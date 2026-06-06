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FIFA, büyük tepkilerin ardından Dünya Kupası'nda su şişesi yasağını kaldırarak YİNE dramatik bir U dönüşü yaptı
FIFA, tartışmalı stadyum politikasını geri aldı
The Athletic'in haberine göre FIFA, taraftarların stadyumlara boş, yeniden kullanılabilir su şişeleri getirmesini yasaklama kararı üzerine artan eleştirilerin ardından, Dünya Kupası stadyum politikasını eski haline getirdi. Tartışma, FIFA'nın turnuva başlamadan kısa bir süre önce stadyum davranış kurallarını güncelleyerek, daha önce taraftarların bir litreye kadar boş, şeffaf ve yeniden kullanılabilir plastik şişeleri yanlarında getirmelerine izin veren maddeyi kaldırmasıyla başlamıştı. Bilet sahipleri, 2 Haziran'da e-posta yoluyla bu değişiklikten haberdar edildi.
Bu hamle, taraftar gruplarının FIFA'yı ticari çıkarları taraftarların refahının önüne koymakla suçlamasıyla birlikte anında tepkilere yol açtı. Taraftarların ABD, Meksika ve Kanada'da aşırı sıcak havada maçlara katılırken stadyum içinde içecek satın almak zorunda kalacak olmaları, endişeleri daha da artırdı.
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Eleştirmenler FIFA’nın önceliklerini sorguluyor
Futbol Taraftarları Derneği, bu politikayı en sert şekilde eleştirenler arasındaydı.
Sözcü, "Bu Dünya Kupası'nda da yine taraftarlar son sırada yer alıyor, ilk sırada değil" dedi. "Sıcaklık ve nem, taraftarların sağlığı açısından gerçek bir endişe kaynağıdır; FIFA'nın asıl odak noktası bu olmalı, şişirilmiş fiyatlarla daha fazla şişe su satma imkanı değil."
Bu konu, yasağın ardındaki mantığı sorgulayan İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın da eleştirilerine neden oldu.
Starmer, LBC'ye "Bu tamamen yanlış. Bunun para kazanmakla ilgili olduğunu düşünmeden edemiyorum" dedi. "Yani plastik şişeleri içeri getiremiyorsunuz ama kalabalığın içine girdiğinizde bir şişe su satın alabiliyorsunuz? Üstelik bu da pahalı olacak. Biletlerin kendisi bir servete mal oluyor, bana göre çok pahalı. Yani bilet satışları çok yüksek. Ve bu yanlış bir politika."
Isınma konusundaki endişeleri görmezden gelmek imkânsızdı
FIFA, stadyumların çevresine kurulacak serinletme çadırları ve sisleme istasyonları sayesinde sıvı alım ihtiyacının karşılanacağını savundu. Ancak bu açıklama, değişikliği son dakikada getirilen gereksiz bir kısıtlama olarak gören birçok taraftar grubunu ikna edemedi.
Tartışmanın merkezinde sağlık endişeleri yer aldı. World Weather Attribution'ın verilerine göre, turnuvanın 104 maçından 26'sının ıslak termometre sıcaklığının 26 santigrat derecenin üzerinde olduğu koşullarda oynanabileceği belirtildi ve bu durum taraftarlar arasında sıcağa bağlı hastalıklar konusunda endişe yarattı.
Free Lions İngiltere taraftar elçiliği bu endişeleri yansıtarak X'te şunları belirtti: "Sırada ne var? Güneş kremi yasaklanacak ve taraftarlar stadyumlarda satın almaya zorlanacak mı? Doğal olarak, taraftarların aklına gelen ilk düşünce, bunun sadece en son para sızdırma girişimi olduğu.
Stadyumlar ne kadar sıcak olacaksa olsun, çoğu açık havada olduğu için, taraftarların isterse bir şişe su getirmelerine izin verilsin. Stadyumlardaki su çeşmelerinin hala ücretsiz olmasını umuyoruz, umarım kuyrukta para ödemek zorunda kalmazsınız!"
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Odak noktası yeniden taraftarların refahına ve turnuvanın kendisine dönüyor
Bu karar değişikliğinin ardından, taraftarların Dünya Kupası stadyumlarına tek bir su şişesi getirmelerine yeniden izin verilecek; bu da zorlu hava koşullarında oynanan maçlar sırasında su içme konusundaki endişeleri gidermiş olacak.
Bu haberi doğrulayan FIFA, "Tüm taraftarların, 2026 FIFA Dünya Kupası maçlarına bir adet yumuşak, plastik, 20 ons (590 ml) kapasiteli, fabrikada mühürlenmiş tek kullanımlık su şişesi getirmelerine izin verilecek" açıklamasını yaptı.