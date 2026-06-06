FIFA, büyük tepkilerin ardından Dünya Kupası'nda su şişesi yasağını kaldırarak YİNE dramatik bir U dönüşü yaptı

Futbol Taraftarları Derneği, bu politikayı en sert şekilde eleştirenler arasındaydı.

Sözcü, "Bu Dünya Kupası'nda da yine taraftarlar son sırada yer alıyor, ilk sırada değil" dedi. "Sıcaklık ve nem, taraftarların sağlığı açısından gerçek bir endişe kaynağıdır; FIFA'nın asıl odak noktası bu olmalı, şişirilmiş fiyatlarla daha fazla şişe su satma imkanı değil."

Bu konu, yasağın ardındaki mantığı sorgulayan İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın da eleştirilerine neden oldu.

Starmer, LBC'ye "Bu tamamen yanlış. Bunun para kazanmakla ilgili olduğunu düşünmeden edemiyorum" dedi. "Yani plastik şişeleri içeri getiremiyorsunuz ama kalabalığın içine girdiğinizde bir şişe su satın alabiliyorsunuz? Üstelik bu da pahalı olacak. Biletlerin kendisi bir servete mal oluyor, bana göre çok pahalı. Yani bilet satışları çok yüksek. Ve bu yanlış bir politika."