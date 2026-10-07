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FIFA World Cup 2026 International Broadcast Center Grand OpeningGetty Images Sport
Muhammad Zaki
Çeviri:

FIFA, Nijerya ve Jamaika seçeneklerini değerlendirirken Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Dünya Kupası elemelerinde ya da finallerinde uygunluk sorunu yaşamadığını söyledi

Dünya Kupası
Kongo D. Cumhuriyeti
L. Mpasi-Nzau
Fransa
Kongo D. Cumhuriyeti - Jamaika
Jamaika
Dünya Kupası Elemeleri Playoff Maçları
Nijerya - Kongo D. Cumhuriyeti
Nijerya
World Cup Qualification CAF

FIFA Başkanı Gianni Infantino, dünya futbolunun yönetim organının, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin başarılı Dünya Kupası eleme kampanyasında uygun olmayan bir oyuncunun forma giymesine izin verdiği iddialarının ardından yeni bir inceleme dalgasıyla karşı karşıya. Bu gelişme, Leoparlar tarafından elenen rakip ülkelerde öfkeye yol açtı ve turnuvanın mirasını gölgeleyebilecek olası hukuki itirazları gündeme getirdi.

  • Mpasi'nin uygunluk konusundaki gözden kaçırma ortaya çıktı

    The New York Times'a göre FIFA, uygunsuz bir oyuncunun Dünya Kupası elemelerinde Demokratik Kongo Cumhuriyeti adına oynamasına bilerek izin vermesinin ardından büyük bir tartışmanın içine sürüklendi. Kaleci Lionel Mpasi, Fransa'dan milli takım tercihini değiştirmek için gerekli evrak işlemlerini tamamlamamasına rağmen Demokratik Kongo Cumhuriyeti formasıyla dikkat çeken şekilde görev yaptı.

    32 yaşındaki Le Havre kalecisi, Nijerya'ya karşı alınan galibiyetler ve Jamaika karşısındaki belirleyici play-off zaferi de dahil olmak üzere kritik eleme maçlarında oynadı. Habere göre FIFA, idari eksikliğin tamamen farkındaydı ancak herhangi bir sportif yaptırım, para cezası ya da diskalifiye kararı uygulamamayı tercih etti.

    Mpasi, sonunda Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Dünya Kupası'ndaki dört maçının tamamına ilk 11'de başladı. K Grubu'ndan çıkmasında ülkesine yardımcı oldu ancak ardından son 32 turunda Thomas Tuchel'in İngiltere'sine 2-1 mağlup oldular.


  • FIFA açıklaması

    FIFA sözcüsü şunları söyledi:

    "FIFA, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Jamaika'ya karşı oynadığı maçlarda ve sonrasındaki 2026 FIFA Dünya Kupası'nda uygunlukla ilgili herhangi bir sorun olmadığını teyit edebilir.

    "Belirtildiği üzere, FIFA Disiplin Komitesi Nijerya Futbol Federasyonu tarafından yapılan itirazı değerlendirdi ve bu itiraz kabul edilemez bulundu."

  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Elenen ülkelerden öfke

    DR Kongo tarafından elenen Nijerya ve Jamaika endişelerini dile getirdi. Nijerya Futbol Federasyonu konuyla ilgili bir itirazda bulundu ancak FIFA, bunun Disiplin Komitesi tarafından ele alındığını ve kabul edilemez bulunduğunu söylüyor. Her iki federasyon da şimdi seçeneklerini değerlendiriyor.

    Jamaika da eleme sürecinin bütünlüğüne ilişkin derin endişelerini ifade etti. Her iki federasyon da şimdi hukuki seçeneklerini değerlendiriyor; standart disiplin prosedürlerinin küresel sahnede görünüşe göre göz ardı edilmesinden dolayı hayal kırıklığı yaşıyorlar.


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  • Infantino rejimi üzerindeki artan baskı

    Bu skandal, yaklaşan FIFA başkanlık seçimleri öncesinde Gianni Infantino üzerindeki incelemeleri ciddi şekilde artırıyor. İsviçreli yönetici, halihazırda Dünya Kupası paylarına ilişkin tartışmalar ve Donald Trump'ın Folarin Balogun'un kırmızı kartının iptal edilmesine müdahalesi sonrasında büyük bir baskıyla karşı karşıya.

    Mağdur ülkelerin uğradığı mali ve sportif zarar, hukuki adım tehditlerini beraberinde getirdi. Nijerya Ulusal Spor Komisyonu'ndan (NSC) bir yetkili, ESPN'e şunları söyledi: "Henüz hiçbir karar alınmadı, ancak bunun Nijerya'ya çıkardığı tüm ekonomik kayıplar için FIFA'dan tazminat talep etmeyi ciddi şekilde değerlendireceğiz.

    "Super Eagles ve NFF'nin Dünya Kupası'na katılımdan elde edeceği gelir, oyuncuların elde edeceği görünürlük, transferler, sponsorluk ücretleri, hatta Nijerya ekonomisine katkısı. Ülke olarak tüm seçeneklerimizi değerlendiriyoruz ve hiçbir ihtimal masadan kalkmış değil."

    Jamaika Futbol Federasyonu (JFF) da güçlü bir açıklamayla bu hayal kırıklığını yansıttı: "CONCACAF, oyuncu uygunluğu konularını son derece ciddiye alır ve ilgili düzenlemelerin ve prosedürlerin tüm organizasyonlarda tutarlı ve adil biçimde uygulanmasını bekler. Özellikle bir organizasyonun bütünlüğünü ya da üye federasyonlarımızdan birinin çıkarlarını etkileyebilecek oyuncu uygunluğuna ilişkin her türlü endişe, yerleşik düzenlemeler ve usule uygun süreç doğrultusunda FIFA'nın uygun yönetişim ve disiplin organları aracılığıyla kapsamlı şekilde incelenmeli ve ele alınmalıdır."

    Bu arada FIFA, Nijerya'nın ilk itirazı konusunda hareketsiz kalmasını savundu. Yönetim organı, şikayetin geç ulaşması nedeniyle reddedildiğini belirtti ve "komitelerin özerk olduğunu ve davalara, geçerli düzenlemeler ile önlerindeki somut olgular temelinde karar verdiğini" ekledi.


  • Gianni InfantinoGetty Images

    FIFA için hukuki mücadeleler kapıda

    Infantino, başkanlığını güvence altına almaya çaresizce çalışırken kritik birkaç ayla karşı karşıya. UEFA'nın onu görevden uzaklaştırmak için güçlü bir kampanyaya öncülük etmesi nedeniyle, mart ayındaki seçimde Afrika ülkelerinin desteğine acilen ihtiyaç duyuyor. Bu son skandal, kritik bir oy bloğunu kendisinden uzaklaştırma tehdidi taşıyor.

    Aynı zamanda FIFA, olası davalara karşı hazırlık yapıyor. Nijerya ve Jamaika, ağır mali tazminat talep ederek önümüzdeki haftalarda hukuki stratejilerini netleştirecek. Başarılı olacak herhangi bir dava, dünya futbolunun yönetim organını disiplin protokollerini gözden geçirmeye zorlayabilir.