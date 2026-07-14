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FIFA kendi kuralını çiğniyor! İngiltere-Arjantin Dünya Kupası yarı final maçının oynanacağı yer için özel muafiyet
FIFA, Atlanta stadyumu için markalama konusunda bir istisna tanıyor
FIFA, Atlanta Stadyumu’nda oynanacak İngiltere-Arjantin Dünya Kupası yarı final maçı öncesinde kendi marka kurallarını esnetmek zorunda kaldı. The Mirror’ın haberine göre, stadyumun adı turnuva süresince geçici olarak değiştirilmiş olsa da, stadyumun çatısındaki Mercedes-Benz logosu görünür kalacak.
Yönetim organı, mobilite ortakları Hyundai ve Kia dahil olmak üzere resmi sponsorları korumak amacıyla normalde onaylanmamış tüm ticari markaların kaldırılmasını veya örtülmesini şart koşar. Ancak stadyum çatısının boyutu ve tasarımı nedeniyle, büyük mühendislik sorunları yaratmadan logonun gizlenmesi mümkün değildi.
- Getty Images Sport
Stadyum yetkilisi bu zorluğu açıklıyor
Sorun, stadyumun açılır kapanır çatısında yatıyor; bu çatı, her biri yaklaşık 500 ton ağırlığında ve 220 fit uzunluğunda sekiz yapraktan oluşuyor. Yapının büyüklüğü, logoyu örtmeyi geleneksel stadyum reklamlarını gizlemekten çok daha karmaşık hale getirdi. Stadyumun operasyonlardan sorumlu başkan yardımcısı Adam Fullerton, 2025 yılının başlarında sorunun boyutunu kısaca şöyle açıkladı: “Sadece çatıda değil. Stadyumun tüm cephelerinde de var. Üstelik bunlar küçük değil. Büyükler. Tasarım gereği."
Ticari kurallar, mühendislik gerçekleriyle buluşuyor
FIFA’nın “temiz stadyum” politikası, resmi turnuva sponsorlarıyla yapılan ticari anlaşmaların bir parçasını oluşturmaktadır. Ev sahibi ülkelerle yapılan anlaşmalar uyarınca, FIFA’nın yazılı onayı olmadığı sürece stadyumlar, tesis içinde ve çevresinde yer alan izinsiz reklamları kaldırmak veya gizlemek zorundadır; bu, çevredeki hava sahasında görülebilen ticari işaretlemeleri de kapsamaktadır.
Atlanta’da bu gereklilikler, stadyumun kalıcı tasarımıyla çelişti. Devasa Mercedes-Benz logosunu güvenli bir şekilde örtmenin bir yolu bulunmadığından FIFA, resmi bir muafiyet kararı aldı. Ayrıca, turnuva boyunca stadyumun çatısı kapalı tutuldu; böylece klima sistemi sayesinde oyuncular ve taraftarlar için sabit koşullar sağlanabildi.
- Getty Images
Dikkatler yarı finale yöneliyor
Markalaşma meselesi çözüldükten sonra, dikkatler artık İngiltere ile Arjantin arasında oynanacak Dünya Kupası yarı final maçına yöneliyor. Alışılmadık ticari uzlaşmaya rağmen, Atlanta Stadyumu uluslararası futbolun en tarihi rekabetlerinden birinin yeni bir bölümüne sahne olacak ve odak noktasının saha içindeki gelişmelerde kalması bekleniyor.
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