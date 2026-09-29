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FIFA, Gianni Infantino'nun yeniden seçilme kampanyasını raydan çıkarmak için UEFA'yı Dünya Kupası yatırım planı hakkında "dezenformasyon kampanyası" yürütmekle suçladı
Dünya Kupası yatırım planı nedeniyle hukuki mücadele patlak verdi
FIFA, UEFA'nın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hukuki hamlelerine sert bir yanıt verdi ve Florida'daki bir bölge mahkemesine karşı belgeler sundu. Geçen ay UEFA, şimdi rafa kaldırılmış FIFA Forward Enterprise (FFE) planına ilişkin kanıtların açıklanmasını talep etmiş, FIFA Başkanı Gianni Infantino hakkında İsviçre'de suç duyurusunda bulunma tehdidinde bulunmuştu. UEFA, Infantino'nun kişisel çıkar için ciddi şekilde düşük değerlenmiş bir öneriyi teşvik ederek "suç teşkil eden kötü yönetim" sergilediğini öne sürdü.
Dünya futbolunun yönetim organı bu iddiaları kesin bir dille reddetti ve UEFA'yı, hedefe yönelik bir taciz stratejisinin parçası olarak bir "yanlış bilgilendirme kampanyası" yürütmekle suçladı. FIFA'nın hukuk ekibi, özel yatırım projesini değerlendirmenin gizli bir plan değil, kurumun katı bir yükümlülüğü olduğunu savunuyor.
Ayrıca Avrupa futbolunun yönetim organının FFE teklifinin finansal yapılandırmasını kasıtlı olarak yanlış anladığını ileri sürdüler. UEFA, girişimin hileli biçimde 20 milyar dolar değerinin altında gösterildiğini iddia ederken, FIFA ise eleştirmenlerinin öz sermaye değeri ile 30 milyar doların üzerinde olan toplam şirket değerini hatalı şekilde birbirine karıştırdığını savundu.
- Getty Images
FIFA, değerleme ve etik iddialarına yanıt verdi
FIFA, mahkemeye sunduğu yanıtta hassas belgeleri güvence altına alma girişimleri nedeniyle UEFA'yı sert şekilde kınadı. Kurum, başvurunun FIFA ve Infantino hakkında "çok sayıda yanlış veya yanıltıcı ifade" içerdiğini belirtti.
Reuters'ın gördüğü başvuru dosyasında FIFA, "UEFA, hiçbir dayanağı olmaksızın Bay Infantino'nun FFE teklifinden kişisel olarak kâr elde etmeye çalıştığını öne sürüyor" ifadelerini kullandı. "UEFA'nın Bay Infantino'nun herhangi bir yasayı ya da etik ilkeyi ihlal ettiğine dair iddiaları kesinlikle hiçbir temele sahip değil."
Küresel futbolun yönetim organı, mali anlaşmazlığa doğrudan değinerek Avrupalı muhataplarını kasıtlı cehaletle suçladı. Dosyada, "UEFA, ister kasıtlı olarak ister cehalet nedeniyle olsun, özsermaye değeri ile işletme değerini birbirine karıştırıyor" denildi ve teklifin 211 üye federasyonun tamamından kapsamlı onay gerektireceği vurgulandı.
Ayrıca ABD mahkemesinden davanın siyasi zamanlamasını dikkate alması istendi. Belgelerde şu ifadeler yer aldı: "FIFA'nın seçiminden hemen önce UEFA, Bay Infantino hakkında yanlış bilgi yayan bu 1782 Başvurusu'nu (ve diğer üçünü) sundu.
"Mahkeme, bu gerekçelere dayanarak FIFA başkanlık seçimini etkilemeye yönelik her türlü girişimi reddetmelidir."
Çöken yatırım projesinin siyasi yansımaları
FFE girişimi, başlangıçta Dünya Kupası ve diğer büyük turnuvalardaki kazançlı hisselerin özel yatırımcılara satılmasını öneriyordu. Ancak kapsamlı proje, UEFA, CONCACAF ve Asya Futbol Konfederasyonu'nun sert muhalefetinin ardından, hepsinin de ciddi bir istişare eksikliğine işaret etmesiyle temmuz ayında rafa kaldırıldı.
Bu çöküş büyük bir liderlik krizini tetikledi. UEFA, Infantino'ya olan güvenini açıkça kaybetti ve yüksek sesli bir isyana öncülük ederek sonunda onun derhal istifası yönündeki çağrıları ateşledi.
FIFA, süregelen hukuki baskıyı adaletin gerçek anlamda aranmasından ziyade hesaplanmış bir siyasi saldırı olarak görüyor. Infantino'nun ekibi, hukuki delil taleplerini "gülünç derecede kapsamlı" ve "kötü niyetli" olarak nitelendirerek, UEFA'nın yaklaşan seçim süreci öncesinde onun liderliğini istikrarsızlaştırmak için çaresizce çabaladığına inanıyor.
- Getty Images Sport
Infantino'nun yönetimine meydan okumak için yaklaşan son tarih
Infantino, Mart 2027'de yapılacak başkanlık seçimlerinde görevde dördüncü dönemi güvence altına alma konusunda kararlılığını koruyor. Eleştirmenleri ve siyasi rakipleri, yoğun şekilde mercek altına alınan yönetimine karşı çıkacak güvenilir bir alternatif adayı ortaya koymak için 18 Kasım'da dolacak bir son tarihle karşı karşıya.
İsviçreli yönetici, büyüyen huzursuzluğu yatıştırmak için kısa süre önce FIFA'nın iç karar alma süreçlerinin bağımsız şekilde gözden geçirilmesini önerdi. Bu uzlaşma adımının UEFA ile gerilimi azaltıp azaltmayacağı ya da yalnızca yeni mahkeme mücadelelerinin önünü açıp açmayacağı ise henüz belli değil.
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