FIFA’nın, Fransa ile Fas arasında oynanacak Dünya Kupası çeyrek final maçı için tamamı Arjantinli bir hakem ekibi seçmesi büyük tartışma yarattı

Yönetim kurulu, 44 yaşındaki hakem Facundo Tello ve ekibinin Boston Stadyumu’ndaki maçı yöneteceğini doğruladı; bu, 2026 turnuvasında ilk kez bir maçın tamamen tek bir ülkeden gelen hakemler tarafından yönetileceği anlamına geliyor. Tello’ya yardımcı hakemler Juan Pablo Belatti ve Gabriel Chade eşlik edecek; dördüncü hakem olarak ise Dario Herrera görevlendirildi.

Bu “tamamen Arjantinli” yaklaşım teknik alanlara da uzanıyor; yedek yardımcı hakem olarak ise Cristian Navarro görev yapacak. FIFA, atanan tüm hakemlerin liyakat esasına göre futbolun zirvesine ulaştıklarını savunsa da, turnuvada doğrudan rakip olan bir ülkenin hakemlerinden oluşan bir ekibin görevlendirilmesi kararı, büyük yankı uyandırdı.