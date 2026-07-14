FIFA’nın “temiz stadyum” politikası, resmi turnuva sponsorlarıyla yapılan ticari anlaşmaların bir parçasını oluşturmaktadır. Ev sahibi ülkelerle yapılan anlaşmalar uyarınca, FIFA’nın yazılı onayı olmadığı sürece stadyumlar, tesis içinde ve çevresinde yer alan izinsiz reklamları kaldırmak veya gizlemek zorundadır; bu, çevredeki hava sahasında görülebilen ticari işaretlemeleri de kapsamaktadır.

Atlanta’da bu gereklilikler, stadyumun kalıcı tasarımıyla çelişti. Devasa Mercedes-Benz logosunu güvenli bir şekilde örtmenin bir yolu bulunmadığından FIFA, resmi bir muafiyet kararı aldı. Ayrıca, turnuva boyunca stadyumun çatısı kapalı tutuldu; böylece klima sistemi sayesinde oyuncular ve taraftarlar için sabit koşullar sağlanabildi.