Goal.com
CanlıBiletler
fifa logoGetty Images

Çeviri:

FIFA, kadın futbolcuları daha iyi desteklemek amacıyla Kadın Sağlığı ve Performans Projesi’ni başlattı

Women's football
World Cup

FIFA, kadın futbolunun dünya çapında büyümeye devam etmesi bağlamında, kadın sporcular için özel olarak tasarlanmış antrenman yöntemleri, sağlık kaynakları ve performans rehberliğine odaklanarak, futbolun her kademesindeki kadın futbolcular için araştırma, eğitim ve desteği geliştirmeyi amaçlayan “Kadın Sağlığı ve Performans Projesi”ni başlattı.

  • England Women TrainingGetty

    FIFA Kadın Sağlığı ve Performans Projesi

    FIFA’nın Kadın Sağlığı ve Performans Projesi, kadın sporcularla ilgili araştırma ve bilgi birikimini geliştirmek amacıyla oluşturuldu; projenin amacı, oyuncuların kariyerleri boyunca daha kişiselleştirilmiş destek alabilmelerine yardımcı olmaktır.

    Bu girişim, bireysel ve çevresel ihtiyaçları göz önünde bulundurarak kadın sporcuları daha kapsamlı bir şekilde anlamayı ve genel sağlık ve performansı optimize etmek için desteği özelleştirmeyi amaçlamaktadır.

    Proje ayrıca sporda uzun süredir devam eden bir sorunu da ele almaktadır: Kadın sporcular genellikle erkekler düşünülerek oluşturulmuş sistemler aracılığıyla eğitilmiş, çalıştırılmış ve değerlendirilmiştir.

    Proje, aşağıdakiler dahil olmak üzere birkaç önemli konuyu kapsamaktadır:

    Kadın fizyolojisi
    Üreme çağı
    Adet sağlığı takibi
    Hamilelik ve doğum sonrası
    Doğurganlık
    Menopoz
    Pelvik sağlık
    Beslenme
    İyileşme
    Uyku
    Güç ve kondisyon
    Tarama ve profil oluşturma

    • Reklam

  • FIFA'nın açıklaması

    “FIFA’nın amacı, her kadın futbolcunun sağlığını, refahını ve performansını en üst düzeye çıkarmak ve futbolun her kademesinde kadınlar ve kızlar hakkındaki bilgileri geliştirmektir,” dedi FIFA Kadın Futbol Sorumlusu Dame Sarai Bareman.

    “Birlikte, giderek artan kadın oyuncu sayımızı daha iyi desteklemek ve kadınlar olarak özel ihtiyaçlarına göre eğitilmelerini, desteklenmelerini ve anlaşılmalarını sağlamak için çok daha fazlasını yapabiliriz.”

  • United States v Italy - International FriendlyGetty Images Sport

    Zamanlama doğru

    2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nın yaklaşmasıyla birlikte FIFA, kadınların sağlığı ve performansına yönelik araştırma ve eğitime daha fazla önem veriyor.

    2027 turnuvası, FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın 10. edisyonu olacak ve bu girişim, kadın sporcuların ihtiyaçlarını ön planda tutarak oyunculara destek sağlanması yönünde atılmış zamanında bir adım olacak.

  • Şimdi ne olacak?

    Proje artık yayında; 211 FIFA üye federasyonunun tamamı bu girişime ve 13 eğitim modülüne erişebiliyor.