026’da kolay lokma olmadığını kanıtladı ve bu çeyrek finalde bir başka büyük Avrupa takımını elemeyi hedefleyecektir.