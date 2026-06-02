FIFA, kadın futbolcuları daha iyi desteklemek amacıyla Kadın Sağlığı ve Performans Projesi’ni başlattı
FIFA Kadın Sağlığı ve Performans Projesi
FIFA’nın Kadın Sağlığı ve Performans Projesi, kadın sporcularla ilgili araştırma ve bilgi birikimini geliştirmek amacıyla oluşturuldu; projenin amacı, oyuncuların kariyerleri boyunca daha kişiselleştirilmiş destek alabilmelerine yardımcı olmaktır.
Bu girişim, bireysel ve çevresel ihtiyaçları göz önünde bulundurarak kadın sporcuları daha kapsamlı bir şekilde anlamayı ve genel sağlık ve performansı optimize etmek için desteği özelleştirmeyi amaçlamaktadır.
Proje ayrıca sporda uzun süredir devam eden bir sorunu da ele almaktadır: Kadın sporcular genellikle erkekler düşünülerek oluşturulmuş sistemler aracılığıyla eğitilmiş, çalıştırılmış ve değerlendirilmiştir.
Proje, aşağıdakiler dahil olmak üzere birkaç önemli konuyu kapsamaktadır:
Kadın fizyolojisi
Üreme çağı
Adet sağlığı takibi
Hamilelik ve doğum sonrası
Doğurganlık
Menopoz
Pelvik sağlık
Beslenme
İyileşme
Uyku
Güç ve kondisyon
Tarama ve profil oluşturma
FIFA'nın açıklaması
“FIFA’nın amacı, her kadın futbolcunun sağlığını, refahını ve performansını en üst düzeye çıkarmak ve futbolun her kademesinde kadınlar ve kızlar hakkındaki bilgileri geliştirmektir,” dedi FIFA Kadın Futbol Sorumlusu Dame Sarai Bareman.
“Birlikte, giderek artan kadın oyuncu sayımızı daha iyi desteklemek ve kadınlar olarak özel ihtiyaçlarına göre eğitilmelerini, desteklenmelerini ve anlaşılmalarını sağlamak için çok daha fazlasını yapabiliriz.”
Zamanlama doğru
2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nın yaklaşmasıyla birlikte FIFA, kadınların sağlığı ve performansına yönelik araştırma ve eğitime daha fazla önem veriyor.
2027 turnuvası, FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın 10. edisyonu olacak ve bu girişim, kadın sporcuların ihtiyaçlarını ön planda tutarak oyunculara destek sağlanması yönünde atılmış zamanında bir adım olacak.
Şimdi ne olacak?
Proje artık yayında; 211 FIFA üye federasyonunun tamamı bu girişime ve 13 eğitim modülüne erişebiliyor.