FIFA, Dünya Kupası bilet dağılımına ilişkin endişelere yanıt verdi, ancak bazı sorular hala cevap bekliyor
Taraftarların hayal kırıklığının nedenleri
ABD’deki çoğu spor etkinliğinden farklı olarak, burada koltuğunuzu tam olarak seçemezsiniz; FIFA, Dünya Kupası biletlerini kategoriye göre satmaktadır. Her stadyum fiyat kademelerine ayrılmıştır – en pahalı olanı Kategori 1’dir – ve taraftarlar belirli bir koltuk değil, stadyumun bir bölümünü satın alırlar.
Bu da koltuk yerlerinin değişkenlik gösterebileceği anlamına gelir. Her ikisi de Kategori 1 bilet satın alan iki taraftar, saha kenarındaki en iyi yerlerden köşelere veya kale arkasına kadar çok farklı alanlarda oturabilir. FIFA, bu haritaların kesin yerleşim planları değil, genel bir kılavuz niteliğinde olduğunu savunuyor; ancak beklenti ile gerçeklik arasındaki bu uçurum, mevcut hayal kırıklığının büyük bir kısmının kaynağıdır.
The Athletic'e konuşan taraftarlardan biri olan Jordan Likover, "Birçok kişi, koltukların tahsis edilme şekli konusunda yanıltıldığını, kafası karıştığını veya genel olarak hayal kırıklığına uğradığını hissediyor" dedi.
Haber kaynağı ayrıca, satış süreci boyunca kategori sınırlarının birçok kez değiştiğini de bildirdi.
“En azından, hiç tutarlı değil,” dedi bir başka taraftar, Andrew Swart. “Bu biletlerin ne kadar pahalı olduğundan bahsettiğinizde, oturacağınız yer ile oturmayacağınız yer arasında büyük bir fark varmış gibi görünüyor.”
FIFA'nın tutumu
FIFA, bilet haritalarının yalnızca olası koltuk yerleşimini göstermek amacıyla hazırlandığını, bir garanti niteliği taşımadığını vurguluyor.
"Mevcut Son Dakika Satış Aşaması'ndan önceki çeşitli satış aşamalarında FIFA, taraftarların stadyum içinde koltuklarının nerede olabileceğini anlamalarına yardımcı olmak için gösterge niteliğinde kategori haritaları yayınladı. Bu haritalar, kesin koltuk düzenini göstermek yerine rehberlik sağlamak amacıyla tasarlandı ve stadyum içindeki her bilet kategorisinin genel kapsamını yansıtıyor," dedi bir FIFA sözcüsü GOAL'a e-posta yoluyla.
Yönetim organı ayrıca, yeni PMA taraftar bölümlerine yer açmak için kategori sınırlarının değiştirildiğini de belirtti.
"Final Kura Çekimi ve PMA Taraftar satış aşamasının açılmasının ardından, bu gösterge niteliğindeki haritalar, PMA Taraftarları için ayrılan alanları vurgulamak üzere güncellendi. FIFA, haritalara bu ayrıntıları ekleyerek, PMA Taraftarlarının, aynı takımın taraftarlarının, yerlerin uygunluğu ve nihai tahsise bağlı olarak, makul bir şekilde bir arada oturabilecekleri bölümleri belirlemelerine yardımcı olmayı amaçladı. Bu özel taraftar alanları, genel halk için Kategori 1 ve Kategori 2 koltuklara karşılık gelen koltuk bölümlerinde yer almaktadır," diye ekledi sözcü.
Koltuk dağılımı artık kesinleştiğinden, FIFA, mevcut satış aşamasındaki taraftarların satın alma sırasında belirli koltukları seçebileceklerini açıkladı. Organizasyon ayrıca, sürecin daha önceki aşamalarında bilet satın alanlara daha fazla netlik sağlamaya çalıştığını da belirtti.
Sözcü, "Buna paralel olarak ve önceki satış aşamalarında bilet satın almış ve şimdi bir koltuk yeri tahsis edilmiş taraftarlar için netlik sağlamak amacıyla, FIFA, maksimum potansiyel taraftar bölümlerinin gösterilmediği bilet kategorisi haritalarını yükledi. Bu haritalar, envanter daha geniş bir şekilde piyasaya sürüldükten sonra artık geçerli olmayan taraftar gruplandırmasına ilişkin önceki planlama varsayımlarını üst üste bindirmeden, kategori bölgelendirmesinin nihai durumunu yansıtıyor," dedi.
Konaklama sektörü, diğer sektörleri etkiliyor mu?
Bununla birlikte, bazı taraftarlar ve bilet alıcıları, konuk ağırlama bölümlerine yer açmak için yapıldığına inandıkları değişikliklere dikkat çekti. On Location’a göre, resmi Dünya Kupası konuk ağırlama paketlerinin fiyatları yaklaşık 2.000 dolardan 70.000 doların üzerine kadar çıkabiliyor. Bazıları ise standart Kategori 1 biletleriyle saha kenarındaki premium koltuklara gerçekçi bir şekilde ulaşılabilip ulaşılamayacağını da sorguladı.
Nick adlı bir taraftar, The Athletic'e "FIFA bize o koltuk planını sunarken kasıtlı olarak bizi yanılttığını ve saha kenarında oturma imkanımız olduğunu düşündürdüğünü, oysa gerçekte bunun başından beri mümkün olmadığını hissediyorum" dedi.
FIFA, GOAL'a yaptığı açıklamada konuk ağırlama koltuklarının rolünü doğrudan ele almadı.
Bir başka bilet tartışması
Bu durum, turnuva boyunca bilet fiyatları ve bilet temini konusundaki endişeleri sürdürüyor. Final maçının bilet fiyatları 10.990 dolara kadar yükseldi ve kura sistemiyle ilgili çeşitli sorunlar yaşandı. Kamuoyundaki eleştirilere rağmen FIFA, bu Dünya Kupası'ndan elde edeceği gelirin öncelikle dünya çapındaki çeşitli futbol programlarına yeniden yatırım yapmak için kullanılacağını savunuyor.