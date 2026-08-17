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FIFA, Dünya Kupası'nın bir bölümünü yatırımcılara satma planlarını eleştirmesinin ardından operasyonlardan sorumlu yöneticisi Kevin Lamour'u görevden aldı
İç sürtüşme, üst düzey bir ayrılığa yol açtı
FIFA’daki yönetim kademesi, operasyon direktörü Lamour’un ani ayrılığıyla sarsıldı; Lamour, Başkan Infantino ile çalışma ilişkisinin tamamen bozulmasının ardından görevinden ayrıldı.
17 Ağustos 2026’da doğrulanan ayrılık, Lamour’un yönetim organının liderliğini şeffaflık eksikliğiyle suçladığı bir dizi çarpıcı açıklamanın ardından geldi. Anlaşmazlığın merkezinde, artık rafa kaldırılan FIFA Forward Enterprise (FFE) teklifi yer alıyor. Söz konusu proje, dünyanın en prestijli futbol turnuvasının nasıl finanse edilip yönetildiğini dönüştürmeyi amaçlıyordu.
Duruma ilişkin resmî bir açıklama yapan yönetim organı sözcüsü, haberi medyaya doğrulayarak şu ifadeleri kullandı: "FIFA, Kevin Lamour ile FIFA Operasyon Direktörü olarak arasındaki çalışma ilişkisinin 17 Ağustos 2026 itibarıyla sona erdiğini doğrulayabilir. FIFA, Kevin’a iki yıllık hizmeti için teşekkür eder ve geleceğinde kendisine en iyi dileklerini sunar. Konuyla ilgili başka yorum yapılmayacaktır."
- Getty Images Sport
Dünya Kupası planları konusunda aldatma suçlamaları
Bu yönetim kademesindeki ayrılığın fitilini ateşleyen gelişme, Lamour'un temmuz sonlarında Associated Press'e konuşarak FFE projesine ilişkin ciddi endişelerini dile getirme kararı oldu. Lamour, başkanın anlaşmanın sonuçları konusunda kuruluşun çalışanlarına tamamen doğruyu söylemediğini öne sürdü.
Personelin, FFE planı konusunda Infantino tarafından "aldatıldığını" iddia etti. Söz konusu plan, dünya futbolunun yönetim organının Dünya Kupası'ndaki payları özel yatırıma açmasını öngörüyordu.
Lamour, şu anda FIFA'nın Zürih'teki merkezine hakim olan yönetim tarzına ilişkin değerlendirmesinde sözünü sakınmadı. AP'ye şöyle konuştu: "Bu, tek bir kişinin projesi. Bu proje sadece hayata geçirilmemeli de değil... artık futbolun siyasi liderlerinin kendilerine doğru soruları sormasının ve doğru kararları almasının zamanı geldi."
Bu sözler, Infantino'nun otoritesine doğrudan bir meydan okuma olarak geniş çapta yorumlandı ve Fransız için yönetim ekibi içinde sürdürülemez bir durum yarattı. Lamour, kamuoyu önündeki bu karşı çıkışının mesleki risklerinin tamamen farkındaydı ve şunu ekledi: "Bu, işimi kaybetmem anlamına geliyorsa, öyle olsun."
4,2 milyar dolarlık yatırım anlaşmasının çöküşü
Tartışmanın merkezinde, futbolun küresel yönetim organının yapısını temelden değiştirecek devasa bir mali teklif vardı. Temmuz ayında FIFA, Dünya Kupaları ve Kulüpler Dünya Kupaları gibi ana organizasyonlarını yürütmek için kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak kurmayı planladığı yeni bir yapıda önemli bir azınlık hissesini satma planlarını duyurdu. Plan, bu yeni ticari yapılanmanın yüzde 20 hissesinin bir yatırımcı grubuna satılmasını içeriyordu.
Önerilen anlaşma, oyunun içindeki çeşitli paydaşlardan gelen sert tepkinin ardından, futbolun en değerli varlığı üzerindeki kontrolün kaybedileceği endişesi nedeniyle sonunda rafa kaldırıldı. Ancak FIFA içindeki hasar çoktan verilmişti.
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Bir hizmet mirası anlaşmazlıkla sona eriyor
Lamour, daha önce UEFA'daki görev yaptıkları dönemde Infantino ile birlikte çalışmış olmasıyla futbol yönetimi dünyasının deneyimli isimlerinden biriydi. 2007'de Avrupa futbolunun çatı kuruluşuna katıldı ve Kasım 2024'te FIFA'ya geçmeden önce zamanla genel sekreter yardımcılığı görevine kadar yükseldi.
COO olarak görev yaptığı dönemde, karmaşık paydaş ilişkilerini yönetmesi ve birkaç önemli altyapı projesini hayata geçirmesiyle övgü topladı. Ani ayrılığı, sporun en güçlü iki kurumunda yaklaşık yirmi yıla yayılan köklü bir profesyonel ortaklığın sona erdiği anlamına geliyor.
Ayrılığının kesinleştiği, FIFA genel sekreteri Mattias Grafstrom tarafından e-posta yoluyla daha geniş FIFA personeline bildirildi. Grafstrom, kurum içi notta kararın "dikkatli değerlendirme" sonrasında alındığını belirtti ve Lamour'un günlük operasyonlardaki çalışmaları için teşekkür etti.
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