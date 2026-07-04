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FIFA’nın dramatik bir U dönüşü sonrasında İngiltere-Meksika Dünya Kupası son 16 turu maçının başlama saatiyle ilgili nihai kararın alınmasıyla ortalık tam bir KAOSa dönüştü
Yönetim kurulu, takvimin yeniden düzenlenmesinden vazgeçti
İngiltere’nin Meksika ile oynayacağı ve büyük heyecanla beklenen eleme maçı, ani bir düzenleme değişikliğinin ardından yerel saatle 18:00’da (Pazartesi günü 01:00 BST) planlandığı gibi oynanacak. Turnuva organizatörlerinin maçı altı saat öne alarak öğle saatine (BST saatiyle 19:00) kaydırmayı önermesi üzerine ciddi bir lojistik panik yaşandı. BBC Sport'un aktardığı ilk haberlerde bu kararın nedeninin yaklaşan gök gürültülü fırtına tahminleri olduğu belirtilse de, The Athletic'in daha sonra yayınladığı bir haberde, tartışmaların asıl nedeninin taraftarların güvenliği ve emniyetiyle ilgili kritik endişeler olduğu ortaya çıktı.
- Getty Images Sport
Maçın başlangıcındaki kargaşaya rağmen İngiltere oyuncuları konsantre kaldı
Kaynaklar BBC Sport’a, önerilen değişiklik haberinin hem İngiliz hem de Meksikalı yetkilileri büyük ölçüde öfkelendirdiğini aktardı; The Athletic ise uzman Aaron Mentkowski’nin normal bir yaz günü olacağını öngörmesine rağmen hava koşullarına ilişkin endişelerin sadece ikincil öneme sahip olduğunu ekledi.
Yöneticiler bu ani değişiklik karşısında içten içe öfkelenmiş olsa da, oyuncular sahadaki görevlerine odaklanmaya devam etti. Marcus Rashford, “Bence bizim için maça hazırlık sürecimiz aynı kalacak. Aynı olması gerekiyor. İdeal bir durum değil,” dedi.
Morgan Rogers ise şunları ekledi: "Saat ne olursa olsun hazır olacağız. Saat ne olursa olsun maçı sabırsızlıkla bekliyoruz."
Meksika teknik direktörü Javier Aguirre ise şunları söyledi: "Her şeyi değiştirmek zorundayız. [Meksika'nın hazırlıkları] tamamen mahvolmuş değil ama neredeyse öyle, çünkü programladığımız altı saati boşa harcamak zorundayız. Elbette FIFA'nın kurallarına uyacağız. Bu durumdan hiç hoşlanmıyorum, oyuncularım da öyle. Bana bile fikrimi sormadılar. FIFA düzenliyor, FIFA karar veriyor ve ben uymak zorundayım. Uyum sağlıyoruz, mazeret yok; oynamak ve kazanmak zorundayız."
Olumsuz koşullar turnuvayı tehlikeye atıyor
Aşırı hava koşulları ve yüksek rakımlar, Kuzey Amerika genelinde ortaklaşa düzenlenen bu prestijli turnuvanın üzerine kalıcı bir gölge düşürdü. Nitekim, Dünya Kupası boyunca zorunlu su molaları uygulanmış ve bu durum oyuncular, antrenörler ve taraftarlar tarafından geniş çapta eleştirilere yol açmıştır. Yaklaşan son 16 turu maçına gelince, tarihi Azteca Stadyumu deniz seviyesinden 7.220 feet yükseklikte yer almakta ve bu durum “Üç Aslanlar” için zorlu bir fiziksel ve fizyolojik zorluk teşkil etmektedir.
- Getty Images Sport
Efsanevi kale ziyaretçilerini bekliyor
Thomas Tuchel’in takımı, Estadio Azteca’nın tarihi sahasına çıktığında son derece zorlu bir fiziksel ve taktiksel mücadeleyle karşı karşıya kalacak. Ev sahibi takım, bu ikonik stadyumda olağanüstü bir sicile sahip; 89 uluslararası maçta sadece iki yenilgi almış. İngiltere, çeyrek finale yükselmeyi ve Brezilya ile olası bir karşılaşmayı hedeflerken, düşmanca atmosfer ve seyirci baskısıyla başa çıkmak, takımın taktiksel disiplinini ciddi bir şekilde sınayacak.
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