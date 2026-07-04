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FIFA, hava koşulları nedeniyle Paraguay-Fransa maçının başlama saatinde gecikme yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu
FIFA, maçın başlamasından önce büyük bir aksaklık riski olduğuna dikkat çekti
Fransa, Dünya Kupası maçında bir kez daha uzun süreli bir kesintiyle karşı karşıya kalabilir; FIFA, Cumartesi günü Paraguay ile oynayacakları maç öncesinde ciddi bir hava durumu riski olduğunu doğruladı. Bu uyarı, 22 Haziran’da Philadelphia’yı vuran şiddetli fırtınalar nedeniyle Fransa’nın Irak’la oynadığı maçın iki saatten fazla bir süre durdurulmasına benzer bir durumu akla getiriyor.
FIFA yaptığı açıklamada, “089 numaralı maç için Philadelphia’daki hava durumunu yakından takip ediyoruz. Şu aşamada, hava koşulları nedeniyle maçın ertelenme riski yüksek” dedi ve durumu değerlendirmeye devam edeceğini, maçın başlamasından önceki saatlerde güncel bilgiler vereceğini ekledi.
- Getty Images
Philadelphia’da sıcaklık ve fırtına tahminleri
Yerel iklim, oyuncular için büyük bir engel teşkil ediyor; Ulusal Meteoroloji Servisi, sıcaklıkların 36°C ile 38°C arasında olacağını öngörüyor. Ancak nem oranı da hesaba katıldığında, “hissedilen sıcaklık”ın 41°C’ye kadar yükselmesi bekleniyor. Durumu daha da kötüleştiren bir diğer faktör ise, meteorologların özellikle saat 17:00’den sonra, yani maçın başlangıcına tam olarak denk gelen saatlerde, sağanak yağış ve gök gürültülü fırtına olasılığının yüksek olduğunu tahmin etmeleri.
Amerika Birleşik Devletleri’nde fırtına sırasında uygulanan sıkı güvenlik protokolleri gereği, stadyumun 13 km’lik yarıçapı içinde yıldırım tespit edildiğinde maçlar askıya alınmalı veya ertelenmelidir. Her iki takımın oyuncuları da soyunma odalarına dönmek zorundadır; seyirciler ise uygun bir sığınak bulmalıdır. Maç, son kaydedilen yıldırım çarpmasından en az 30 dakika geçene kadar yeniden başlatılamaz.
Deschamps, sıcaklıkların hızla yükselmesine rağmen sıcaklıkla ilgili endişeleri önemsemiyor
Maç öncesi basın toplantısında aşırı sıcaklık konusunda sorulan bir soruya yanıt veren Didier Deschamps, Philadelphia için tahmin edilen kavurucu sıcaklıklara rağmen bu koşulların kendisini endişelendirmediğini vurguladı. “Sıcaklık, hücum ya da savunma yapıp yapmamanızı etkilemez. Hava sıcak olacağını biliyorduk. Gerekli protokolleri uyguladık,” dedi Fransa milli takım teknik direktörü.
Deschamps ayrıca turnuva hazırlıklarının başlarında takımının yaptığı hazırlıklara da değindi: “Clairefontaine’e (Mayıs ayında Fransa milli takım kampının başlangıcı için) geldiğimizde de hava çok sıcaktı. Bu bir faktör ve her takım buna hazırlıklı olmak zorunda. Bu, oyuncuların fiziksel olarak zorlandığı beşinci maç ama ben sıcağa takılmıyorum.”
- AFP
Irak maçındaki fırtına nedeniyle yaşanan ertelemenin ardından Mbappé’nin gerginliği
Bir başka kesinti ihtimali, Fransa’nın grup aşamasında Irak ile oynadığı maçı akıllara getirecektir. Kylian Mbappé, uzun süren kesintinin kendisini zihinsel olarak zorladığını itiraf etmiş, ardından takımının 3-0 kazandığı maçta iki gol atmıştı. “Çok uzun bir geceydi. Duygusal olarak çok zaman geçti ve çok gergindim," diyen Fransa kaptanı, ESPN'e verdiği demeçte, "Çok zordu çünkü konsantrasyonumuzu kaybetmemeliydik; soyunma odasında hazır olmalıydık," diye ekledi.
Mbappé, o uzun ara sırasında konsantrasyonunu kaybetmemenin ne kadar zor olduğunu daha ayrıntılı olarak anlattı ve takımın rekabet gücünü kaybetmeden kendilerini meşgul edecek yollar bulmak zorunda kaldığını açıkladı. “Soyunma odasında bir buçuk saat, neredeyse iki saat geçirdik. Konsantrasyonunu korumak çok zor. Bu çok çaba gerektiriyor. Oyuna dahil olmaya devam etmek için büyük çaba sarf ettik. Çok karmaşık bir durumdu ama sonunda hedefimize ulaştık.”
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