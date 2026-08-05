FIFA Gate hayaleti geri dönüyor: Dijital veri savaşı Infantino'yu koltuğundan edebilir

Uluslararası Futbol Federasyonu Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası turnuvasının bir bölümünü satma projesini durdurmak için UEFA'dan ve bazı yerel federasyonlardan kendisine karşı gelen son hamlelerin ardından, gıpta edilmeyecek bir konuma düştü.

"Foot Mercato" sitesi, bugün yayınladığı uzun bir raporda Infantino'nun durumundan ve "FIFA Forward projesi" skandalı nedeniyle önümüzdeki aylarda görevinden ayrılma olasılığından söz etti.

Avrupa Futbol Federasyonu, Gianni Infantino'yu FIFA'nın gelecekteki turnuvalarına özel sektör yatırımcılarını çekmek için ticari bir yapı kurma planından vazgeçmeye zorladıktan sonra, UEFA davayla ilgili tüm belgelerin derhal muhafaza edilmesini talep ederek yeni bir cephe açtı.

Bu tehdit ciddi bir tehdit sayılıyor; zira Avrupa Federasyonu artık stratejik anlaşmazlıklardan veya yönetişim farklılıklarından söz etmiyor, aksine artık yargıya, tahkime ve düzenleyici şikâyetlere başvurma olasılığına işaret ediyor.

Avrupa Federasyonu, FIFA'ya yaptığı resmi bildirimde; e-postaların, elektronik belgelerin, iç yazışmaların, mali tekliflerin, yatırımcılarla ilgili belgelerin ve "FIFA Forward" projesinin ortaya çıkışına ve hazırlık sürecine ışık tutabilecek dijital olarak saklanan tüm bilgilerin muhafaza edilmesini talep ediyor.