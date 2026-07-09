Maçın ardından, ABD Başkanı Donald Trump’ın Folarin Balogun’un Belçika maçındaki cezasının askıya alınmasında rol oynadığını doğrulamasının ardından, turnuvanın en büyük yıldızlarını yarışmada tutmak için dış baskı uygulandığına dair iddialar ortaya çıktı. Ancak Collina, FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun hakemler üzerinde herhangi bir etkisi olduğu yönündeki iddiaları hemen reddetti. Hakemlik departmanının tüm maçlarda sportif adaleti sağlamak için tam bir özerklikle çalıştığını açıkladı.

Collina şunları ekledi: “Aynı şekilde, kimse FIFA hakemliğinin herhangi bir kişi tarafından, hatta FIFA Başkanı [Gianni Infantino] tarafından bile etkilenebileceğini iddia edemez. O [Infantino], FIFA Team One’a her zaman tam destek vermiş ve bizim tamamen bağımsız çalışacağımıza güvenmiştir. Maç hakemleri dürüst kararlar verir ve tıpkı oyuncular ve antrenörler gibi her zaman ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışırlar.”