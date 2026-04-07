FIFA, Mısır ile oynanan hazırlık maçında yaşanan ırkçı olayların ardından İspanya Futbol Federasyonu aleyhine disiplin soruşturması başlattı

Dünya futbolunun yönetim organı, maç boyunca duyulan "kabul edilemez" Müslüman karşıtı tezahüratların ardından sert önlemler almaya karar verdi.

Haberlere göre, "zıplamayan Müslüman'dır" sloganı en az dört kez tekrarlandı ve bu durum hem oyuncular hem de yetkililer tarafından derhal kınandı.

Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal, bu hakaretler kişisel olarak kendisine yönelik olmasa da, "cahil" ve "ırkçı" failleri kınadı.

Yerel yetkililer harekete geçti ve Katalan polisi olaylarla ilgili soruşturma başlattı. İspanyol hükümeti de, nefret suçu yasalarının ihlal edilip edilmediğini belirlemek için konuyu Savcılığa taşıdı. FIFA'nın soruşturması, RFEF'in düzeni sağlayamaması ve maç sırasında ırkçılıkla mücadele protokollerinin gecikmeli olarak uygulanmasına odaklanacak.



