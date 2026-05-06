Muhammad Zaki

Çeviri:

FIFA, homofobi suçlamasıyla cezalandırılan Gianluca Prestianni'nin cezasını dünya çapında genişletti; Benfica ve Arjantin milli takımının kanat oyuncusu, Dünya Kupası'nın önemli maçlarını kaçırma riskiyle karşı karşıya

FIFA, Gianluca Prestianni’nin homofobik davranışları nedeniyle aldığı cezayı dünya çapında genişletti; bu kararın sonucunda Prestianni, Arjantin’in 2026 Dünya Kupası’ndaki ilk iki maçında forma giyemeyebilir. Real Madrid’den Vinicius Junior ile yaşadığı çok konuşulan çatışmanın ardından cezalandırılan Benfica kanat oyuncusu, kulüp düzeyinde aldığı cezanın artık uluslararası resmi maçlarda da geçerli olacağını görecek.

    FIFA Disiplin Kurulu, Prestianni’ye verilen mevcut cezasının futbolun tüm alanlarında geçerli olması yönündeki UEFA talebini kabul ettiğini doğruladı. Çarşamba günü bir FIFA sözcüsü, The Athletic’e göre şu açıklamayı yaptı: “FIFA Disiplin Kurulu, UEFA’nın SL Benfica oyuncusu Gianluca Prestianni’ye uyguladığı altı maçlık cezayı dünya çapında geçerli olacak şekilde genişletme kararı aldı.”

    Bu kararın hem kulüp hem de ülke için önemli sonuçları var. Altı maçlık ceza başlangıçta sadece UEFA tarafından düzenlenen müsabakalarla sınırlıyken, küresel genişletme, 20 yaşındaki oyuncunun artık Kuzey Amerika'da yapılacak Dünya Kupası da dahil olmak üzere FIFA'nın düzenlediği tüm resmi maçlarda forma giyemeyeceği anlamına geliyor.

    Arjantinli oyuncu için Dünya Kupası'nın sonuçları ufukta beliriyor

    Prestianni, Lionel Scaloni’nin 2026 Dünya Kupası için belirleyeceği Arjantin’in nihai kadrosuna seçilirse, Cezayir ve Avusturya ile oynanacak grup aşaması açılış maçlarında forma giyemeyecek. Kanat oyuncusu, Kasım 2025’te A milli takımdaki ilk maçına çıktıktan sonra, dünya şampiyonu Arjantin’in Mart ayında Moritanya ve Zambiya ile oynayacağı hazırlık maçları kadrosuna çağrılmıştı.

    Manşette yer alan rakam gerçekten de altı maç olsa da, bunlardan üçü iki yıllık deneme süresine tabidir. Geçici olarak uzaklaştırma cezası altında Real Madrid ile oynanan Şampiyonlar Ligi ikinci maçını kaçıran oyuncunun, cezası kapsamında oynaması gereken iki maç daha var. "Dünya çapında geçerlilik" kuralı özellikle resmi maçları hedeflediğinden, oyuncu Arjantin'in Honduras ile oynayacağı Dünya Kupası öncesi hazırlık maçında forma giyebilir. Ayrıca, bu sezon Benfica ile oynayacağı kalan lig maçlarında da bu ceza geçerli değildir.

    Tartışma, 17 Şubat’ta Estadio da Luz’da oynanan Şampiyonlar Ligi eleme turu ilk maçında yaşanan bir olaydan kaynaklanıyor. Real Madrid’in oyuncusu Vinicius, Arjantinli oyuncudan ırkçı hakaretlere maruz kaldığını iddia etti; bunun üzerine hakem Francois Letexier maçı sekiz dakika durdurdu ve FIFA’nın ayrımcılıkla mücadele protokolünü devreye soktu.

    Prestianni, ırkçılık suçlamalarını sürekli olarak reddetti ve şu açıklamayı yaptı: "Vini Jr'a hiçbir zaman ırkçı hakaretlerde bulunmadığımı açıklığa kavuşturmak istiyorum. Ne yazık ki o, duyduğunu sandığı şeyi yanlış anladı. Hiç kimseye karşı ırkçı davranmadım ve Real Madrid oyuncularından aldığım tehditlerden dolayı üzgünüm."

    Savunmasına rağmen, UEFA'nın soruşturması sonucunda "ayrımcı (yani homofobik) davranış" nedeniyle bir yaptırım uygulandı.

    UEFA kuralları ve olası diğer sonuçlar

    Cezanın süresi konusunda bazı eleştiriler gündeme geldi; zira UEFA kuralları, bir kişinin ten rengi, ırkı, dini, etnik kökeni, cinsiyeti veya cinsel yönelimi nedeniyle insan onurunu zedeleyenlere genellikle en az 10 maçlık bir ceza öngörmektedir. UEFA, Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu’nun (CEDB) neden standart asgari ceza yerine sadece altı maçlık bir ceza verdiğine ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

    Şu an için Prestianni, yönetim organlarının dikkatli gözetimi altında uzun bir telafi süreciyle karşı karşıya. İki yıllık deneme süresi boyunca herhangi bir davranış ihlali, cezasının ertelenen üç maçlık kısmının derhal yürürlüğe girmesine neden olacak ve bu da hem Benfica hem de Arjantin milli takımı kariyerine bir darbe daha vurabilir.