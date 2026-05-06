FIFA Disiplin Kurulu, Prestianni’ye verilen mevcut cezasının futbolun tüm alanlarında geçerli olması yönündeki UEFA talebini kabul ettiğini doğruladı. Çarşamba günü bir FIFA sözcüsü, The Athletic’e göre şu açıklamayı yaptı: “FIFA Disiplin Kurulu, UEFA’nın SL Benfica oyuncusu Gianluca Prestianni’ye uyguladığı altı maçlık cezayı dünya çapında geçerli olacak şekilde genişletme kararı aldı.”

Bu kararın hem kulüp hem de ülke için önemli sonuçları var. Altı maçlık ceza başlangıçta sadece UEFA tarafından düzenlenen müsabakalarla sınırlıyken, küresel genişletme, 20 yaşındaki oyuncunun artık Kuzey Amerika'da yapılacak Dünya Kupası da dahil olmak üzere FIFA'nın düzenlediği tüm resmi maçlarda forma giyemeyeceği anlamına geliyor.