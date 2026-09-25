Uluslararası Futbol Federasyonu'nun disiplin talimatlarına göre, bir oyuncunun Dünya Kupası'nda aldığı ve elenme ya da turnuvanın sona ermesi nedeniyle turnuva müsabakalarında tamamlayamadığı herhangi bir men cezası, bir sonraki resmî uluslararası turnuvaya devredilir.

38. maddenin birinci fıkrasında yer alan ifade, Mondial'de men cezası alan oyunculara yönelik cezaların uygulanmasında hazırlık maçlarının geçerli olmadığı, bunun yerine maçın resmî uluslararası bir müsabaka olması gerektiği anlamına gelmektedir.