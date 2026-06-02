FIFA, kadın futbolcuları daha iyi desteklemek amacıyla Kadın Sağlığı ve Performans Projesi’ni başlattı

FIFA’nın Kadın Sağlığı ve Performans Projesi, kadın sporcularla ilgili araştırma ve bilgi birikimini geliştirmek amacıyla oluşturuldu; projenin amacı, oyuncuların kariyerleri boyunca daha kişiselleştirilmiş destek alabilmelerine yardımcı olmaktır.

Bu girişim, bireysel ve çevresel ihtiyaçları göz önünde bulundurarak kadın sporcuları daha kapsamlı bir şekilde anlamayı ve genel sağlık ve performansı optimize etmek için desteği özelleştirmeyi amaçlamaktadır.

Proje ayrıca sporda uzun süredir devam eden bir sorunu da ele almaktadır: Kadın sporcular genellikle erkekler düşünülerek oluşturulmuş sistemler aracılığıyla eğitilmiş, çalıştırılmış ve değerlendirilmiştir.

Proje, aşağıdakiler dahil olmak üzere birkaç önemli konuyu kapsamaktadır:

Kadın fizyolojisi

Üreme çağı

Adet sağlığı takibi

Hamilelik ve doğum sonrası

Doğurganlık

Menopoz

Pelvik sağlık

Beslenme

İyileşme

Uyku

Güç ve kondisyon

Tarama ve profil oluşturma