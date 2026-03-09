FIFA, İran'la savaşın tırmanması nedeniyle vize ve seyahat sorunları yaşanması nedeniyle Irak'ın Meksika'daki Dünya Kupası play-off maçının ertelenmesini istedi

Bölgedeki yabancı elçiliklerin kapatılması, oyuncuların Meksika'daki play-off turnuvası için gerekli vizeleri almalarını engelleyerek durumu daha da karmaşık hale getirdi. Ayrıca, Arnold da çatışmaların Orta Doğu'daki seyahatleri aksatmaya devam etmesi nedeniyle şu anda Birleşik Arap Emirlikleri'nde mahsur kalmış durumda. Bu aşılmaz engeller, Houston'daki antrenman kampının ertelenmesine neden olarak takımın hazırlıklarını altüst etti.

Avustralyalı teknik direktör, yurtdışı kulüplerinde oynayan oyunculardan oluşan geçici bir kadroyla böyle önemli bir maça çıkmanın mümkün olmadığı konusunda kararlıdır. "Bu, en iyi takımımız olmaz ve 40 yıldır ülkemizin en önemli maçı için en iyi takımımıza ihtiyacımız var" dedi.