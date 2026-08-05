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Abobakr El Mokadem

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FIFA Gate hayaleti geri dönüyor: Dijital veri savaşı Infantino'yu koltuğundan edebilir

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Dünya Kupası

UEFA, FIFA başkanına savaş ilan etti

Uluslararası Futbol Federasyonu Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası turnuvasının bir bölümünü satma projesini durdurmak için UEFA'dan ve bazı yerel federasyonlardan kendisine karşı gelen son hamlelerin ardından, gıpta edilmeyecek bir konuma düştü.

"Foot Mercato" sitesi, bugün yayınladığı uzun bir raporda Infantino'nun durumundan ve "FIFA Forward projesi" skandalı nedeniyle önümüzdeki aylarda görevinden ayrılma olasılığından söz etti.

Avrupa Futbol Federasyonu, Gianni Infantino'yu FIFA'nın gelecekteki turnuvalarına özel sektör yatırımcılarını çekmek için ticari bir yapı kurma planından vazgeçmeye zorladıktan sonra, UEFA davayla ilgili tüm belgelerin derhal muhafaza edilmesini talep ederek yeni bir cephe açtı.

Bu tehdit ciddi bir tehdit sayılıyor; zira Avrupa Federasyonu artık stratejik anlaşmazlıklardan veya yönetişim farklılıklarından söz etmiyor, aksine artık yargıya, tahkime ve düzenleyici şikâyetlere başvurma olasılığına işaret ediyor.

 Avrupa Federasyonu, FIFA'ya yaptığı resmi bildirimde; e-postaların, elektronik belgelerin, iç yazışmaların, mali tekliflerin, yatırımcılarla ilgili belgelerin ve "FIFA Forward" projesinin ortaya çıkışına ve hazırlık sürecine ışık tutabilecek dijital olarak saklanan tüm bilgilerin muhafaza edilmesini talep ediyor.

  • "FIFA Gate" skandalıyla benzerlik


    Bu talebin ardında, Infantino'nun görev süresinin sonunu getirebilecek merkezî bir soru yatıyor: Kim gerçekten neyi, ne zaman ve hangi düzeyde bir dahille biliyordu? Gerçek mesele artık yalnızca FIFA'nın ticari varlıklarının bir kısmını özel sermayeye açmak istemesinin nedenini anlamakta değil, bu fikrin nasıl geliştirildiğini, doğrulandığını ve sayısı 211'i bulan üye federasyona nasıl sunulduğunu belirlemekte yatıyor.

    Böylece mesele, kurumsal bir soruşturmaya benzer bir boyut kazanıyor; öyle ki her dijital dosya potansiyel bir delil hâline gelebilir. İki kriz aynı mekanizmaları izlememiş olsa da, 2015'teki "FIFA Gate" skandalıyla benzerlik kaçınılmaz. O dönemde, yolsuzluk ağları ve gizli ödemelere yönelik Amerikan soruşturmaları Sepp Blatter'in düşüşüne yol açmış ve FIFA'nın imajına ağır bir zarar vermişti.

     Bu kez ise tehlike; yönetişimde, gücün yoğunlaşmasında ve milyarlarca dolarlık reformların hazırlandığı iddia edilen biçimde yatıyor. Infantino'nun muhaliflerinin ortaya attığı soru basit: FIFA'nın idari organları sürece tam anlamıyla katıldı mı, yoksa bazı görüşmeler kapalı kapılar ardında mı yürütüldü?

     Özel sektör yatırımcılarının devreye girme ihtimali, finansal kuruluşlarla yapılan görüşmeler ve buna ek olarak Uluslararası Futbol Federasyonu'nu çevreleyen ekonomik öngörüler, hukuki süreçlerin başlaması hâlinde belirleyici unsurlar hâline gelebilir.

     Bu tür bir çekişmede mücadele yalnızca mahkeme salonlarında ya da yönetim kurullarında verilmez. Mücadeleler; sunucularda, e-posta kayıtlarında, üst verilerde ve kararların kesin bir kronolojisinin yeniden inşasına olanak tanıyan iç belgelerde verilir.

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  • Siber saldırılar: FIFA'nın kâbusu


    Bu dijital kanıt takıntısı, spor dünyasının siber saldırıların ve etki operasyonlarının başlıca hedefi haline geldiği bir dönemde gündeme geliyor. Modern futbol bugün ticari, mali, kişisel ve siyasi verilere odaklanıyor; bu da siber suçluları ve kurumların istikrarını bozmaya çalışan tarafları cezbediyor.

    Büyük uluslararası turnuvalar, bir araya getirdikleri para, küresel şöhret ve diplomatik önem nedeniyle en fazla risk altında olanlar. 2026 Dünya Kupası'nın başlamasından önce, birçok siber güvenlik otoritesi sahte FIFA siteleri, oltalama kampanyaları, veri hırsızlığı ve etkinlikle bağlantılı manipülasyon operasyonlarına karşı uyarıda bulundu.

