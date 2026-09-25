Bu durum etrafında bir tür belirsizlik yaratan husus, Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA"nın, Körfez Kupası'nın mevcut edisyonunun maçlarını tarihinde ilk kez uluslararası takvim kapsamına almasıdır.
Bu onay, turnuvanın iki uluslararası aranın birleştirilmesinin ardından oluşan bu uzun ara döneminden yararlanılarak, 23 Eylül ile 6 Ekim tarihleri arasındaki uluslararası ara dönemi içinde düzenlenmesinden kaynaklandı.
Bahreyn Milli Takımı, bu turnuvanın maçlarının "FIFA" tarafından onaylanmasının onu resmi bir turnuva haline getirdiğini ve Disiplin Talimatı'nın 38. maddesinin birinci bendinin bu turnuvaya uygulanabilir olduğunu düşünüyor.
Buna karşılık Katar Milli Takımı, FIFA'nın maçları uluslararası takvimi kapsamına almasının, önceki edisyonların aksine bu maçların uluslararası ara döneminde bulunmasından kaynaklandığını, bunun ise turnuvanın Dünya Kupası cezalarının uygulandığı resmi bir turnuva olarak onaylandığı anlamına gelmediğini düşünüyor.