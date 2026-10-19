Disiplin cezasının temelinde, ilgili kişilerin özellikle turnuvanın dürüstlüğüne ilişkin sert açıklamaları yatıyor. Hossam’ın maç öncesi basın toplantısında siyasi nitelikte ifadeler kullandığı, ayrıca son şampiyon olması ve ticari gerekçeler nedeniyle Arjantin’e ayrıcalıklı davranıldığını öne sürdüğü bildirildi. Hossam, adil oyun ilkelerinin gözetilmediğini ve dış etkenlerin maçın sonucunu uygunsuz biçimde etkilediğini savundu. Bu görüş Mısır soyunma odasında da karşılık buldu.

Oyuncu Mostafa Zico ise daha da ileri giderek turnuvayı “şaibeli” olarak nitelendirdi ve yetkilileri Mısır halkının çabalarını kasten boşa çıkarmakla suçladı. Bu çıkışlar ve Hossam Hassan’ın hakeme yönelik, “ırkçılığa hayır” işaretini de içeren sert hareketleri FIFA raporuna dayanak oluşturdu.

EFA, üç kişiyi savunmak için daha önce davranışlarına ilişkin hukuki açıklamalar sunmuştu. Ancak Disiplin Kurulu, söz konusu eylem ve ifadelerin Mısır’ın yakın geleceğini etkileyecek çok maçlık men cezalarını gerektirdiğine karar verdi.