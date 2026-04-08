FIFA, Dünya Kupası bilet dağılımına ilişkin endişelere yanıt verdi, ancak bazı sorular hala cevap bekliyor

ABD’deki çoğu spor etkinliğinden farklı olarak, burada koltuğunuzu tam olarak seçemezsiniz; FIFA, Dünya Kupası biletlerini kategoriye göre satmaktadır. Her stadyum fiyat kademelerine ayrılmıştır – en pahalı olanı Kategori 1’dir – ve taraftarlar belirli bir koltuk değil, stadyumun bir bölümünü satın alırlar.

Bu da koltuk yerlerinin değişkenlik gösterebileceği anlamına gelir. Her ikisi de Kategori 1 bilet satın alan iki taraftar, saha kenarındaki en iyi yerlerden köşelere veya kale arkasına kadar çok farklı alanlarda oturabilir. FIFA, bu haritaların kesin yerleşim planları değil, genel bir kılavuz niteliğinde olduğunu savunuyor; ancak beklenti ile gerçeklik arasındaki bu uçurum, mevcut hayal kırıklığının büyük bir kısmının kaynağıdır.

The Athletic'e konuşan taraftarlardan biri olan Jordan Likover, "Birçok kişi, koltukların tahsis edilme şekli konusunda yanıltıldığını, kafası karıştığını veya genel olarak hayal kırıklığına uğradığını hissediyor" dedi.

Haber kaynağı ayrıca, satış süreci boyunca kategori sınırlarının birçok kez değiştiğini de bildirdi.

“En azından, hiç tutarlı değil,” dedi bir başka taraftar, Andrew Swart. “Bu biletlerin ne kadar pahalı olduğundan bahsettiğinizde, oturacağınız yer ile oturmayacağınız yer arasında büyük bir fark varmış gibi görünüyor.”