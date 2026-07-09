⒞Getty Images
Çeviri:
FIFA hakem başkanı, Mısır’ın Arjantin karşısında sayılmayan golünü savundu ve Gianni Infantino’nun Dünya Kupası hakemleri üzerinde etkisi olduğunu reddetti
Collina, Mısır’daki yolsuzluk iddialarına yanıt verdi
Collina, Mısır’ın Arjantin’e 3-2 yenilmesinin ardından ortaya atılan “asılsız iddialar” üzerine, Dünya Kupası maç hakemlerinin “dürüstlüğünü kimsenin sorgulayamayacağını” belirtti. Mısır Futbol Federasyonu (EFA), maçın ardından yayınladığı sert tonlu bir açıklamada, “çifte standart” ve VAR sistemindeki teknik aksaklıklarla ilgili soruşturma açılmasını talep etmişti.
Collina, “Elbette kararlar hakkında yapıcı tartışmalar her zaman futbolun bir parçası olacaktır, ancak asılsız iddiaların sporumuzda yeri yoktur” dedi. “Hiç kimse FIFA Dünya Kupası maç hakemlerinin dürüstlüğünü sorgulayamaz. Böyle bir durum, hakemlere ve ailelerine yönelik tehditlere yol açabilecek tepkilere neden olabilir. Bu doğru değildir.”
- Getty Images Sport
Gianni Infantino’dan bağımsızlık teyit edildi
Maçın ardından, ABD Başkanı Donald Trump’ın Folarin Balogun’un Belçika maçındaki cezasının askıya alınmasında rol oynadığını doğrulamasının ardından, turnuvanın en büyük yıldızlarını yarışmada tutmak için dış baskı uygulandığına dair iddialar ortaya çıktı. Ancak Collina, FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun hakemler üzerinde herhangi bir etkisi olduğu yönündeki iddiaları hemen reddetti. Hakemlik departmanının tüm maçlarda sportif adaleti sağlamak için tam bir özerklikle çalıştığını açıkladı.
Collina şunları ekledi: “Aynı şekilde, kimse FIFA hakemliğinin herhangi bir kişi tarafından, hatta FIFA Başkanı [Gianni Infantino] tarafından bile etkilenebileceğini iddia edemez. O [Infantino], FIFA Team One’a her zaman tam destek vermiş ve bizim tamamen bağımsız çalışacağımıza güvenmiştir. Maç hakemleri dürüst kararlar verir ve tıpkı oyuncular ve antrenörler gibi her zaman ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışırlar.”
VAR tartışması hakkında açıklama
Mısır’ın öfkesi, Firavunlar’ın önde olduğu sırada maçın gidişatını değiştirebilecek olan Mostafa Zico’nun geçersiz sayılan golüne odaklanmıştı. Collina, birçok taraftarın hücum top hakimiyeti aşaması (APP) konusunda VAR’ın kapsamını yanlış anladığını açıkladı. Hakemlerin, pozisyonun başlarında Marwan Attia’nın Lisandro Martinez’e yaptığı faul nedeniyle geri dönüp karar vermelerinin doğru olduğunu teyit etti.
Collina, “Arjantin-Mısır maçında, Mısır’ın 19 numaralı oyuncusu Marwan Attia, Arjantin’in 6 numaralı oyuncusu Lisandro Martinez’in ayağına açıkça bastı” dedi. “Bizim için faul, fauldür. Faulün ‘bariz’ olup olmadığına bakılmaksızın, hakem sahada bunu görmemişse VAR müdahale edebilir. Golün uzaklığı veya olay ile gol arasındaki süre konusunda belirli bir sınır yoktur.”
- AFP
Hossam Hassan’ın Messi’ye yönelik önyargı iddiaları reddedildi
Mısırlı teknik direktör Hossam Hassan, hakemlerin son şampiyonu kayırdığına dair inancını açıkça dile getirdi. Hassan, Arjantin’in galibiyet golünden sadece birkaç saniye önce ceza sahası içinde Mohamed Salah’a yapılan olası bir faulün neden görmezden gelindiğini sorguladı. Collina ise Salah’a yapılan faulün çalınmamasını savundu.
Collina şu sonuca vardı: “Aynı maçın sonunda da buna bir örnek daha yaşandı. Hakem ve VAR, Mısır’ın 10 numaralı oyuncusu Mohamed Salah ile Arjantin’in 9 numaralı oyuncusu Julian Alvarez arasındaki teması normal bir futbol teması olarak değerlendirdi. Elbette bazı kararlarda her zaman bir ölçüde öznellik olacaktır, ancak bu ilkenin turnuva boyunca nasıl uygulandığı konusunda memnunuz.”
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun