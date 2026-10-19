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FIFA'dan Mısır'a yaptırım! Hossam Hassan, Ibrahim Hassan ve Mostafa Zico, Arjantin'le oynanan Dünya Kupası maçının ardından cezalandırıldı
Mısır'a ağır disiplin yaptırımı uygulandı
FIFA, 2026 Dünya Kupası son 16 turundaki gergin karşılaşmanın ardından Mısır millî takımının teknik ekibinden iki isme ve öne çıkan bir oyuncusuna birden fazla maçlık men cezaları vererek takıma büyük bir darbe vurdu.
Dünya futbolunun yönetim organı, teknik direktör Hossam Hassan ile takım menajeri Ibrahim Hassan'ın üçer maç men cezası aldığını doğruladı. Mısır'ın turnuvadan elenmesine gölge düşüren maç sonu olaylarına karışan forvet Mostafa Zico'ya ise daha ağır bir ceza verilerek beş maç men cezası uygulandı.
Cezalar, Mısır'ın iki gollük üstünlüğünü koruyamayarak 3-2 kaybettiği kritik Arjantin maçından kaynaklanıyor. Maçın ardından hakemlerin taraflı davrandığı yönündeki iddialar öne çıkarken Mısır cephesi öfkesini hem sahada hem de saha dışında dile getirdi. Bu gelişmeler, bir sonraki rekabetçi döneme hazırlanan millî takım için önemli bir gerileme anlamına geliyor. Üstelik EFA, kısa süre önce Hossam Hassan'ın sözleşmesinin 2030 Dünya Kupası'na kadar uzatılmasını onaylama kararı almıştı.
- AFP
Elemeler sırasında kaçırılan önemli maçlar
Bu men cezalarının zamanlaması, yaklaşan millî maç dönemlerini planlayan Mısır Futbol Federasyonu için ciddi lojistik sorunlar yaratacak. Hossam ve Ibrahim Hassan, 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerinde gelecek ay Malavi'ye karşı oynanacak iki maçta görev yapamayacak. İki teknik adam, Mart 2027'de Angola'ya karşı oynanacak kritik eleme maçında da saha kenarında yer alamayacak.
Mostafa Zico'nun cezası ise çok daha uzun süreli: Kanat oyuncusu Haziran 2027'ye kadar millî takımda forma giyemeyecek. Bu, Zico'nun 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerinde kalan dört maçın yanı sıra bir millî maçta daha oynayamayacağı anlamına geliyor. Düzenli olarak ilk 11'de görev yapan bir oyuncunun bu kadar uzun süre yokluğu, Mısır için taktik açıdan zorluk yaratıyor. EFA, bu ayrıntıları FIFA Disiplin Komitesi'nin kararından etkilenen maçları belirttiği resmî sosyal medya paylaşımıyla doğruladı.
Tartışmalı açıklamalar soruşturma başlattı
Disiplin cezasının temelinde, ilgili kişilerin özellikle turnuvanın dürüstlüğüne ilişkin sert açıklamaları yatıyor. Hossam’ın maç öncesi basın toplantısında siyasi nitelikte ifadeler kullandığı, ayrıca son şampiyon olması ve ticari gerekçeler nedeniyle Arjantin’e ayrıcalıklı davranıldığını öne sürdüğü bildirildi. Hossam, adil oyun ilkelerinin gözetilmediğini ve dış etkenlerin maçın sonucunu uygunsuz biçimde etkilediğini savundu. Bu görüş Mısır soyunma odasında da karşılık buldu.
Oyuncu Mostafa Zico ise daha da ileri giderek turnuvayı “şaibeli” olarak nitelendirdi ve yetkilileri Mısır halkının çabalarını kasten boşa çıkarmakla suçladı. Bu çıkışlar ve Hossam Hassan’ın hakeme yönelik, “ırkçılığa hayır” işaretini de içeren sert hareketleri FIFA raporuna dayanak oluşturdu.
EFA, üç kişiyi savunmak için daha önce davranışlarına ilişkin hukuki açıklamalar sunmuştu. Ancak Disiplin Kurulu, söz konusu eylem ve ifadelerin Mısır’ın yakın geleceğini etkileyecek çok maçlık men cezalarını gerektirdiğine karar verdi.
EFA'dan FIFA'nın bulgularına yanıt
Haberin ardından Mısır Futbol Federasyonu, kararı kabul ettiğini ve hukuki yollara başvurmayı değerlendireceğini belirten resmî bir açıklama yayımladı. Federasyon, itirazın mümkün olup olmadığını değerlendirmek için kararların tüm hukuki gerekçelerini talep etti. Açıklamada, “Mısır Futbol Federasyonu, alınan kararları incelemek, hukuki durumu değerlendirmek ve yürürlükteki düzenlemeler uyarınca itiraz sürecini başlatmaya hazırlanmak amacıyla kararların ayrıntılı gerekçelerini ve dayanaklarını edinmek için FIFA Disiplin Komitesi’ne başvurdu” ifadelerine yer verildi.
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