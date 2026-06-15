Böylece 40 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası'nın açılış maçında Curacao'ya karşı alınan 7-1'lik (3-1) ezici galibiyette, sporla ilgili pek gündeme gelmedi — zayıf rakibin yetersiz hücum çabaları karşısında Neuer pek göze çarpamadı —, aksine özellikle formasıyla dikkat çekti.
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FIFA'dan yaptırım gelebilir mi? Manuel Neuer, Curacao ile oynanan Dünya Kupası açılış maçında alışılmadık bir kural ihlali yaptı
Hem stadyumda hem de televizyon yayınında, Almanya'nın bir numaralı kalecisinin yeşil-turkuaz renkli, kısa kollu DFB forması altında beyaz bir uzun kollu tişört giydiği açıkça görülüyordu.
Normalde bu pek sorun teşkil etmez, zira Neuer her zaman kısa kollu takım formalarıyla maçlara çıkmaktadır ve bunların altına genellikle uzun kollu, dar bir tişört giyer.
Ancak bu özel durumda, Bayern kalecisi daha sonra sıkıntıya girebilir, çünkü kıyafeti ile fiilen FIFA kurallarını ihlal etti. Bu kurallara göre, forma altında iç çamaşırı giyilmesi izinli olmakla birlikte, bunun bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor.
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Hakem genellikle kıyafetleri kontrol etmelidir
Bu nedenle, görünür iç çamaşırlarında kulüplere, federasyonlara veya sponsorlara ait özel logolar bulunmamalı ve bu iç çamaşırların rengi giyilen formanın ana rengiyle aynı olmalıdır. Dolayısıyla Neuer, bu durumda beyaz bir tişört yerine, formasına uygun yeşil-turkuaz renkli bir tişört giymeliydi.
Normalde oyuncuların kıyafetlerinin kurallara uygun olup olmadığını kontrol etmek hakemin görevidir, ancak hakem Jalal Jayed (Fas) bu konuda herhangi bir talimat vermedi. 2014 Dünya Şampiyonu, maçı kesintiye uğramadan sonuna kadar oynayabildi. Sonradan bir sorun çıkıp çıkmayacağı ise belirsiz.
Curacao'ya karşı aldığı ikna edici galibiyetle Alman milli takımı, Dünya Kupası E Grubu'nda ilk maç gününün ardından birinci sırada yer alıyor. Önümüzdeki Cumartesi günü, milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın takımı Fildişi Sahili ile karşılaşacak, ön eleme turunun son maçında ise Ekvador ile karşılaşacak.