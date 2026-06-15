FIFA'dan yaptırım gelebilir mi? Manuel Neuer, Curacao ile oynanan Dünya Kupası açılış maçında alışılmadık bir kural ihlali yaptı

Hem stadyumda hem de televizyon yayınında, Almanya'nın bir numaralı kalecisinin yeşil-turkuaz renkli, kısa kollu DFB forması altında beyaz bir uzun kollu tişört giydiği açıkça görülüyordu.

Normalde bu pek sorun teşkil etmez, zira Neuer her zaman kısa kollu takım formalarıyla maçlara çıkmaktadır ve bunların altına genellikle uzun kollu, dar bir tişört giyer.

Ancak bu özel durumda, Bayern kalecisi daha sonra sıkıntıya girebilir, çünkü kıyafeti ile fiilen FIFA kurallarını ihlal etti. Bu kurallara göre, forma altında iç çamaşırı giyilmesi izinli olmakla birlikte, bunun bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor.