Cassell ve genel sekreteri Tandica Hughes, nisan ayında Montserrat'taki bir mahkemede vergi kaçakçılığı suçlamalarını kabul etti. Her iki isim de 2011'de, Karayip futbol yetkililerinin 40.000 dolar nakit ödeme almasıyla bağlantılı olarak FIFA'nın etik komitesi tarafından soruşturmaya tabi tutuldu. Bu ödemeler, Mohamed bin Hammam'ın Sepp Blatter'a başkanlık için meydan okuduğu ancak başarısız olan kampanyası sırasında yapıldı.

Geçmişteki bu sorunlara rağmen Cassell ve Hughes, Montserrat futbol kurumunu yönetmeye devam etti. Bu kuruluş şu anda Dünya Kupası kârlarından her yıl en az 2 milyon dolar alma hakkına sahip. Sonuç olarak FIFA, günlük yönetime ilişkin "olağanüstü kriz ve kurumsal felç" gerekçesini göstererek geçen şubatta bir acil durum yönetim ekibi görevlendirdi.