Bu yönetim kademesindeki ayrılığın fitilini ateşleyen gelişme, Lamour'un temmuz sonlarında Associated Press'e konuşarak FFE projesine ilişkin ciddi endişelerini dile getirme kararı oldu. Lamour, başkanın anlaşmanın sonuçları konusunda kuruluşun çalışanlarına tamamen doğruyu söylemediğini öne sürdü.

Personelin, FFE planı konusunda Infantino tarafından "aldatıldığını" iddia etti. Söz konusu plan, dünya futbolunun yönetim organının Dünya Kupası'ndaki payları özel yatırıma açmasını öngörüyordu.

Lamour, şu anda FIFA'nın Zürih'teki merkezine hakim olan yönetim tarzına ilişkin değerlendirmesinde sözünü sakınmadı. AP'ye şöyle konuştu: "Bu, tek bir kişinin projesi. Bu proje sadece hayata geçirilmemeli de değil... artık futbolun siyasi liderlerinin kendilerine doğru soruları sormasının ve doğru kararları almasının zamanı geldi."

Bu sözler, Infantino'nun otoritesine doğrudan bir meydan okuma olarak geniş çapta yorumlandı ve Fransız için yönetim ekibi içinde sürdürülemez bir durum yarattı. Lamour, kamuoyu önündeki bu karşı çıkışının mesleki risklerinin tamamen farkındaydı ve şunu ekledi: "Bu, işimi kaybetmem anlamına geliyorsa, öyle olsun."



