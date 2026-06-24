"FIFA, futbolu öldürdünüz": Dünya Kupası yorumcusu, sert sözleri nedeniyle turnuvadan men edildi

Cezalandırılan gazeteci, olayın ardından anlayışlı bir tavır sergiledi. Daha önce boynuna asılı Dünya Kupası akreditasyon kartıyla çekilmiş fotoğraflarını paylaştığı Instagram’da yayınladığı bir videoda, kamuoyundan özür diledi: “Söylediklerim yanlıştı ve bunun sorumluluğunu üstlenmek bana düşer. O anlarda iyi bir örnek olamadım.”

Bu arada, Vera’nın işvereni olan Paraguaylı ABC kanalı, hasarı sınırlamaya çalışıyor ve muhabirinin geri dönmesi için mücadele ediyor. Medya şirketi, resmi bir açıklamada, bunun münferit bir olay olduğu gerekçesiyle FIFA’dan kararı yeniden gözden geçirmesini talep etti.

Kanal şu argümanı ileri sürdü: “Turnuvanın tamamı boyunca akreditasyonun kalıcı olarak iptal edilmesinin, derhal kabul edilen ilk kez işlenen bir hataya karşı aşırı ve açıkça orantısız bir yaptırım olduğunu düşünüyoruz.” Ayrıca ABC, sözlü hatanın hemen ardından bir özür geldiğine de dikkat çekti.