Savunmada ise Tapp, doğrulama sonucunda Avustralya adına A Milli düzeyde hiç maça çıkmadığının teyit edilmesinin ardından soy bağı üzerinden onay aldı. 25 yaşındaki, 183 cm boyundaki stoper, 2026 yaz transfer döneminde Avustralya ekibi Central Coast Mariners'tan JDT'ye katıldı ve bu sezon ligdeki beş maçın dördünde forma giydi.

FAM, yönetim organının ilgili komitesinden resmi doğrulama aldıktan sonra iki oyuncunun da uygunluğunu teyit etti. Pazar günü yayımlanan resmi açıklamada, Malezya Futbol Federasyonu şöyle dedi: "FAM, JDT'nin iki oyuncusu Bergson ve Tapp'ın Malezya milli takımını temsil etmeye uygun olduğunun FIFA tarafından teyit edildiğini bildirmek ister. FAM, FIFA'nın belirlenen kural ve düzenlemelere uygun olarak her iki oyuncunun uygunluk statüsüne ilişkin incelemesini tamamlamasının ardından bu teyidi aldı."