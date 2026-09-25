24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Republic of Ireland v Qatar - International FriendlyGetty Images Sport
Çeviri:

FIFA krizin sebebi: Bahreyn'in Katar maçının puanlarını talep etmesi konusunda tüzük ne diyor?

FEATURES
A. Madibo
Yemen - Katar
Yemen
Katar
Gulf Cup
Bahreyn - Birleşik Arap Emirlikleri
Bahreyn
Birleşik Arap Emirlikleri
Katar
Yemen
Bahreyn
Birleşik Arap Emirlikleri

Körfez turnuvasında büyük kriz

Son birkaç saat, Bahreyn Milli Takımı'nın Katar maçının puanlarını almak için yaptığı ani talep nedeniyle bir tartışmaya sahne oldu; söz konusu maç, "Körfez 27" Arap Körfezi Kupası'nda oynandı.

Katar'ın "Al Kass" kanalları, Bahreyn Milli Takımı'nın, Katar oyuncusu Asım Madibo'nun, dün perşembe günü Körfez turnuvasının grup aşamasının ilk turunda Katar'ın 2-0 kazandığı karşılaşmadaki katılımına itiraz ettiğini doğrulamıştı.

  • Bahreyn'in itiraz sebebi

    Bahreyn Milli Takımı, Katarlı oyuncunun 2026 Dünya Kupası'nda Amerika, Kanada ve Meksika'da aldığı 5 maçlık cezadan dolayı bu maçta oynamaya en baştan hakkının olmadığını düşünüyor.

    Uluslararası Futbol Federasyonu FIFA, Madibo'ya, Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda Kanada Milli Takımı oyuncusu İsmail Koné'ye yaptığı sert müdahale nedeniyle gördüğü kırmızı kartın ardından 5 maçlık ceza vermişti.

    Katar, Kanada maçından sonra yalnızca tek bir maç oynadı; Dünya Kupası grup aşamasının üçüncü turunda Bosna-Hersek'e karşı sahaya çıktı, ardından Körfez turnuvasından önce başka hiçbir maç oynamadan turnuvadan elendi.

    • Reklam

  • Kurallar ne diyor?

    Uluslararası Futbol Federasyonu'nun disiplin talimatlarına göre, bir oyuncunun Dünya Kupası'nda aldığı ve elenme ya da turnuvanın sona ermesi nedeniyle turnuva müsabakalarında tamamlayamadığı herhangi bir men cezası, bir sonraki resmî uluslararası turnuvaya devredilir.

    38. maddenin birinci fıkrasında yer alan ifade, Mondial'de men cezası alan oyunculara yönelik cezaların uygulanmasında hazırlık maçlarının geçerli olmadığı, bunun yerine maçın resmî uluslararası bir müsabaka olması gerektiği anlamına gelmektedir.

  • FIFA krizin sebebi

    Bu durum etrafında bir tür belirsizlik yaratan husus, Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA"nın, Körfez Kupası'nın mevcut edisyonunun maçlarını tarihinde ilk kez uluslararası takvim kapsamına almasıdır.

    Bu onay, turnuvanın iki uluslararası aranın birleştirilmesinin ardından oluşan bu uzun ara döneminden yararlanılarak, 23 Eylül ile 6 Ekim tarihleri arasındaki uluslararası ara dönemi içinde düzenlenmesinden kaynaklandı.

    Bahreyn Milli Takımı, bu turnuvanın maçlarının "FIFA" tarafından onaylanmasının onu resmi bir turnuva haline getirdiğini ve Disiplin Talimatı'nın 38. maddesinin birinci bendinin bu turnuvaya uygulanabilir olduğunu düşünüyor.

    Buna karşılık Katar Milli Takımı, FIFA'nın maçları uluslararası takvimi kapsamına almasının, önceki edisyonların aksine bu maçların uluslararası ara döneminde bulunmasından kaynaklandığını, bunun ise turnuvanın Dünya Kupası cezalarının uygulandığı resmi bir turnuva olarak onaylandığı anlamına gelmediğini düşünüyor.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
Gulf Cup
Yemen crest
Yemen
YEM
Katar crest
Katar
QAT
Gulf Cup
Bahreyn crest
Bahreyn
BHR
Birleşik Arap Emirlikleri crest
Birleşik Arap Emirlikleri
UAE