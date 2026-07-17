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FIFA, Dünya Kupası şampiyonlarına NFL tarzı şampiyonluk yüzükleri dağıtacak
Dünya Kupası ödüllerinde tarihi bir değişim
2026 Dünya Kupası’nın galiplerine ilk kez şampiyonluk yüzükleri takdim edilecek. FIFA, NFL, NBA ve MLB gibi Amerikan spor ligleriyle özdeşleşmiş bu geleneği benimseme kararı aldı.
İkonik Dünya Kupası kupası ve geleneksel altın madalyalar maç sonrası törenin odak noktası olmaya devam edecek olsa da, yeni yüzükler kalıcı ve kişiselleştirilmiş bir hatıra niteliğinde olacak. Bu adım, turnuvanın 1994'ten bu yana ilk kez Kuzey Amerika'ya geri dönüşünü simgeliyor.
- getty
Kuzey Amerika spor mirasını benimsemek
Şampiyonluk yüzükleri, uzun zamandır Amerika Birleşik Devletleri’ndeki spor dünyasının vazgeçilmez bir parçası olarak, başarının en üst düzey sembolü işlevi görmektedir. Bu geleneği benimseyerek, futbolun küresel yönetim organı, 2026 turnuvasına ev sahipliği yapacak ülkelerin yerel spor mirasını kucaklamaktadır. Bu yüzükler genellikle büyük ölçüde kişiselleştirilir, mücevherlerle süslenir ve her bir oyuncunun adı üzerine kazınır.
FIFA’nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, “Bir FIFA turnuvasında ilk kez gerçekleşecek bu önemli adımla, turnuva şampiyonu takıma özel olarak tasarlanmış şampiyonluk yüzükleri de verilecek ve böylece Amerikan sporunun en tanınmış geleneklerinden biri dünya futboluna taşınmış olacak,” denildi.
"Her yüzük, turnuvaya doğrudan bir saygı göstergesi olarak, sadece 2.026 adetlik, her biri ayrı ayrı numaralandırılmış ve sıkı bir şekilde sınırlı sayıda üretilecek. Bunlardan 30 tanesi şampiyon takıma takdim edilecek, 1.996 tanesi ise Resmi Lisanslı Ürün olarak dünya çapındaki taraftarlara sunulacak; böylece taraftarlar, 2026 FIFA Dünya Kupası tarihinin eşsiz bir parçasına sahip olabilecekler.
"Yüzüğün bir yüzünde FIFA Dünya Kupası kupası gururla yer alırken, diğer yüzü kazanan takımın kimliğini yansıtacak şekilde özelleştirilecek. Her yüzük ayrı ayrı numaralandırılacak, kişiye özel olarak hazırlanacak ve kendine ait bir orijinallik sertifikasıyla birlikte teslim edilecek."
Küresel futbolun modernizasyonu
Yüzüklerin takdim edilmesi, 2026 Dünya Kupası’nı tarihin en yenilikçi Dünya Kupası haline getirmeyi amaçlayan FIFA’nın daha geniş kapsamlı stratejisinin bir parçasıdır. Tarihsel olarak, Dünya Kupası şampiyonluk madalyaları büyük değer taşır ancak genellikle özel koleksiyonlarda saklanır. Bir şampiyonluk yüzüğü ise oyunculara, dünya sahnesinde elde ettikleri tarihi başarının giyilebilir ve günlük hayatta kullanılabilir bir sembolünü sunar.
Açıklamada ayrıca şunlar yer aldı: “Finalin hemen ardından, kazanan takımın kaptanı ve baş antrenörü, bu anı anmak üzere geçici yüzükler alacak. Kazananlar için hazırlanan 30 yüzüğün her biri, daha sonra özel olarak kişiselleştirilecek ve daha sonraki bir tarihte resmi olarak takdim edilecek; böylece sonsuza dek yankılanacak bu başarıya, ömür boyu mükemmel bir şekilde yakışacak.”
- GOAL
New Jersey'de ağır siklet mücadelesi
Pazar günü Arjantin ile İspanya’nın karşı karşıya geleceği maçta tüm dünyanın gözü New Jersey’de olacak. New York New Jersey Stadyumu’nda oynanacak maçın biletlerinin tamamen tükenmesi bekleniyor; taraftarlar, Lionel Messi’nin üst üste ikinci dünya şampiyonluğunu kazanıp kazanamayacağını ya da La Roja’nın yeni neslinin 2010’dan bu yana ilk kez bu sporun zirvesine geri dönebilecek mi diye merakla bekliyor.
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