FIFA, Dünya Kupası şampiyonlarına NFL tarzı şampiyonluk yüzükleri dağıtacak

Şampiyonluk yüzükleri, uzun zamandır Amerika Birleşik Devletleri’ndeki spor dünyasının vazgeçilmez bir parçası olarak, başarının en üst düzey sembolü işlevi görmektedir. Bu geleneği benimseyerek, futbolun küresel yönetim organı, 2026 turnuvasına ev sahipliği yapacak ülkelerin yerel spor mirasını kucaklamaktadır. Bu yüzükler genellikle büyük ölçüde kişiselleştirilir, mücevherlerle süslenir ve her bir oyuncunun adı üzerine kazınır.

FIFA’nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, “Bir FIFA turnuvasında ilk kez gerçekleşecek bu önemli adımla, turnuva şampiyonu takıma özel olarak tasarlanmış şampiyonluk yüzükleri de verilecek ve böylece Amerikan sporunun en tanınmış geleneklerinden biri dünya futboluna taşınmış olacak,” denildi.

"Her yüzük, turnuvaya doğrudan bir saygı göstergesi olarak, sadece 2.026 adetlik, her biri ayrı ayrı numaralandırılmış ve sıkı bir şekilde sınırlı sayıda üretilecek. Bunlardan 30 tanesi şampiyon takıma takdim edilecek, 1.996 tanesi ise Resmi Lisanslı Ürün olarak dünya çapındaki taraftarlara sunulacak; böylece taraftarlar, 2026 FIFA Dünya Kupası tarihinin eşsiz bir parçasına sahip olabilecekler.

"Yüzüğün bir yüzünde FIFA Dünya Kupası kupası gururla yer alırken, diğer yüzü kazanan takımın kimliğini yansıtacak şekilde özelleştirilecek. Her yüzük ayrı ayrı numaralandırılacak, kişiye özel olarak hazırlanacak ve kendine ait bir orijinallik sertifikasıyla birlikte teslim edilecek."