FIFA'nın Kongo kadrosuna yönelik incelemesi, Kongo'nun Jamaika ile oynanacak maça çıkma hakkı elde etmek için mağlup ettiği Nijerya'nın, oyuncunun uygunluğuna ilişkin yaptığı şikâyetin ardından başlatıldı. Şikâyete ilişkin soruşturma sırasında FIFA, belgelere göre, kaleci Lionel Mpasi'nin Fransa genç milli takımlarında forma giydikten sonra bağlılığını değiştirebilmesi için gerekli evrakları Kongo'nun hiçbir zaman tamamlamadığını tespit etti. FIFA, Times'ın soruşturmasında ortaya çıkanları yalanlamadı, yalnızca Nijerya dosyasını teknik nitelikte bir mesele nedeniyle kapattığını belirtmekle yetindi. Times'a gönderilen bir e-postada FIFA, kendi komisyonlarının "özerk olduğunu ve vakaları yürürlükteki düzenlemeler ile incelenen somut olgulara göre karara bağladığını" ifade etti ve Infantino'nun bu kararlarda hiçbir rolü olmadığını ekledi.



