Fransa, Dünya Kupası maçında bir kez daha uzun süreli bir kesintiyle karşı karşıya kalabilir; FIFA, Cumartesi günü Paraguay ile oynayacakları maç öncesinde ciddi bir hava durumu riski olduğunu doğruladı. Bu uyarı, 22 Haziran’da Philadelphia’yı vuran şiddetli fırtınalar nedeniyle Fransa’nın Irak’la oynadığı maçın iki saatten fazla bir süre durdurulmasına benzer bir durumu akla getiriyor.

FIFA yaptığı açıklamada, “089 numaralı maç için Philadelphia’daki hava durumunu yakından takip ediyoruz. Şu aşamada, hava koşulları nedeniyle maçın ertelenme riski yüksek” dedi ve durumu değerlendirmeye devam edeceğini, maçın başlamasından önceki saatlerde güncel bilgiler vereceğini ekledi.