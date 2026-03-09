AFP
FIFA, İran'la savaşın tırmanması nedeniyle vize ve seyahat sorunları yaşanması nedeniyle Irak'ın Meksika'daki Dünya Kupası play-off maçının ertelenmesini istedi
Arnold, FIFA'ya çaresiz bir ricada bulundu
Çatışmaların şiddetlenmesi nedeniyle Irak hava sahası 1 Nisan'a kadar kapalı olduğundan, çoğunluğu yerli ligin yıldızlarından oluşan Arnold'un takımı şu anda toplanamıyor ve seyahat edemiyor. Avustralya milli takımının eski teknik direktörü Arnold, Avustralya Associated Press'e "Lütfen bu maçta bize yardım edin, çünkü şu anda oyuncularımızı Irak'tan çıkarmak için mücadele ediyoruz" dedi.
Vize ve seyahat kaosu hazırlıkları durdurdu
Bölgedeki yabancı elçiliklerin kapatılması, oyuncuların Meksika'daki play-off turnuvası için gerekli vizeleri almalarını engelleyerek durumu daha da karmaşık hale getirdi. Ayrıca, Arnold da çatışmaların Orta Doğu'daki seyahatleri aksatmaya devam etmesi nedeniyle şu anda Birleşik Arap Emirlikleri'nde mahsur kalmış durumda. Bu aşılmaz engeller, Houston'daki antrenman kampının ertelenmesine neden olarak takımın hazırlıklarını altüst etti.
Avustralyalı teknik direktör, yurtdışı kulüplerinde oynayan oyunculardan oluşan geçici bir kadroyla böyle önemli bir maça çıkmanın mümkün olmadığı konusunda kararlıdır. "Bu, en iyi takımımız olmaz ve 40 yıldır ülkemizin en önemli maçı için en iyi takımımıza ihtiyacımız var" dedi.
Stratejik bir gecikme önermek
Bir çözüm bulmak amacıyla Arnold, ön eleme maçlarının devam etmesine izin verirken final maçını erteleyecek stratejik bir erteleme önerdi. Arnold, "Bence FIFA maçı ertelemesi halinde bize hazırlık için zaman kazandırır" dedi. "Ayrıca FIFA'ya İran'ın ne yapacağına karar vermek için daha fazla zaman tanır."
Teknik direktör, final play-off maçının Dünya Kupası'nın başlamasından bir hafta öncesine ertelenmesinin, daha geniş jeopolitik durumun netleşmesini sağlayacağını öne sürüyor. "İran çekilirse, Dünya Kupası'na katılırız ve bu, eleme turlarında yendiğimiz BAE'ye Bolivya veya Surinam'a karşı hazırlık yapma şansı verir" diyen teknik direktör, turnuvaya katılan takımların yeniden düzenlenme olasılığına dikkat çekti.
Tarihi bir hayalin peşinde
Irak Futbol Federasyonu'nun krizin üstesinden gelmek için arka planda yorulmadan çalıştığı bildiriliyor, ancak bir sonraki adımlarını yönetmek için FIFA'dan hızlı bir cevap bekliyorlar. Arnold, "Federasyon başkanımız Adnan Dirjal, Irak'taki herkesin hayalini gerçekleştirmek için planlama ve hazırlık yapmak için gece gündüz çalışıyor, bu yüzden bu kararın hızlı bir şekilde alınması gerekiyor" diyerek, ülke için duygusal önemi vurguladı.
Orta Doğu'daki çatışmalar küresel spor takvimini etkilemeye devam ederken, tüm gözler şimdi Zürih'e çevrilmiş durumda ve yönetim organının uzatma talebini kabul edip etmeyeceği merakla bekleniyor. Dünya sahnesine dönmek için kırk yıl bekleyen bir ülke için, saha performansı değil lojistik nedenlerle reddedilme ihtimali kabul edilmesi zor bir durum olacaktır.
