Kaynaklar BBC Sport’a, önerilen değişiklik haberinin hem İngiliz hem de Meksikalı yetkilileri büyük ölçüde öfkelendirdiğini aktardı; The Athletic ise uzman Aaron Mentkowski’nin normal bir yaz günü olacağını öngörmesine rağmen hava koşullarına ilişkin endişelerin sadece ikincil öneme sahip olduğunu ekledi.

Yöneticiler bu ani değişiklik karşısında içten içe öfkelenmiş olsa da, oyuncular sahadaki görevlerine odaklanmaya devam etti. Marcus Rashford, “Bence bizim için maça hazırlık sürecimiz aynı kalacak. Aynı olması gerekiyor. İdeal bir durum değil,” dedi.

Morgan Rogers ise şunları ekledi: "Saat ne olursa olsun hazır olacağız. Saat ne olursa olsun maçı sabırsızlıkla bekliyoruz."

Meksika teknik direktörü Javier Aguirre ise şunları söyledi: "Her şeyi değiştirmek zorundayız. [Meksika'nın hazırlıkları] tamamen mahvolmuş değil ama neredeyse öyle, çünkü programladığımız altı saati boşa harcamak zorundayız. Elbette FIFA'nın kurallarına uyacağız. Bu durumdan hiç hoşlanmıyorum, oyuncularım da öyle. Bana bile fikrimi sormadılar. FIFA düzenliyor, FIFA karar veriyor ve ben uymak zorundayım. Uyum sağlıyoruz, mazeret yok; oynamak ve kazanmak zorundayız."