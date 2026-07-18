Getty Images Sport
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FIFA disiplin cezası uygulamayı değerlendirirken Beyaz Saray, Falkland Adaları pankartı konusunda Arjantin’in savunmasına çıktı
Beyaz Saray, Birinci Anayasa Değişikliği’nde güvence altına alınan haklara atıfta bulundu
Şaşırtıcı bir gelişmeyle, Beyaz Saray, Arjantin milli takımının Falkland Adaları üzerinde egemenlik iddiasını içeren bir pankart sergileme hakkını resmen savundu. Tartışma, geçen Çarşamba günü Arjantin'in 2-1 kazandığı İngiltere ile oynadığı kritik Dünya Kupası yarı final maçının ardından kutlamalar sırasında oyuncuların "Las Malvinas son Argentinas" (Falkland Adaları Arjantin'e aittir) yazılı bir pankart açmasıyla patlak verdi. Bu hareket, ABD hükümetini olayla ilgili sıkı bir soruşturma yapılması çağrısında bulunan İngiliz yetkililerle karşı karşıya getirdi.
Beyaz Saray FIFA görev gücü başkanı Andrew Giuliani, Cuma günü konuyla ilgili bir açıklama yaparak, ABD’nin bu tür ifadeler nedeniyle herhangi bir yaptırım uygulamayacağını belirtti. Oyuncuların hata yapıp yapmadıkları konusunda gazetecilere konuşan Giuliani, “Amerika Birleşik Devletleri’nde Anayasa’nın Birinci Ek Maddesi’nde güvence altına alınan haklara inanıyoruz” dedi. Giuliani, turnuva süresince ABD topraklarında mücadele eden Arjantin takımının “bu tür açıklamaları yapma” fırsatı ve imkânı olduğunu da ekleyerek, ülkenin anayasal ifade özgürlüğü güvencelerine atıfta bulundu.
- Getty
FIFA disiplin soruşturması kapıda
Washington’dan gelen desteğe rağmen, Arjantin Futbol Federasyonu, futbolun küresel yönetim organı nezdinde hâlâ önemli hukuki engellerle karşı karşıya. FIFA, maçlar sırasında yapılan siyasi, dini veya kişisel açıklamalara ilişkin katı kuralları sürdürdüğü için şu anda takım aleyhine disiplin işlemi uygulamayı değerlendiriyor.
Pankartın sergilenmesi, uluslararası futbolun toprak anlaşmazlıkları yerine yalnızca spora odaklanmasını sağlamak amacıyla tasarlanmış bu kuralların açık bir ihlali olarak birçok kişi tarafından değerlendiriliyor.
Downing Street karşılık verdi
İngiliz hükümeti bu eyleme sert tepki göstererek, FIFA’nın konuyu kapsamlı bir şekilde soruşturması yönündeki çağrıları destekledi. Başbakanlık sözcüsü, hâlâ bir İngiliz denizaşırı toprağı olan adaların egemenliği konusunda Birleşik Krallık’ın kararlı tutumunu dile getirdi. Downing Street’in resmi sözcüsü şöyle konuştu: “Dünya Kupası bizim olmayabilir, ama Falkland Adaları kesinlikle bizimdir. Falkland Adaları’na olan bağlılığımız asla sarsılmayacaktır.”
Bu görüşe Ekonomi Bakanı Peter Kyle de katılarak, dünya futbolunun yönetim organının bu provokasyona karşı öncülük etmesi gerektiğini belirtti. 10 Numara, Arjantinli oyunculara karşı alınabilecek olası herhangi bir önlemin “FIFA’nın yetki alanına giren bir konu” olduğunu belirtirken, spora yönelik gereksiz bir siyasi müdahale olarak nitelendirdikleri bu durumun soruşturulmasını tam olarak desteklediklerini ekledi. Birleşik Krallık hükümeti, ada sakinlerinin %99,8’inin Birleşik Krallık toprağı olarak kalma yönünde oy kullandığı 2013 referandumunun, kendi kaderini tayin meselesini çözdüğünü savunuyor.
- Getty Images Sport
Adalılar, ‘siyasi oyunların’ sona ermesini talep ediyor
Falkland Adaları hükümeti, futbol maçları sırasında adaların propaganda aracı olarak kullanılmaya devam edilmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Resmi bir açıklamada, bu pankart karşısında “hayal kırıklığına uğradıklarını ancak şaşırmadıklarını” belirttiler. Açıklamada şöyle devam edildi: “Sporun siyasete karıştırılmasını istemiyoruz. Ayrıca, İngiltere ve Arjantin ile ilgili her tartışmada adalarımızın ve halkımızın siyasi bir oyuncağı olarak kullanılmasını da istemiyoruz.”
Arjantin Başkan Yardımcısı Victoria Villarruel’in sosyal medyada oyuncuları öven yorumları da gerginliği tırmandırdı. Zaferin ardından Villarruel, Arjantinli askerleri gösteren bir videonun yanında X platformunda “Bu sıradan bir maç değildi” diye bir paylaşımda bulundu. Villarruel şöyle yazdı: “Falkland Adaları Arjantin’e aittir. Onları stadyuma getirmemizi yasakladılar, ancak bizim kanımızda ve kalbimizde taşıdığımızı unuttular.”
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