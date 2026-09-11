AFP
Çeviri:
FIFA, görevlerini ve fonları kapsamlı şekilde kötüye kullanmalarının ardından iki eski yetkiliye ömür boyu men cezası verildiğini doğruladı
Ömür boyu men cezaları verildi
Associated Press'in haberine göre, FIFA yargıçları Cassell ve Jaleel'e ağır mali usulsüzlükler nedeniyle ömür boyu men cezası verdi. Montserrat'ta uzun yıllardır futbolun başındaki isim olan Cassell, açık şekilde "görevin kötüye kullanılması, sistematik çıkar çatışmaları" ve FIFA fonlarının kötüye kullanılmasıyla suçlandı.
Bu arada, Maldivler federasyonunun eski başkanı Jaleel ise "FIFA Covid-19 Relief Plan fonlarını kişisel çıkarı için kötüye kullanması" nedeniyle ihraç edildi. Pandemi sırasında FIFA, 1,5 milyon dolara kadar kaynak sağladı. Ancak Maldivler medyası, Jaleel'in 1,2 milyon doları zimmetine geçirmekten 23 yıl hapis cezasına çarptırıldığını, parayı daire satın almak için kullandığının bildirildiğini aktardı.
- Getty Images Sport
Tarihi yolsuzluk suçlamaları
Cassell ve genel sekreteri Tandica Hughes, nisan ayında Montserrat'taki bir mahkemede vergi kaçakçılığı suçlamalarını kabul etti. Her iki isim de 2011'de, Karayip futbol yetkililerinin 40.000 dolar nakit ödeme almasıyla bağlantılı olarak FIFA'nın etik komitesi tarafından soruşturmaya tabi tutuldu. Bu ödemeler, Mohamed bin Hammam'ın Sepp Blatter'a başkanlık için meydan okuduğu ancak başarısız olan kampanyası sırasında yapıldı.
Geçmişteki bu sorunlara rağmen Cassell ve Hughes, Montserrat futbol kurumunu yönetmeye devam etti. Bu kuruluş şu anda Dünya Kupası kârlarından her yıl en az 2 milyon dolar alma hakkına sahip. Sonuç olarak FIFA, günlük yönetime ilişkin "olağanüstü kriz ve kurumsal felç" gerekçesini göstererek geçen şubatta bir acil durum yönetim ekibi görevlendirdi.
Ağır para cezaları ve men cezaları
Ömür boyu men cezalarına ek olarak FIFA, ciddi mali yaptırımlar da uyguladı. Cassell, "(federasyon) personelinin fiziksel ve zihinsel bütünlüğünü etkileyen davranış" suçlamasıyla da karşı karşıya kaldı ve bunun sonucunda 1 milyon İsviçre frangı para cezasına çarptırıldı.
Hughes, "usulsüz işlemlerden faydalanmak ve bu işlemleri kolaylaştırmak" gerekçesiyle 15 yıl men cezası aldı ve 150.000 İsviçre frangı ödemesine hükmedildi. Ayrıca Jaleel'in 1 milyon İsviçre frangı ödemesine karar verildi. Maldivler'in eski finans direktörü Mohamed Ageel ise 10 yıl men cezası aldı ve 100.000 İsviçre frangı para cezasına çarptırıldı. FIFA, Ageel'e yöneltilen suçlamaların, etik soruşturması kapsamında "FIFA fonlarının kötüye kullanılmasını kolaylaştırmak ve gizlemek, sahte belgeler kullanmak ve iş birliği yapmamakla" ilgili olduğunu belirtti.
- Getty Images
FIFA için sırada ne var?
İleriye dönük olarak FIFA, daha fazla zimmete para geçirme vakasını önlemek için tüm üye federasyonlarında sıkı mali denetimi sağlamaya yönelik süregelen zorlukla karşı karşıya. Gianni Infantino daha önce net bir tavır ortaya koyarak şöyle demişti: "Bu odada ya da bu odanın dışında hâlâ kendini zenginleştirebileceğini, futbolu istismar edebileceğini düşünen biri varsa, ona vereceğim tek bir açık ve güçlü mesajım var: Futbolu bırak ve bunu hemen yap." Yönetim organı artık parçalanmış federasyonları yeniden ayağa kaldırmak için acil durum yönetim ekiplerine güvenmeyi sürdürecek.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun