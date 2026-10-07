FIFA, Nijerya ve Jamaika seçeneklerini değerlendirirken Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Dünya Kupası elemelerinde ya da finallerinde uygunluk sorunu yaşamadığını söyledi

The New York Times'a göre FIFA, uygunsuz bir oyuncunun Dünya Kupası elemelerinde Demokratik Kongo Cumhuriyeti adına oynamasına bilerek izin vermesinin ardından büyük bir tartışmanın içine sürüklendi. Kaleci Lionel Mpasi, Fransa'dan milli takım tercihini değiştirmek için gerekli evrak işlemlerini tamamlamamasına rağmen Demokratik Kongo Cumhuriyeti formasıyla dikkat çeken şekilde görev yaptı.

32 yaşındaki Le Havre kalecisi, Nijerya'ya karşı alınan galibiyetler ve Jamaika karşısındaki belirleyici play-off zaferi de dahil olmak üzere kritik eleme maçlarında oynadı. Habere göre FIFA, idari eksikliğin tamamen farkındaydı ancak herhangi bir sportif yaptırım, para cezası ya da diskalifiye kararı uygulamamayı tercih etti.

Mpasi, sonunda Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Dünya Kupası'ndaki dört maçının tamamına ilk 11'de başladı. K Grubu'ndan çıkmasında ülkesine yardımcı oldu ancak ardından son 32 turunda Thomas Tuchel'in İngiltere'sine 2-1 mağlup oldular.



