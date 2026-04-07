Getty Images Sport
Çeviri:
FIFA, Mısır ile oynanan hazırlık maçında yaşanan ırkçı olayların ardından İspanya Futbol Federasyonu aleyhine disiplin soruşturması başlattı
Disiplin cezaları ve İslamofobik tezahüratlar
Dünya futbolunun yönetim organı, maç boyunca duyulan "kabul edilemez" Müslüman karşıtı tezahüratların ardından sert önlemler almaya karar verdi.
Haberlere göre, "zıplamayan Müslüman'dır" sloganı en az dört kez tekrarlandı ve bu durum hem oyuncular hem de yetkililer tarafından derhal kınandı.
Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal, bu hakaretler kişisel olarak kendisine yönelik olmasa da, "cahil" ve "ırkçı" failleri kınadı.
Yerel yetkililer harekete geçti ve Katalan polisi olaylarla ilgili soruşturma başlattı. İspanyol hükümeti de, nefret suçu yasalarının ihlal edilip edilmediğini belirlemek için konuyu Savcılığa taşıdı. FIFA'nın soruşturması, RFEF'in düzeni sağlayamaması ve maç sırasında ırkçılıkla mücadele protokollerinin gecikmeli olarak uygulanmasına odaklanacak.
- AFP
Gecikmeli protokol ve iç gerilim
RFEF, stadyumdaki durumu yönetme biçiminden dolayı eleştirilere maruz kaldı. İlk yarıda üç ayrı olayda hakaret içeren tezahüratlar duyulmasına rağmen, ırkçılıkla mücadele protokolü ancak devre arası verilene kadar devreye sokulmadı. Ancak o zaman video ekranlarında mesajlar gösterildi ve hoparlörlerden taraftarlara hakaretlere son vermeleri yönünde uyarılar yapıldı.
Durumun ciddiyeti ortaya çıkınca, yönetici locasındaki atmosferin son derece gerginleştiği bildirildi. Katalan hükümetinin spor sekreteri Berni Alvarez, acil önlem alınmaması karşısında öylesine öfkelendi ki, stadyumu terk etmekle tehdit etti ve hatta maçın tamamen ertelenmesini önerdi.
Ayrımcı davranışlarla ilgili FIFA kurallarına uyulmasındaki gecikme, disiplin davasının önemli bir unsuru olacak gibi görünüyor.
Sayısız uygunsuz davranış
RFEF tarafından hazırlanan resmi maç raporu, RCDE Stadyumu'nda yaşanan olayların iç karartıcı bir tablosunu ortaya koyuyor. İslamofobik sloganların ötesinde, taraftarlar İspanya kalecisi Joan Garcia'ya hakaretler yağdırdı ve Başbakan Pedro Sanchez'e yönelik siyasi saldırılarda bulundu. Ayrıca gözlemciler tarafından "İspanya Katoliktir, Müslüman değil" sloganları kaydedildi; bu da seyircilerin davranışlarının ayrımcı niteliğini daha da belirgin hale getirdi.
Uluslararası dostluk maçı biletleri isim bazında satıldığından ve satın almak için kimlik gösterilmesi gerektiğinden, olaylara karışan kişilerin kimliklerinin tespit edilmesi mümkün olabilir.
- Getty Images Sport
Dünya Kupası öncesinde zorlu bir sınav
İspanya ile Mısır arasında oynanan hazırlık maçı, her iki takımın da Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürdüğü bir ortamda golsüz berabere sonuçlandı. Avrupa şampiyonu İspanya, H Grubu'nda yer alacak ve bu grupta Uruguay, Suudi Arabistan ve Yeşil Burun Adaları ile karşılaşacak.
Dördüncü kez Dünya Kupası'na katılan Firavunlar ise Belçika, Yeni Zelanda ve İran ile birlikte G Grubu'nda yer alacak.