     Futbol da bu gerçeğin dışında değil. 2025 yılında Fransa Futbol Federasyonu, üyelerinin verilerini açığa çıkaran bir siber saldırıya maruz kaldı; yeni araştırmalar ise spor kuruluşlarının büyük çoğunluğunun siber saldırıların hedefi olduğuna işaret ediyor.

     Infantino davasında ise bu aşamada büyük bir sızma ya da ifşa kanıtı bulunmuyor, ancak dahili belgelerin ortaya çıkma ihtimalinin kendisi bile güç dengelerini tamamen değiştirebilir. Özel yazışmaların, mali öngörülerin veya ortaklarla yapılan iletişimin sızması, siyasi krizi büyük bir kurumsal krize dönüştürebilir.

    Uluslararası Futbol Federasyonu'nun (FIFA) en çok korktuğu senaryo "veri skandalı"dır; bu, geleneksel bir hukuki skandalın değil, tartışmalı projesinin gizli yönlerini açığa çıkarabilecek dahili belgelerin kademeli olarak ortaya çıkmasının beslediği bir krizdir.

    Büyük çağdaş davalarda, en hassas bilgiler çoğu zaman dijital sistemlerde kalan izlerden gelir. Ön sözleşmeler, bankalarla yapılan yazışmalar, stratejik notlar, gelir simülasyonları, yatırımcı sunumları veya dahili tartışmaların tümü, UEFA'nın sorularına yanıt vermeye yeterli olabilir.

    Infantino'ya gönderilen resmi bildirim burada özel bir sembolik boyut kazanıyor; zira UEFA, ilgili belgelerin herhangi bir şekilde imha edilmesi, silinmesi, değiştirilmesi veya ortadan kaybolmasının kanıt hırsızlığı olarak değerlendirilebileceği konusunda açıkça uyarıyor.

  • Peki tüm bunlarda kanunun rolü ne?


    FIFA gibi nüfuz sahibi bir organizasyonda, iç veriler kimi zaman en üst düzeyde alınan kararlar üzerindeki son denetim mekanizmasını temsil eder. Bu nedenle, kanıtlar üzerindeki bu mücadele "FIFA Forward Enterprise" programı meselesini aşar; çünkü küresel futbol yönetimi modelinin özüne ve küresel ekonomik nüfuza sahip özel bir organizasyonun nasıl hesap vereceği konusuna dokunmaktadır.

    Avrupa Futbol Federasyonu ya da diğer taraflar ilerlemeye karar verirse, birçok Avrupa hukuki çerçevesine başvurulabilir.

     Özellikle Avrupa Birliği'nin İşleyişi Hakkında Antlaşma'nın 101 ve 102. maddeleri, bu konuda iki potansiyel silah oluşturmaktadır.

     Bunlardan ilki, rekabeti bozma ihtimali taşıyan anlaşma ve uygulamaları yasaklarken, ikincisi hâkim durumun kötüye kullanılmasını cezalandırmaktadır. FIFA ise kendine özgü bir konumda bulunmaktadır; zira uluslararası müsabakaların düzenleyicisi, küresel futbolun denetim mercii ve milyarlarca euroyu temsil eden ticari varlıkların yöneticisi rollerini bir arada üstlenmektedir.

    Bu güç yoğunlaşması, Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın Aralık 2023'te Süper Lig davasında verdiği tarihi karardan bu yana, Avrupa hukuku ışığında incelenebilir.

    Avrupa Adalet Divanı, ekonomik faaliyet içinde bulunan spor kuruluşlarının, piyasayı etkileyen kararlar alırken şeffaflık kurallarına, nesnel ölçütlere ve denetim mekanizmalarına uyma zorunluluğunu daha önce vurgulamıştı.

     Avrupa Birliği'nin İşleyişi Hakkında Antlaşma'nın 165. maddesi, Uluslararası Futbol Federasyonu'nun projesine karşı çıkanlar için başlıca dayanak hâline gelebilir; zira bu madde, sporun Avrupa Birliği içindeki özel konumunu pekiştirmekte ve sporun toplumsal, eğitsel ve kültürel işlevlerine dayanan bir modeli savunmaktadır.

     Dolayısıyla, bu mücadelenin ardında futbola dair iki farklı vizyon arasındaki bir çatışma yatmaktadır. FIFA'yı eleştirenler, Avrupa Konseyi'nin 2014 tarihli spor bütünlüğüne ilişkin Macolin Sözleşmesi aracılığıyla ortaya koyduğu iyi yönetişim ilkelerine başvurabilir; bu sözleşme, müsabakaları korumak için şeffaf mekanizmaların gerekliliğini vurgulamaktadır.

     Son olarak, 2023 yılında kabul edilen yabancı sübvansiyonlara ilişkin Avrupa düzenlemesi, devlet desteğinden yararlanan yatırımcıların küresel futbolla bağlantılı ticari yapılarda hisse elde etmesi hâlinde inceleme konusu hâline gelebilir. 2015 yılında müfettişler parayı ararken, 2026 yılında muhalifler dijital izlerin peşine düşmektedir.

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