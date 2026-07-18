FIFA disiplin cezası uygulamayı değerlendirirken Beyaz Saray, Falkland Adaları pankartı konusunda Arjantin’in savunmasına çıktı

Şaşırtıcı bir gelişmeyle, Beyaz Saray, Arjantin milli takımının Falkland Adaları üzerinde egemenlik iddiasını içeren bir pankart sergileme hakkını resmen savundu. Tartışma, geçen Çarşamba günü Arjantin'in 2-1 kazandığı İngiltere ile oynadığı kritik Dünya Kupası yarı final maçının ardından kutlamalar sırasında oyuncuların "Las Malvinas son Argentinas" (Falkland Adaları Arjantin'e aittir) yazılı bir pankart açmasıyla patlak verdi. Bu hareket, ABD hükümetini olayla ilgili sıkı bir soruşturma yapılması çağrısında bulunan İngiliz yetkililerle karşı karşıya getirdi.

Beyaz Saray FIFA görev gücü başkanı Andrew Giuliani, Cuma günü konuyla ilgili bir açıklama yaparak, ABD’nin bu tür ifadeler nedeniyle herhangi bir yaptırım uygulamayacağını belirtti. Oyuncuların hata yapıp yapmadıkları konusunda gazetecilere konuşan Giuliani, “Amerika Birleşik Devletleri’nde Anayasa’nın Birinci Ek Maddesi’nde güvence altına alınan haklara inanıyoruz” dedi. Giuliani, turnuva süresince ABD topraklarında mücadele eden Arjantin takımının “bu tür açıklamaları yapma” fırsatı ve imkânı olduğunu da ekleyerek, ülkenin anayasal ifade özgürlüğü güvencelerine atıfta bulundu.