Olayın tetikleyicisi, Paraguay ile Türkiye arasında oynanan Dünya Kupası grup maçı sırasında yaşanan bir sahne oldu. Paraguaylı forvet Miguel Almiron, bu maçta Dünya Kupası tarihinde “eli ağzına götürme” hareketi nedeniyle gösterilen ilk kırmızı kartı gördü.
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"FIFA, futbolu öldürdünüz": Dünya Kupası yorumcusu, sert sözleri nedeniyle turnuvadan men edildi
Final turunda, profesyonel oyuncuların rakiplerle veya hakemlerle konuşurken elleriyle ağızlarını kapatmalarını yasaklayan yeni bir kural yürürlüğe girdi. Bu kural, sahada ayrımcı veya hakaret içeren sözlerin fark edilmeden kalmasını önlemeyi amaçlıyor.
Almiron’un oyundan atılması, mikrofon başındaki yorumcu Vera’da kontrolsüz bir öfke patlamasına neden oldu. Öncelikle El Salvadorlu hakem Ivan Barton’a sert bir şekilde saldırdı ve canlı yayın sırasında onu “hırsız” olarak nitelendirdi.
Hemen ardından muhabir, eleştirilerini dünya futbolunun yönetim kademesine genişletti. Vera, canlı yayında şöyle haykırdı: “Futbolu öldürdünüz. FIFA, futbolu öldürdünüz.”
Kısa bir süre sonra, kural yorumuyla ilgili olarak doğrudan FIFA Başkanı Gianni Infantino’ya saldırdı: “Infantino, bunun sorumlusu sensin. Utanç verici. Utanmalısınız!”
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Yorumcu, cumhurbaşkanına sert çıktı: "Biraz cesaretlen"
Sonunda, Güney Amerika Kıtasal Federasyonu CONMEBOL’un Başkanı Alejandro Domínguez de öfkeli yorumcunun hedefine girdi. Vera, mikrofona şu sözleri söyledi: “Alejandro Domínguez, Infantino’yla daha az fotoğraf çekil. Biraz cesaretini topla. Sizi lanet hırsızlar!”
Paraguaylı medya temsilcisinin başına gelenler gecikmedi. FIFA, Vera’nın ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek turnuvanın geri kalan süresi boyunca stadyumlarda çalışma iznini iptal etti. Böylece muhabir, ülkesinin tarihi bir anını kaçırmış oldu: Türkiye’yi 1-0 mağlup eden Paraguay, son 16 turuna yükselme şansını en yüksek seviyede tutuyor.
Yorumcunun çalıştığı kanal, zararı sınırlamaya çalışıyor
Cezalandırılan gazeteci, olayın ardından anlayışlı bir tavır sergiledi. Daha önce boynuna asılı Dünya Kupası akreditasyon kartıyla çekilmiş fotoğraflarını paylaştığı Instagram’da yayınladığı bir videoda, kamuoyundan özür diledi: “Söylediklerim yanlıştı ve bunun sorumluluğunu üstlenmek bana düşer. O anlarda iyi bir örnek olamadım.”
Bu arada, Vera’nın işvereni olan Paraguaylı ABC kanalı, hasarı sınırlamaya çalışıyor ve muhabirinin geri dönmesi için mücadele ediyor. Medya şirketi, resmi bir açıklamada, bunun münferit bir olay olduğu gerekçesiyle FIFA’dan kararı yeniden gözden geçirmesini talep etti.
Kanal şu argümanı ileri sürdü: “Turnuvanın tamamı boyunca akreditasyonun kalıcı olarak iptal edilmesinin, derhal kabul edilen ilk kez işlenen bir hataya karşı aşırı ve açıkça orantısız bir yaptırım olduğunu düşünüyoruz.” Ayrıca ABC, sözlü hatanın hemen ardından bir özür geldiğine de dikkat çekti.