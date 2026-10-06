FIFA’da büyük kriz. New York Times’ın haberine göre dünya futbolunun yönetim organının hukuk sorumluları, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin uygun olmayan bir oyuncuyu oynattığını gizli şekilde tespit etmişti; bu durum, New York Times’ın incelediği iç belgeler ve yazışmalar ile davaya doğrudan dahil olan üst düzey bir yetkilinin, konunun hassasiyeti nedeniyle isminin açıklanmaması şartıyla yaptığı açıklamalardan ortaya çıkıyor. Böyle bir ihlal, genellikle uygun olmayan oyuncunun görev aldığı tüm maçlarda takımın hükmen yenik sayılması sonucunu doğurur. Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin Dünya Kupası’na 52 yıl sonra ilk kez katılabilmesi için son bir maçı, Jamaika’ya karşı oynanan play-off’u kazanması gerekiyordu. FIFA ise oyuncunun ve takımın yola devam etmesine izin verdi. Kongo, Jamaika’yı yenerek turnuvada yer almayı garantiledi.
FIFA için uygun olmayan oyuncu, ama Demokratik Kongo Cumhuriyeti Dünya Kupası'na katılıyor: ortalık karıştı. Nijerya küplere bindi
Nijerya'nın itirazı
FIFA'nın Kongo kadrosuna yönelik incelemesi, Kongo'nun Jamaika ile oynanacak maça çıkma hakkı elde etmek için mağlup ettiği Nijerya'nın, oyuncunun uygunluğuna ilişkin yaptığı şikâyetin ardından başlatıldı. Şikâyete ilişkin soruşturma sırasında FIFA, belgelere göre, kaleci Lionel Mpasi'nin Fransa genç milli takımlarında forma giydikten sonra bağlılığını değiştirebilmesi için gerekli evrakları Kongo'nun hiçbir zaman tamamlamadığını tespit etti. FIFA, Times'ın soruşturmasında ortaya çıkanları yalanlamadı, yalnızca Nijerya dosyasını teknik nitelikte bir mesele nedeniyle kapattığını belirtmekle yetindi. Times'a gönderilen bir e-postada FIFA, kendi komisyonlarının "özerk olduğunu ve vakaları yürürlükteki düzenlemeler ile incelenen somut olgulara göre karara bağladığını" ifade etti ve Infantino'nun bu kararlarda hiçbir rolü olmadığını ekledi.
HİÇBİR ADIM ATILMADI
Kongo vakasında FIFA yetkilileri, Nijerya’ya hükmen galibiyet verilmesi, para cezası uygulanması, Kongo’nun yerine Nijerya’nın Jamaika’ya karşı play-off’a alınması ya da Nijerya itirazını geç yaptığı için hiçbir işlem yapılmaması dahil olmak üzere çeşitli seçenekleri değerlendirdi; belgeler bunu ortaya koyuyor. Soruşturmaya ilişkin ve Times tarafından da incelenen ek yazışmalar, kamuoyuna açık bilgilerle uyumlu şekilde, FIFA’nın önceki vakalarda attığı adımlara dair ayrıntılar içeriyordu. Davaya dahil olmayan bir FIFA hukuk yetkilisi, Times’ın elde ettiği belgelerin gerçekliğini doğruladı.
Yunanistan ve Bolivya ile önceki karşılaşmalar
2016'da, Yunanistan'ın genç milli takım seviyesinde Avustralya'yı temsil etmiş uygun olmayan bir oyuncuyu oynatmasının ardından FIFA kararlı bir şekilde devreye girdi ve Türkiye'ye karşı oynanan maçta hükmen yenilgi (0-3) kararı verdi. İki yıl sonra FIFA, Bolivya'nın 2018 Dünya Kupası elemelerinde oynadığı iki maçın sonucunu, Bolivya Milli Takımı'nın geçmişte Paraguay'ı temsil etmiş bir oyuncuyu oynattığını tespit etmesinin ardından değiştirdi.
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