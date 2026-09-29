FIFA, UEFA'nın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hukuki hamlelerine sert bir yanıt verdi ve Florida'daki bir bölge mahkemesine karşı belgeler sundu. Geçen ay UEFA, şimdi rafa kaldırılmış FIFA Forward Enterprise (FFE) planına ilişkin kanıtların açıklanmasını talep etmiş, FIFA Başkanı Gianni Infantino hakkında İsviçre'de suç duyurusunda bulunma tehdidinde bulunmuştu. UEFA, Infantino'nun kişisel çıkar için ciddi şekilde düşük değerlenmiş bir öneriyi teşvik ederek "suç teşkil eden kötü yönetim" sergilediğini öne sürdü.

Dünya futbolunun yönetim organı bu iddiaları kesin bir dille reddetti ve UEFA'yı, hedefe yönelik bir taciz stratejisinin parçası olarak bir "yanlış bilgilendirme kampanyası" yürütmekle suçladı. FIFA'nın hukuk ekibi, özel yatırım projesini değerlendirmenin gizli bir plan değil, kurumun katı bir yükümlülüğü olduğunu savunuyor.

Ayrıca Avrupa futbolunun yönetim organının FFE teklifinin finansal yapılandırmasını kasıtlı olarak yanlış anladığını ileri sürdüler. UEFA, girişimin hileli biçimde 20 milyar dolar değerinin altında gösterildiğini iddia ederken, FIFA ise eleştirmenlerinin öz sermaye değeri ile 30 milyar doların üzerinde olan toplam şirket değerini hatalı şekilde birbirine karıştırdığını savundu.



