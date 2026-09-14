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FIFA, ilk ASEAN Kupası'nda Endonezya ile oynanacak maç öncesi Bergson da Silva ve Brad Tapp'a Malezya adına oynama onayı verdi
Malezya için vatandaşlığa geçiş hamlesi
Bergson, 2021'in başından bu yana JDT'de beş yıllık ikamet kriterini yerine getirmesinin ardından resmen Malezya millî takımını temsil etme hakkı kazandı. 35 yaşındaki Brezilya doğumlu forvet, kulübünün yıldızı oldu ve tüm kulvarlarda çıktığı 193 maçta 198 gol ve 35 asistlik olağanüstü bir katkı sağladı. Onun kadroda yer alabilecek olması, Harimau Malaya'nın yaklaşan bölgesel mücadeleleri öncesinde hücum hattına önemli bir takviye sağlıyor.
- AAP
Tapp savunma seçeneklerini güçlendiriyor
Savunmada ise Tapp, doğrulama sonucunda Avustralya adına A Milli düzeyde hiç maça çıkmadığının teyit edilmesinin ardından soy bağı üzerinden onay aldı. 25 yaşındaki, 183 cm boyundaki stoper, 2026 yaz transfer döneminde Avustralya ekibi Central Coast Mariners'tan JDT'ye katıldı ve bu sezon ligdeki beş maçın dördünde forma giydi.
FAM, yönetim organının ilgili komitesinden resmi doğrulama aldıktan sonra iki oyuncunun da uygunluğunu teyit etti. Pazar günü yayımlanan resmi açıklamada, Malezya Futbol Federasyonu şöyle dedi: "FAM, JDT'nin iki oyuncusu Bergson ve Tapp'ın Malezya milli takımını temsil etmeye uygun olduğunun FIFA tarafından teyit edildiğini bildirmek ister. FAM, FIFA'nın belirlenen kural ve düzenlemelere uygun olarak her iki oyuncunun uygunluk statüsüne ilişkin incelemesini tamamlamasının ardından bu teyidi aldı."
Kalan uygunluk vakaları beklemede
FAM ayrıca JDT'nin iki diğer değişmez ismi, Arjantinli forvet Manuel Hidalgo ile Avustralyalı stoper Shane Lowry'nin uygunluk evraklarının da FIFA merkezinde inceleme altında olduğunu doğruladı. Yönetim organı, ikilinin de milli takımda forma giymek için onay alıp almayacağına ilişkin kesin kararın hâlâ beklendiğini belirtti. Devam eden inceleme sürecine değinen FAM, şu açıklamayı yaptı: "JDT'nin diğer iki oyuncusu Manuel Hidalgo ve Shane Lowry'nin durumu hâlâ FIFA tarafından inceleme ve doğrulama sürecindedir ve FAM, dünya futbolunun yönetim organından gelecek resmi kararı hâlâ beklemektedir."
- Xinhua
ASEAN Kupası serüveni başlıyor
Peter Cklamovski'nin Salford City'ye ayrılmasının ardından Haziran 2026'da FAM tarafından geçici başantrenör olarak atanan Tan Cheng Hoe, takıma 25 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında Cakarta'da düzenlenecek ilk FIFA ASEAN Cup'ta liderlik edecek. Malezya, A Grubu'nda ev sahibi Endonezya, Singapur ve Bangladeş'e karşı zorlu bir fikstüre çekildi. Söz konusu kritik maçlar, Bergson ile Tapp'in maç kondisyonu ve hazır olup olmadığını hemen test edecek.
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